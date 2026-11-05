PSD acuză Guvernul Bolojan că a ascuns adevărata dimensiune a deficitului: Facturi neachitate, concedii medicale restante și miliarde de euro pierdute prin PNRR

PSD lansează acuzații la adresa fostului premier Ilie Bolojan și susține că deficitul bugetar prezentat de România nu reflectă întreaga situație financiară a statului. Social-democrații reclamă existența unor obligații de plată restante, facturi neachitate pentru lucrările din programul Anghel Saligny, rambursări întârziate de TVA și concedii medicale nedecontate. În plus, partidul susține că o parte din fondurile europene din PNRR ar putea fi pierdute, ceea ce ar afecta și mai mult bugetul de stat.

PSD: Deficitul nu reflectă toate obligațiile neachitate

Social-democrații afirmă că deficitul calculat pe baza plăților efectuate nu oferă o imagine completă asupra situației financiare și acuză Guvernul Bolojan că nu a inclus în prezentarea publică toate restanțele acumulate.

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„Cifrele nu mint! Deficitul nu poate fi măsurat doar după plățile făcute, fără să iei în calcul și obligațiile neonorate sau banii europeni pierduți din cauza unui condamnat pentru conflict de interese!

Aici nu e vorba nici de scuze, nici de confruntări politice. Românii au dreptul să știe ce obligații neachitate a lăsat în urmă Ilie Bolojan și pentru ce au îndurat măsurile de austeritate! Pretinșii reformiști au arătat doar jumătatea care le convine și au ascuns-o pe cea care arată adevărul.”

PSD susține că restanțele financiare însumează zeci de miliarde de lei și enumeră printre obligațiile neachitate facturile pentru lucrările derulate prin Anghel Saligny, rambursările întârziate de TVA și concediile medicale care nu au fost decontate antreprenorilor.

„Ei știu bine că deficitul cash nu include restanțele care au blocat economia și dezvoltarea țării. Știu bine că nu au inclus facturile neplătite în Programul Anghel Saligny, nici rambursările întârziate de TVA și nici concediile medicale nedecontate către antreprenori. Știu bine că restanțele lăsate în urmă însumează zeci de miliarde! Și știu bine că «marea reformă» a fost doar pe hârtie!”, au transmis social-democrații.

Acuzațiile social-democraților privind banii europeni din PNRR

PSD contestă și modul în care au fost prezentate fondurile europene atrase prin PNRR. Social-democrații susțin că o parte dintre aceste sume sunt suspendate de Comisia Europeană și acuză că România riscă să piardă bani din cauza unei contestații formulate de Ilie Bolojan. Social-democrații cer prezentarea tuturor obligațiilor financiare restante și a sumelor europene aflate în risc și susțin că doar o evidență completă poate arăta dimensiunea reală a situației bugetare.

„La fel au fost și banii europeni din PNRR – au fost atrași doar pe hârtie. În realitate, banii europeni «atrași» de Bolojan sunt suspendați de Comisia Europeană în urma contestației lui Bolojan, împotriva legii care îi obliga pe Fritz de la USR și pe ceilalți condamnați de conflict de interese să suporte consecințele legale. De aceea atacă inițiativa PSD de a se pune toate cifrele pe masă! Pentru că știu că adevărul nu e de partea lor!”, a mai transmis PSD.