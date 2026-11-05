Prima pagină » Știri politice » PSD acuză Guvernul Bolojan că a ascuns adevărata dimensiune a deficitului: Facturi neachitate, concedii medicale restante și miliarde de euro pierdute prin PNRR

PSD acuză Guvernul Bolojan că a ascuns adevărata dimensiune a deficitului: Facturi neachitate, concedii medicale restante și miliarde de euro pierdute prin PNRR

PSD acuză Guvernul Bolojan că a ascuns adevărata dimensiune a deficitului: Facturi neachitate, concedii medicale restante și miliarde de euro pierdute prin PNRR
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

PSD lansează acuzații la adresa fostului premier Ilie Bolojan și susține că deficitul bugetar prezentat de România nu reflectă întreaga situație financiară a statului. Social-democrații reclamă existența unor obligații de plată restante, facturi neachitate pentru lucrările din programul Anghel Saligny, rambursări întârziate de TVA și concedii medicale nedecontate. În plus, partidul susține că o parte din fondurile europene din PNRR ar putea fi pierdute, ceea ce ar afecta și mai mult bugetul de stat.

PSD: Deficitul nu reflectă toate obligațiile neachitate

Social-democrații afirmă că deficitul calculat pe baza plăților efectuate nu oferă o imagine completă asupra situației financiare și acuză Guvernul Bolojan că nu a inclus în prezentarea publică toate restanțele acumulate.

Sondaj Gândul

Va reuși Trump să își impună politicile, chiar dacă nu are majoritatea în Congres?

Vezi rezultate

Loading ...

„Cifrele nu mint! Deficitul nu poate fi măsurat doar după plățile făcute, fără să iei în calcul și obligațiile neonorate sau banii europeni pierduți din cauza unui condamnat pentru conflict de interese!

Aici nu e vorba nici de scuze, nici de confruntări politice. Românii au dreptul să știe ce obligații neachitate a lăsat în urmă Ilie Bolojan și pentru ce au îndurat măsurile de austeritate! Pretinșii reformiști au arătat doar jumătatea care le convine și au ascuns-o pe cea care arată adevărul.

PSD susține că restanțele financiare însumează zeci de miliarde de lei și enumeră printre obligațiile neachitate facturile pentru lucrările derulate prin Anghel Saligny, rambursările întârziate de TVA și concediile medicale care nu au fost decontate antreprenorilor.

Ei știu bine că deficitul cash nu include restanțele care au blocat economia și dezvoltarea țării. Știu bine că nu au inclus facturile neplătite în Programul Anghel Saligny, nici rambursările întârziate de TVA și nici concediile medicale nedecontate către antreprenori. Știu bine că restanțele lăsate în urmă însumează zeci de miliarde! Și știu bine că «marea reformă» a fost doar pe hârtie!”, au transmis social-democrații.

Acuzațiile social-democraților privind banii europeni din PNRR

PSD contestă și modul în care au fost prezentate fondurile europene atrase prin PNRR. Social-democrații susțin că o parte dintre aceste sume sunt suspendate de Comisia Europeană și acuză că România riscă să piardă bani din cauza unei contestații formulate de Ilie Bolojan. Social-democrații cer prezentarea tuturor obligațiilor financiare restante și a sumelor europene aflate în risc și susțin că doar o evidență completă poate arăta dimensiunea reală a situației bugetare.

