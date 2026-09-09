Şedinţă cu scântei la Comisia de Apărare din Senat. Deputatul Emanuel Ungureanu şi senatorul Nicoleta Pauliuc au părăsit sala. Proiectul a fost amânat

Scandal în Comisia de Apărare de la Senat, în şedinţa de miercuri din cauza proiectului de lege iniţiat de deputatul Emanuel Ungureanu care limitează mandatele şefilor de servicii secrete la 8 ani.

Miercuri a avut loc prima întâlnire a Comisiei de Apărare, după ce PNL a decis înlocuirea Nicoletei Pauliuc cu senatorul Iulian Coşa. Incidentele nu au întârziat să apară.

Pe lângă contrele dintre cei doi colegi de partid, deputatul Emanuel Ungureanu de la USR a ieşit din sală în timp ce îi adresa acuze senatoarei Nicoleta Pauliuc că este „omul serviciilor”.

Aceasta încerca să spună că proiectul de lege iniţiat de deputatul USR a primit un raport de respingere cu unanimitate de la Comisia SRI, din care fac parte şi membri USR şi că ar trebui îmbunătăţit.

Deputatul USR a ieşit din sală supărat din cauza faptului că proiectul său, iniţiat în 2024 şi introdus la urgenţă în dezbatere, va mai sta încă doi ani şi nu va fi transformat în lege.

Pauliuc vrea control parlamentar asupra activităţii serviciilor

Senatorul Nicoleta Pauliuc a declarat, pentru presă, că este pentru o astfel de lege şi chiar are 10 amendamente pe care ar vrea să le adauge, însă ar vrea şi un control parlamentar asupra instituţiilor.

„Sunt pentru limitarea mandatelor instituțiilor. Dar dacă nu avem un control parlamentar asupra activității acestor instituții, degeaba v-am pus 4 ani sau 5 ani pe ușa unde scrie director al unei instituții, pentru că de fapt, noi nu avem nicio evaluare a activității în cadrul comisiei”, spune Pauliuc, miercuri, după ce a ieşit din Comisie.

Deputatul Ungureanu(USR) o acuză pe Pauliuc că a absolvit un curs la Academia SRI

„Nici măcar nu s-a discutat vreo secundă dacă mandatele fșenilor serviciilor trebuie să fie limitate sau nu. Puterea serviciilor asupra parlamentarilor României din PSD și din AUR și asupra doamnei PAULIUC este copleșitoare. Doamna Pauliuc a folosit cuvântul avem nevoie de validarea serviciilor ca să luăm o măsură. Parlamentul României, de-a lungul anilor, a fost pur și simplu în genunchi în fața influenței serviciilor secrete. Repet, nu vorbim despre o mare reformă a serviciilor, nu vorbim despre noi legi pentru cele mai importante servicii din România. Vorbim despre un lucru relativ mărunt, adică să limităm mandatele șefilor serviciilor la maxim două pentru o perioadă maxim de opt ani”, spune deputatul Ungureanu.

Consiliul legislativ din cadrul Senatului României a transmis că „este necesar ca propunerea legislativă să fie reconsiderată în totalitate, atât din punctul de vedere al configurării soluțiilor legislative preconizate, care trebuie să fie în concordanță cu dispozițiile legale în vigoare, cât şi din punctul de vedere al exprimării soluțiilor, în acord cu exigențele de tehnică legislativă, în mod clar şi precis, fără echivoc”.

Proiectul a fost trimis pentru raport la Comisia de Apărare, iar parlamentarii au votat amânarea acestuia cu o săptămână ca să primească punctul de vedere de la Consiliul Suprem de Apărare a Ţării şi de la Guvernul României.