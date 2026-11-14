Rogobete pregătește schimbări pentru femeile diagnosticate cu cancer de sân. Ce proceduri ar putea fi decontate

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat că pregătește schimbări pentru femeile diagnosticate cu cancer de sân. În cadrul evenimentului „Bucharest Breast Meeting 2026”, specialiștii i-au semnalat problemele birocratice cu care se confruntă femeile care au trecut prin acest tip de boală.

Ministrul Sănătății susține că recuperarea persoanelor în cauză trebuie să includă și sprijin emoțional, precum și respectarea demnității.

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„O femeie care a trecut prin cancerul de sân nu trebuie să ducă mai departe și povara unor bariere birocratice. Demnitatea, echilibrul emoțional și recuperarea completă trebuie să facă parte din tratament!

Am participat astăzi la Bucharest Breast Meeting 2026, un eveniment științific internațional dedicat progreselor în chirurgia sânului, care a reunit specialiști de prestigiu din România și din străinătate.

În cadrul discuțiilor, specialiștii mi-au semnalat o situație care depășește barierele birocratice și ține, înainte de toate, de umanitate”, a spus Alexandru Rogobete pe Facebook.

Femeile ar putea beneficia de decontarea reconstrucției ambilor sâni, nu doar a celui afectat de cancer

La momentul actual, Subprogramul de reconstrucție mamară acoperă costul protezei pentru sânul îndepărtat în urma diagnosticului de cancer. Însă, a susținut ministrul, acest aspect ar urma să fie schimbat. Femeile care au indicație medicală pentru îndepărtarea ambilor sâni, inclusiv profilactic, ar putea beneficia de decontarea ambelor proteze, nu doar a celei pentru sânul afectat de cancer

„În prezent, Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare asigură decontarea protezei pentru sânul afectat de cancer și extirpat. Însă, atunci când, din motive de siguranță medicală, este necesară și îndepărtarea profilactică a celuilalt sân, protezarea acestuia nu este acoperită în aceleași condiții, potrivit situației prezentate de specialiști. Am decis să schimbăm această situație! Am cerut colegilor din Ministerul Sănătății și din Casa Națională de Asigurări de Sănătate să pregătească modificările necesare, astfel încât femeile diagnosticate cu cancer de sân, pentru care există indicație medicală de mastectomie bilaterală, inclusiv profilactică, să poată beneficia de decontarea reconstrucției ambilor sâni, nu doar a celui afectat de cancer”, a continuat Rogobete.

„Nu vorbim despre un moft estetic”

Ministrul Sănătății a menționat că nu este vorba despre un „moft estetic”. A explicat că se pune accent pe demnitate, echilibru psihologic, dar și pe recuperare. Alexandru Rogobete a anunțat și planuri pentru un program național de screening, prin care femeile să fie invitate periodic la investigații, în funcție de vârstă, pentru depistarea timpurie a cancerului de sân.

„Nu vorbim despre un moft estetic! Vorbim despre demnitate, despre echilibru psihologic, despre încrederea în sine și despre dreptul fiecărei femei de a se recupera cât mai complet după o experiență atât de dificilă.

Medicina nu înseamnă doar să tratăm boala. Înseamnă să avem grijă de omul care trece prin ea.

Tot astăzi, am prezentat progresele realizate în ultimii ani în oncologie, investițiile și proiectele începute în mandatul meu anterior, dar și planurile pentru dezvoltarea Programului Național de Screening pentru Cancerul de Sân.

Îmi doresc un program organizat, prin care femeile să fie invitate proactiv la investigații, în funcție de vârstă, astfel încât să putem depista cancerul cât mai devreme, înainte de apariția simptomelor.

Prevenția salvează vieți. Tratamentul salvează vieți. Dar respectul pentru pacient trebuie să existe în fiecare etapă!”, a conchis ministrul Sănătății.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto