Bosnia a anunțat retragerea unor diplomați din Serbia după ce autoritățile de la Belgrad l-au înmormântat pe Ratko Mladic cu onoruri militare

Ard Balcanii din nou, de data aceasta tensiunile escaladând între Serbia și Bosnia-Herțegovina. Ministrul de Externe de la Sarajevo, Elmedin Konakovic, a anunțat că retrage o parte dintre diplomații acreditați la Belgrad după ce Ratko Mladic a fost înmormântat cu onoruri militare.

La funeraliile fostului lider al sârbilor bosniaci au luat parte mii de oameni, inclusiv miniștri și alte oficialități.

Sondaj Gândul După victoria AfD din Germania, crezi că va lovi valul suveranist și în Franța, la alegerile prezidențiale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Dacă aș putea, aș rupe relațiile diplomatice cu Serbia”

Elmedin Konakovic a reacționat în urma apariției imaginilor de la funeraliile lui Ratko Mladic, considerat criminal de război și mort în custodia ONU, la Haga. Pentru că nu are nevoie de aprobarea președintelui țării, ministrul de Externe a transmis că va retrage câțiva dintre membrii personalului de la ambasada din Belgrad. În schimb, ambasadorul și consulul Bosniei-Herțegovia vor rămâne în funcții, deoarece retragerea lor necesită aprobarea Președinției tripartite de la Sarajevo.

Particularitatea etnică a populației Bosniei&Herțegovinei a făcut ca acest stat apărut după divizarea fostei Iugoslavii să aibă o conducere tripartită. Pe rând, se succed la putere câte un reprezentant al etnicilor sârbi, un reprezentant al croaților și un reprezentant musulman.

„Dacă aș putea, aș rupe relațiile diplomatice cu Serbia astăzi”, a declarat ministrul Konakovic într-o conferință de presă la Sarajevo.

Mii de oameni, la înmormântarea lui Mladic

Ratko Mladic, fostul comandant al forțelor sârbe bosniace, a fost înmormântat la Belgrad, mii de oameni luând parte la funeraliile de stat.

„Orice glorificare a criminalilor de război, negare a genocidului și revizionism contrazic cele mai fundamentale valori europene și nu își au locul în UE sau în țările candidate la UE”, a reacționat Bruxellesul față de festivitățile de la Belgrad. Serbia este candidată la aderarea la UE din 2012, dar negocierile bat pasul pe loc, niciuna dintre părți nefiind interesată să avanseze.

În Serbia, foarte mulți oameni îl văd pe Mladic ca pe un erou și protector, în special în Republica Srpska, din Bosnia-Herțegovina, unde populația este formată din etnici sârbi. De altfel, mulți miniștri ai Guvernului de la Belgrad s-au alăturat mulțimii care a adus un omagiu în fața bisericii unde a fost depus trupul lui Mladic. Printre ei, inclusiv ministrul Apărării, Bratislav Gasic, și ministrul Justiției, Nenad Vujic.

Cortegiul funerar a fost condus de polițiști pe motociclete, iar mii de cetățeni au aplaudat de-a lungul traseului, potrivit imaginilor difuzate de postul de televiziune N1.

Slujba de înmormântare a lui Ratko Mladic a fost oficiată de șeful Bisericii Ortodoxe Sârbe, Patriarhul Porfirije. El a spus că „numele lui Mladic va rămâne profund întipărit în memoria și rugăciunile majorității poporului nostru ortodox sârb, care simte și nutrește un profund sentiment de recunoștință față de el”.

Cine a fost Ratko Mladic

Fost comandant al forțelor sârbe în timpul războiului din Bosnia, Ratko Mladic a fost arestat în 2011, după aproape 16 ani petrecuţi ca fugar, și predat Tribunalului Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie. În 2017, instanța l-a condamnat la închisoare pe viață pentru mai multe capete de acuzare, inclusiv genocid pentru rolul său în masacrul de la Srebrenica, din 1995, în care au fost uciși peste 8.000 de musulmani, precum și pentru crime împotriva umanității și crime de război legate de asediul orașului Sarajevo.

Mladic a murit la vârsta de 83 de ani, la sfârșitul lunii august, într-o celulă din Haga.