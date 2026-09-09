Românii verifică mai puțin informațiile de pe internet decât restul europenilor, potrivit datelor furnizate de Eurostat. Iată ce arată ultimele date și pe ce loc se situează România.

Doar 18,2% dintre românii care au folosit internetul au verificat informațiile găsite online, potrivit Eurostat. România ocupă astfel ultimul loc în Uniunea Europeană, care se situează mult sub media europeană de 29,2%. Cele mai mari procente au fost înregistrate în Irlanda, cu 63,6%, Țările de Jos, cu 53,1%, precum și Luxemburg, cu 45,2%.

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La polul opus se află Grecia, cu 9,8%, urmată de Lituania, cu 14,9%, și România, cu 18,2%. Astfel, România se află printre statele care înregistrează cele mai mici procente. Datele vizează persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 și 74 de ani care au folosit internetul în cele 3 luni dinaintea sondajului. Acestea au declarat că au încercat să verifice din alte surse dacă informațiile găsite online sunt corecte.

La ce au folosit europenii internetul?

În 2024, europenii au folosit internetul în special pentru activități culturale. Cele mai populare au fost vizionarea de programe TV și videoclipuri online, cu 79% dintre utilizatori. Au urmat citirea știrilor online, cu 70%, ascultarea sau descărcarea muzicii, cu 65%, și utilizarea sau descărcarea jocurilor, cu 34%.

Cele mai mari procente au fost înregistrate în Țările de Jos și Finlanda, cu câte 96%, urmate de Cipru, cu 94%. România se află la polul opus, cu doar 44%, înaintea Bulgariei, cu 55%, și Slovaciei, cu 63%, arată un alt studiu al Eurostat.

Cehia are cea mai mare pondere a utilizatorilor care citesc știri online, cu 91%, urmată de Finlanda, cu 90%, și Cipru, cu 89%. România este la coada clasamentului, cu 50%, după Franța și Italia.

România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană și la competențele digitale. Doar 31,84% dintre români au competențe digitale de bază sau peste acest nivel, față de media europeană de 60,4%.

Sursă foto: Facebook – Eurostat, Shutterstock