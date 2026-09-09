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Șefii Complexului Energetic Oltenia ar fi încasat indemnizații de 3 milioane de lei într-un an cu pierderi de 220 de milioane de euro

Șefii Complexului Energetic Oltenia ar fi încasat indemnizații de 3 milioane de lei într-un an cu pierderi de 220 de milioane de euro
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Conducerea Complexului Energetic Oltenia (CEO) a primit, în 2025, indemnizații de aproximativ 3 milioane de lei brut, în timp ce compania a raportat pierderi de 1,2 miliarde de lei (circa 220 de milioane de euro).

Cei 3 directori ai complexului ar fi încasat aproape 1,3 milioane de lei, iar membrii Consiliului de Supraveghere ar fi primit 1,66 milioane de lei. Indemnizațiile au fost stabilite la nivelurile maxime prevăzute de lege și au fost însoțite de beneficii suplimentare. Totuși, pierderile nu ar fi afectat veniturile conducerii. Membrii Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere ar fi primit în continuare indemnizații lunare consistente. Banii au fost plătiți de compania de stat, susținută inclusiv prin ajutoare de restructurare acordate de Guvern, arată Gorjeanul.ro.

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Raportul anual prezintă sumele brute primite de membrii Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere. După aplicarea taxelor prevăzute pentru contractele de mandat, venitul net reprezintă aproximativ 58,5% din suma brută. Directoratul Complexului Energetic Oltenia a fost format din Iulius-Dan Plaveti, președinte, și membrii executivi Ion Bălășoiu și Constantin-Cosmin Trufelea. Potrivit raportului, aceștia ar fi  fost principalii beneficiari ai bugetului de remunerații.

Câți bani ar fi fost încasați

Cei trei directori ar fi primit câte o indemnizație brută lunară de 35.274 de lei în primele 11 luni din 2025. În decembrie, suma a crescut la 40.565 de lei, după modificarea legislației privind guvernanța corporativă. Astfel, fiecare membru al Directoratului ar fi încasat 428.579 de lei brut în 2025. Pentru indemnizațiile celor trei directori, Complexul Energetic Oltenia ar fi plătit aproape 1,3 milioane de lei brut. Cheltuielile sunt consistente și în cazul Consiliului de Supraveghere, care ar fi trebuit să monitorizeze conducerea și performanța companiei.

Potrivit sursei citate, Consiliul de Supraveghere a avut un buget de 1,66 milioane de lei brut pentru indemnizații, în 2025. Luminița-Georgeta Popescu și Constantin-Adrian Marinescu, singurii membri care au ocupat funcția tot anul, ar fi primit câte 255.984 de lei brut. Venitul net a fost de aproape 150.000 de lei pentru fiecare.

Schimbările frecvente din Consiliul de Supraveghere au dus la plăți importante și pentru membrii numiți provizoriu. Adrian Dăianu ar fi primit 207.225 de lei brut. Ionel-Cătălin Călinoiu ar fi primit 198.693 de lei, Viorel Rogojinaru ar fi primit 170.961 de lei, iar Ion-Valeriu Ioniță ar fi primit 157.450 de lei.

Chiar și administratorii revocați în primăvara lui 2025 ar fi primit sume importante. Alexandru Marcoci, Mădălin-Cornel Eftenoiu, Petre-Mădălin Georgescu și Vladimir Tanasiev ar fi încasat fiecare peste 47.000 de lei brut, deși au ocupat funcția mai puțin de 3 luni. Numirile lui Sinan Mustafa și Victor Banța, făcute în noiembrie, ar fi adăugat câte 27.732 de lei brut la cheltuielile complexului pentru indemnizațiile conducerii.

Alte beneficii în contractele de mandat ale conducerii

Pe lângă indemnizații, contractele de mandat ale conducerii Complexului Energetic Oltenia prevăd și alte beneficii. Membrii Directoratului au dreptul la 30 de zile de concediu plătit pe an. În această perioadă primesc integral remunerația fixă.

Conducerea primește și mașini de serviciu, iar Complexul Energetic Oltenia suportă costurile cu combustibilul, reparațiile, întreținerea, asigurările și taxele. Pachetul include telefoane cu roaming nelimitat, laptopuri cu internet și decontarea cheltuielilor de deplasare, cazare, diurnă și protocol. În cazul celor care nu locuiesc în zonă, compania plătește și cazarea în Târgu Jiu. Contractele includ și clauze favorabile pentru directori. La finalul mandatului, aceștia pot reveni pe posturile ocupate anterior în companie. În cazul revocării fără o cauză justificată, directorii pot primi compensații de până la 10 indemnizații fixe nete lunare.

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