Au rămas sute de locuri libere la grădiniță în Bihor. Ce trebuie să facă părinții pentru înscriere

Părinții care nu au reușit să-și înscrie copiii la grădiniță mai au încă opțiuni înainte de începerea anului școlar 2026–2027. În unitățile de stat din Oradea sunt disponibile 155 de locuri, iar în restul județului Bihor au rămas neocupate aproximativ 350 de locuri, potrivit datelor Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Bihor.

În Oradea, cele 155 de locuri sunt disponibile atât în grădinițe cu personalitate juridică, cât și în structurile arondate acestora. Părinții pot găsi locuri atât la program normal, cât și la program prelungit, notează ebihoreanul.ro.

Cele mai multe locuri sunt la grupa mică

Cele mai multe locuri libere, 79, sunt la grupa mică de la grădinițele cu program prelungit nr. 25, 30, 34, 45, 53 și 54. La grupa mijlocie mai sunt disponibile 34 de locuri, în unitățile menționate, dar și la Grădinița cu Program Prelungit nr. 46.

Alte 42 de locuri sunt disponibile la grupa mare, la grădinițele cu program prelungit nr. 30, 53 și 54. Potrivit ISJ Bihor, și la secțiile maghiare din Oradea există locuri libere la toate nivelurile de grupă.

Aproximativ 350 de locuri libere în restul județului Bihor

Șanse au și părinții din afara municipiului. În celelalte orașe și în comunele din Bihor sunt disponibile, în total, aproximativ 350 de locuri în grădinițele de stat, atât la secțiile în limba română, cât și la cele în limba maghiară.

Potrivit Inspectoratului Școlar, numărul mai ridicat al locurilor rămase neocupate în afara Oradiei este influențat de evoluția demografică diferită de la o localitate la alta, inclusiv de scăderea populației în anumite zone sau de extinderea unor zone urbane.

Ce trebuie să facă părinții pentru înscriere

Situația exactă a locurilor disponibile poate fi verificată la avizierele și pe site-urile grădinițelor, precum și pe portalul Inspectoratului Școlar Județean Bihor.

Părinții care vor să ocupe unul dintre locurile rămase libere trebuie să depună cererea de înscriere direct la secretariatul grădiniței alese, alături de actele de identitate ale părinților, certificatul de naștere al copilului și documentele medicale necesare intrării în colectivitate.