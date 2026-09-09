Atac cu drone ucrainene asupra Novorossiysk-ului, orașul-port rusesc la Marea Neagră. Un terminal petrolier strategic, în flăcări

Drone ucrainene au atacat Novorossiysk în noaptea dinspre 8 spre 9 septembrie. Din primele informații se pare că un terminal petrolier strategic al Rusiei ar fost lovit și a luat foc. Primarul confirmă atacul și anunță că resturi de drone au căzut pe teritoriul unor întreprinderi.

Un nou atac cu drone ucrainene a vizat în noaptea trecută Novorossiysk, unul dintre cele mai importante orașe-port ale Rusiei la Marea Neagră, potrivit Kiev Independent.

Primele informații despre lovirea infrastructurii petroliere au apărut pe canalele rusești de monitorizare și pe rețelele sociale. Potrivit canalului independent de știri Astra, un terminal petrolier din Novorossiysk a fost lovit în timpul atacului nocturn și ulterior a izbucnit un incendiu.

Imagini realizate de martori și distribuite online arată efectele atacului.

Sursa video – X/@JanR210

Primarul orașului, Andrey Kravchenko, a confirmat că Novorossiysk a fost ținta unui atac cu drone ucrainene. Edilul rus a precizat că fragmente provenite de la aparatele doborâte au căzut pe „teritoriul unor întreprinderi” și în apropierea unei clădiri rezidențiale.

Atacurile asupra infrastructurii petroliere din Rusia se intensifică

Lovitura de la Novorossiysk vine după o nouă serie de atacuri atribuite Ucrainei asupra unor obiective aflate în interiorul Rusiei și în teritoriile ucrainene ocupate.

Sursa video – X/@JanR210

Kievul a vizat în mod repetat infrastructura energetică, logistică și militară utilizată de Moscova, argumentând că aceste obiective contribuie la susținerea războiului împotriva Ucrainei.

În noaptea de 8 septembrie, drone ucrainene ar fi lovit rafinăria de petrol din Saratov. Atacul de la Novorossiysk vine astfel la numai o zi după incidentul raportat la rafinăria din Saratov.

Pe 7 septembrie, Statul Major al Ucrainei a anunțat lovirea unui pod feroviar peste Canalul Crimeei de Nord, în Crimeea anexată ilegal de Rusia încă din 2014. Obiectivul se află în apropierea localității Vladyslavivka, unde există un important nod feroviar.