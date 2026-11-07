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Ion Cristoiu: Nicușor Dan amenință cu anularea alegerilor în cazul în care PSD – partidul său de suflet – pierde

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În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție posibilitatea anulării alegerilor parlamentare în cazul în care PSD va pierde.

„Anticipate sau la termen, alegerile parlamentare vor aduce, mai mult ca sigur, un seism pe scena noastră politică. Partidul Social Democrat se va prăbuși și, indiscutabil, vor crește concurând-se reciproc două forțe: AUR, întruchipând Mișcarea Suveranistă, și noua alianță dintre PNL și USR, sub denumirea de Forță Reformistă și Anticorupție.

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De fapt, anticorupție este și  Forța Suveranistă. În aceste condiții, ori de câte ori vine vorba de alegerile viitoare, apare și întrebarea dacă le vor anula și pe acestea. Un răspuns ne dă o declarație de-a lui Nicușor Dan. Nicușor Dan are un partid de suflet, Partidul Social Democrat, care este și partidul sistemului. Victoria unor alte forțe, suveraniste sau reformiste, ar dăuna grav sănătății prezidențiale pentru că pune la îndoială un al doilea mandat obținut de Nicușor Dan”, a declarat Ion Cristoiu.

„Nicușor Dan a proclamat că legitimitatea unor alegeri nu se mai rezumă la numărarea corectă a voturilor”

„Iată că ieri, Nicușor Dan a proclamat că legitimitatea unor alegeri nu se mai rezumă la numărarea corectă a voturilor. Potrivit Constituției, potrivit Codului Penal, potrivit tuturor legilor din România, fraudarea alegerilor care poate determina anularea lor, este foarte clar definită. Potrivit Codului Penal, ar însemna «Împiedicarea exercitării drepturilor electorale prin violență, amenințare sau orice alt mijloc», adică nu lași alegătorul să meargă la urne să voteze.

Coruperea alegătorilor, oferirea de bani, bunuri sau foloase, deci în ziua aia stai pe acolo cu găleți sau le spui înainte că le dai suma asta de bani dacă votează sau nu cu X. Frauda la vot propriu-zisă, votul multiplu, dar și falsificarea rezultatelor dintr-o anumită secție sau zonă, deci toate se referă la ziua, sau cel mult la ziua de dinaintea votului, în niciun caz la campania electorală. Nicușor Dan, însă, proclamă că și felul în care se desfășoară campania poate să ducă la anularea alegerilor. Iată: «Trebuie să ne uităm la cum se desfășoară campania»”, a continuat publicistul.

Ion Cristoiu

Campania lui electorală a fost absolut incorectă”

„Campania se desfășoară. De exemplu, campania lui electorală, cea dintre cele două tururi, a fost absolut incorectă, dacă nu chiar ilegală, pentru că s-a aranjat în așa fel încât el să nu aibă decât o singură confruntare cu concurentul George Simion. Tot în această perioadă, s-au încălcat grav drepturile cetățenilor de a fi informați prin faptul că televiziunile de partid și de stat au emis pe bandă rulantă prostii, fake news-uri, dezinformări în legătură cu contracandidatul lui Nicușor Dan. Deci putem spune că această campanie a fost viciată.

Și cu toate acestea, el a fost proclamat președinte. Acum ne spune că în asemenea cazuri alegerile sunt fraudate, Deci oricum el le-a fraudat în campania sa electorală și ne spune că trebuie să ne uităm la modul în care cetățenii își pot forma opiniile. Cetățenii își pot forma opiniile și ascultând buletinul meteo sau plimbându-se prin parc cu cățelul. Este un anunț foarte grav, sub semnul obsesiilor sale cu dezinformarea și cu războiul hibrid, dar care e o pregătire pentru anularea alegerilor în cazul în care partidul său de suflet, PSD, pierde”, a conchis Ion Cristoiu.

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