La fel au fost și banii europeni din PNRR – au fost atrași doar pe hârtie. În realitate, banii europeni «atrași» de Bolojan sunt suspendați de Comisia Europeană în urma contestației lui Bolojan, împotriva legii care îi obliga pe Fritz de la USR și pe ceilalți condamnați de conflict de interese să suporte consecințele legale. De aceea atacă inițiativa PSD de a se pune toate cifrele pe masă! Pentru că știu că adevărul nu e de partea lor!”, a mai transmis PSD.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂIlie Bolojan, interviu cu jurnalistul care i-a numit „imbecili” pe șefii diplomației române și pe adjunctul NATO „papițoi prorus”
20:20
Ilie Bolojan, interviu cu jurnalistul care i-a numit „imbecili” pe șefii diplomației române și pe adjunctul NATO „papițoi prorus”
ULTIMA ORĂÎntrebarea rămasă fără răspuns de patru ani: câți bani a dat România Ucrainei? Gândul a cerut un răspuns direct de la șeful diplomației de la Kiev
18:41
Întrebarea rămasă fără răspuns de patru ani: câți bani a dat România Ucrainei? Gândul a cerut un răspuns direct de la șeful diplomației de la Kiev
CONTROVERSĂScandal între consilierul lui Nicușor Dan și un jurnalist, după ce ziaristul i-a numit „imbecili” pe cei care conduc diplomația română și pe adjunctul NATO „papițoi prorus”. Ce replică i-a dat Lazurca
17:55
Scandal între consilierul lui Nicușor Dan și un jurnalist, după ce ziaristul i-a numit „imbecili” pe cei care conduc diplomația română și pe adjunctul NATO „papițoi prorus”. Ce replică i-a dat Lazurca
EXCLUSIVNicolae Robu anunță pentru Gândul că va candida independent pentru un nou mandat de primar al Timișoarei, după ce șeful USR și-a pierdut mandatul: „Sper ca timișorenii să se fi lămurit că votul pentru Dominic Fritz a fost o eroare”
17:13
Nicolae Robu anunță pentru Gândul că va candida independent pentru un nou mandat de primar al Timișoarei, după ce șeful USR și-a pierdut mandatul: „Sper ca timișorenii să se fi lămurit că votul pentru Dominic Fritz a fost o eroare”
SCANDALOSDosar penal în „ograda” lui Bolojan. Trezoriera PNL Bihor, administratoră a unei firme de contabilitate din Oradea, acuzată de o schemă infracțională pe banii statului. Prejudiciu de aproape 2 milioane de lei
16:47
Dosar penal în „ograda” lui Bolojan. Trezoriera PNL Bihor, administratoră a unei firme de contabilitate din Oradea, acuzată de o schemă infracțională pe banii statului. Prejudiciu de aproape 2 milioane de lei
REACȚIEȘeful AEP respinge acuzațiile de „delapidare în folosul PSD” lansate de deputatul USR Alexandru Dimitriu în scandalul legii partidelor
16:36
Șeful AEP respinge acuzațiile de „delapidare în folosul PSD” lansate de deputatul USR Alexandru Dimitriu în scandalul legii partidelor
Mediafax
Panică pe aeroporturile din Europa! Zeci de avioane, amenințate cu bombă într-o singură zi. Ce suspectează experții în securitate
Digi24
Ce se știe despre gruparea Statul Masculin, care a revendicat valul de amenințări cu bombe care vizează zboruri din Europa
Cancan.ro
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, apariție spectaculoasă într-un costum special: „Ești Femeia Fantastică”
Adevarul
De ce aduc firmele muncitori din Asia, deși îi costă cu 35% mai mult decât românii. Explicațiile unui antreprenor
Mediafax
Un primar din Neamț, sub control judiciar după ce ar fi obținut bani de la Guvern pentru o investiție fictivă
Click
Bombă culinară la nunta Cristinei Bâtlan! Ce preparate speciale au primit invitații la petrecerea de lux
Digi24
Crin Antonescu, comparație bizară: „Georgescu e dus precum Horea, Cloşca şi Crişan, în fiecare zi, într-un camion, cu cătuşe”
Cancan.ro
Cuplul anului în România😮 Aris Eram și Gabriella, împreună⁉️ Dani Oțil a amuțit, Ramona Olaru a crezut că nu aude bine: 'Baby...↘️
Ce se întâmplă doctore
Doliu în fotbalul românesc! Vadim Crîcimari a murit la 38 de ani, după o luptă grea cu o boală nemiloasă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cauți să achiziționezi anvelope de iarnă de Black Friday? Dedeman are în ofertă o anvelopă la ofertă
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Ochii acestor broaște sunt atât de unici încât ar putea fi utilizați ca niște amprente
Mediafax Italia
NEWS ALERT. A murit Nadia Santini! Ce se va întâmpla cu moștenirea ei?!
Mediafax Spania
Reguli NOI în trenuri! Ce obligații vor avea pasagerii?!
FLASH NEWSUn bărbat, prins la furat în mall-ul din Ploiești, și-a dat jos pantalonii în fața angajaților. Acesta a fost reținut pentru furt și ultraj contra bunelor moravuri
20:32
Un bărbat, prins la furat în mall-ul din Ploiești, și-a dat jos pantalonii în fața angajaților. Acesta a fost reținut pentru furt și ultraj contra bunelor moravuri
VIDEOA 38-a noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Susținătorii scandează: „Călin Georgescu președinte!” și „Justiție, nu corupție!”
20:28
A 38-a noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Susținătorii scandează: „Călin Georgescu președinte!” și „Justiție, nu corupție!”
ULTIMA ORĂPreședintele Paraguayului, un aliat al lui Trump, a demisionat după falimentarea unei bănci. Milioane de clienți nu-și mai pot accesa conturile
19:44
Președintele Paraguayului, un aliat al lui Trump, a demisionat după falimentarea unei bănci. Milioane de clienți nu-și mai pot accesa conturile
CONTROVERSĂUtilizatorii din România, afectați de atacul cibernetic asupra publicației ucrainene „Kyiv Independent”. Adresele de mail ale cititorilor au fost expuse. Hackerii au răspândit știri false despre o presupusă alianță între Zelenski și Putin sau despre moartea liderului de la Kiev
19:35
Utilizatorii din România, afectați de atacul cibernetic asupra publicației ucrainene „Kyiv Independent”. Adresele de mail ale cititorilor au fost expuse. Hackerii au răspândit știri false despre o presupusă alianță între Zelenski și Putin sau despre moartea liderului de la Kiev
VIDEOCimitirul Central din Brașov are acum o hartă a locurilor de veci. Aplicația digitală îi ajută pe vizitatori să nu mai caute printre aleile cimitirului
19:32
Cimitirul Central din Brașov are acum o hartă a locurilor de veci. Aplicația digitală îi ajută pe vizitatori să nu mai caute printre aleile cimitirului
NEGOCIERIMelania Trump a primit delegațiile din Rusia și Ucraina la Casa Albă. Prima Doamnă dezvăluie cum a mediat negocierea armistițiului din orașul ucrainean Oleșki
19:18
Melania Trump a primit delegațiile din Rusia și Ucraina la Casa Albă. Prima Doamnă dezvăluie cum a mediat negocierea armistițiului din orașul ucrainean Oleșki

Cele mai noi

Trimite acest link pe