O grenadă a fost găsită într-o instalație de procesare a sfeclei de zahăr din Roman. Cum a ajuns acolo

O grenadă a fost găsită într-o instalație de procesare a sfeclei de zahăr de către angajații unei societăți de profil din municipul Roman, în timp ce efectuau lucrări de curățare. Muniția provenea din perioada celui de-al doilea Război Mondial.

Incidentul a fost anunțat prin numărul unic de urgență 112, iar la fața locului au fost trimiși pirotehniștii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț.

”Echipa pirotehnică din cadrul ISU Neamț a intervenit în municipiul Roman pentru asanarea unei grenade de mână defensive descoperită de angajații unui operator economic, cu obiect de activitate prelucrarea sfeclei de zahăr, pe timpul efectuării unor lucrări de curățare a instalațiilor tehnologice”, a declarat Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.

Grenada a ajuns în fabrică odată cu sfecla de zahăr

Pirotehniștii au verificat zona în care a fost făcută descoperirea pentru a stabili dacă există și alte elemente de muniție. În urma cercetărilor, nu au mai fost identificate alte proiectile sau obiecte periculoase.

”În data de 17.09.2024, ca urmare a unui apel la 112, echipa pirotehnică din cadrul ISU Neamț a intervenit în municipiul Roman pentru asanarea unei grenade de mână defensive descoperită de angajații unui operator economic, cu obiect de activitate prelucrarea sfeclei de zahăr, pe timpul efectuării unor lucrări de curățare a instalațiilor tehnologice.

Pirotehnicienii au verificat zona în care a fost descoperită grenada, însă nu au mai găsit și alte elemente de muniție. Muniția găsită, ce provine din al doilea Război Mondial, a fost ridicată, transportată și depozitată în condiții de siguranță pentru a fi distrusă ulterior”, mai transmis ISU Neamț.