Bianca Dogaru
12 mart. 2026, 11:00, Actualitate
Ciprian Ciucu anunță controale masive la mașinile de mare tonaj: „Bucureștiul nu mai poate funcționa așa, ca un sat fără câini”

Primarul Ciprian Ciucu a dispus verificări stricte pe termen lung după ce a descoperit că majoritatea vehiculelor grele circulă prin București fără să achite taxa obligatorie de acces. Edilul a testat personal o aplicație nouă de verificare și a avut un șoc în drum spre Primărie. Din șase vehicule de peste 5 tone întâlnite în trafic, doar o betonieră avea taxa plătită, în timp ce restul ignorau legea. 

„Colegii din Primărie au dezvoltat intern și un mecanism foarte simplu de utilizat pentru verificarea plății acestei taxe. Chiar țin să îi felicit pe această cale pe cei care s-au implicat. Introduci numărul de înmatriculare într-o aplicație publică și vezi imediat dacă taxa este plătită sau nu. Simplu, rapid, non-invaziv. Astăzi am vrut să testez personal mecanismul de verificare. Am întâlnit în drumul meu spre Primărie 6 vehicule cu masa mai mare de 5 tone, le-am introdus numerele de înmatriculare și am avut un șoc. Doar unul dintre cele 6 vehicule avea taxa achitată. O betonieră,” a transmis Ciucu pe Facebook.

Ciucu a explicat că această taxă are o logică simplă, deoarece mașinile grele distrug carosabilul mult mai rapid și produc blocaje uriașe în zonele aglomerate.

„Este normal ca cine produce o uzură mai mare asupra infrastructurii orașului și cine poluează mai mult să contribuie mai mult. Un vehicul personal este folosit în medie una sau două ore pe zi, în rest stă parcat. Un vehicul comercial circulă lejer între 7 și 9 ore pe zi. Cu alte cuvinte, folosește infrastructura orașului mult mai intens.”

Edilul a criticat atitudinea marilor firme de transport și a retailerilor care preferă să încalce regulile. Acesta a precizat că are informații potrivit cărora acești operatori aleg să plătească amenzi ocazionale în loc de taxa respectivă.

„Am informații cum că există operatori mari de transport care preferă să plătească din când în când câte o amendă decât să achite taxa pentru vehicule grele. E mai ieftin. Am aflat că există chiar mari retaileri care plătesc amenzile acestor operatori, dar nu și taxa pentru vehicule grele. Pentru că este mult mai ieftin. Atât de rar s-au dat amenzile încât pentru unii a devenit mai ieftin să încalce regula decât să o respecte.”

În urma acestor constatări, Ciucu a anunțat un control tematic amplu și permanent. Edilul a dat asigurări că sancțiunile vor deveni mult mai mari decât valoarea taxei, pentru a descuraja nerespectarea legii.

„Bucureștiul nu mai poate funcționa așa, ca un sat fără câini, în care legea este facultativă, iar controalele cvasiinexistente. Ne furăm căciula unii altora și ne prefacem că nu vedem. Regulile sunt aceleași pentru toți. Cine circulă cu vehicule grele în oraș plătește taxa. Cine nu o plătește va fi sancționat de către Poliția Locală. Mă voi asigura că sancțiunile sunt mai mari decât plata taxei. Ca să punem Bucureștiul la punct trebuie să respectăm regulile și să ne asigurăm că orașul are resursele necesare pentru dezvoltare.”

