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Producția de la Liberty Galați, cel mai mare combinat siderurgic din sud-estul Europei, blocată din nou. Ce se întâmplă cu restanțele salariale

Producția de la Liberty Galați, cel mai mare combinat siderurgic din sud-estul Europei, blocată din nou. Ce se întâmplă cu restanțele salariale
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Combinatul siderurgic Liberty Galaţi Foto: Facebook
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Repornirea laminoarelor de la Combinatul siderurgic Galați, anunțată pentru 22 iulie în regim de tolling (închiriere a capacităţilor de producţie), nu a avut loc nici până acum. Sute de angajați au salariile restante de peste trei luni, iar costurile ridicate ale energiei și problemele cu aprovizionarea pe Dunăre întârzie reluarea producției.

La un an de la anunțarea repornirii și la o lună și jumătate de la semnarea contractelor, laminoarele Liberty Galați sunt în continuare oprite. Producția în regim de tolling nu a început, iar salariile celor aproximativ 2.000 de siderurgiști nu au fost achitate integral. Pe termen scurt, nu există încă o perspectivă concretă pentru reluarea activității.

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Combinatul siderurgic Galați are 2 fluxuri de producție. Primul transformă materiile prime în fontă și oțel, iar al doilea produce tablă și rulouri laminate. O parte din fluxul secundar a fost inclusă în contractele de tolling, care au fost anunțate în 2025 și semnate în iulie 2026. Proiectul ar fi implicat câteva sute dintre cei aproximativ 2.000 de angajați rămași, iar reluarea producției necesită o perioadă de pregătire.

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Reluarea producției ar necesita cel puțin o lună și jumătate la Laminorul de Benzi la Cald (LBC) și între 2 și 4 săptămâni la Laminorul de Tablă Groasă 2 (LTG), potrivit unui angajat Liberty Galați. La LBC nu au început încă pregătirile. La LTG 2 se fac lucrări de mentenanță, însă lipsa personalului calificat îngreunează operațiunile.

La Laminorul de Tablă Groasă, bramele sunt încălzite în 3 cuptoare. Apoi, sunt laminate pentru a obține grosimea, lățimea și lungimea dorite. Apoi, tablele sunt răcite pe 3 instalații. Laminorul de Benzi la Cald are 4 zone principale. Acestea includ cuptoarele, trenul degrosisor, trenul finisor și zona rulourilor. Repornirea necesită reglaje și cantități importante de materiale consumabile, pe lângă bramele care urmează să fie prelucrate.

Angajații n-au primit toți banii

Numărul angajaților de la Liberty Galați a scăzut drastic în ultimele decenii. De la 40.000 în perioada comunistă, efectivul a ajuns la aproximativ 2.000 în prezent. Angajații au primit ultima dată doar 1.500 de lei, reprezentând o parte din salariul pe luna mai. Sunt restante și tichetele de masă, precum și alte drepturi prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă. Acestea nu au mai fost plătite din august 2025.

„Situaţia e critică, cei care au mai rămas supravieţuiesc cu venituri în afara combinatului: fac lucrări de amenajări interioare sau construcţii iar unul dintre soţi nu e angajat în combinat”, a spus un siderurgist pentru News.ro.

„Angajaţii care vin la lucru fac pază, mai sunt cei de la mentenanţa centrală care mai umblă după fier vechi. Mai repară ce se poate, cu ce mai au pe stoc, mai înlocuiesc din cablurile furate”, a spus alt siderurgist.

Liberty Galați spune că principala sursă de venit este în prezent vânzarea materialelor recuperate, inclusiv fier vechi și materii prime. Veniturile au scăzut puternic, iar perspectivele sunt îngrijorătoare. Compania explică declinul prin reducerea producției la clienți, scăderea prețurilor și dificultățile de transport. Nivelul foarte scăzut al Dunării afectează în special livrările.

Angajații ar putea recupera integral banii restanți după vânzarea combinatului. Potrivit administratorului concordatar, salariile au prioritate la recuperare, inclusiv în cazul activelor garantate. Paul Dieter Cîrlănaru, directorul general al CITR (cea mai mare companie de restructurare şi insolvenţă din România), spune că toate scenariile analizate prevăd plata integrală a datoriilor salariale la momentul vânzării.

Soluția temporară pentru plata salariilor restante

Până la vânzarea combinatului, închirierea capacităților de producție este văzută ca o soluție temporară pentru plata salariilor restante. Paul Dieter Cîrlănaru spune că activitatea de tolling ar fi putut acoperi o parte importantă din datoriile curente către angajați, chiar dacă nu poate susține întregul combinat. Administratorul concordatar susține că au fost căutate și alte surse pentru plata parțială a restanțelor. Fondul de garantare disponibil pentru aceste plăți a fost însă epuizat.

Pe 22 iulie 2026, conducerea Liberty Galați anunța angajații că au fost semnate contracte de tolling pentru primul lot de tablă groasă, rulouri laminate la cald și tablă acoperită organic. Producția urma să fie realizată pentru clienți precum Glencore din Marea Britanie și Kaiseri Metal Center din Turcia, prin filiala sa din România.

La o lună și jumătate de la semnarea contractelor, producția nu a început la Liberty Galați. Administratorul concordatar Paul Dieter Cîrlănaru spune că firma vrea să înceapă activitatea, dar este afectată de mai multe probleme externe. Printre acestea se află creșterea cu aproximativ 50% a prețului energiei electrice.

„Aprovizionarea cu materii prime este, de asemenea, îngreunată de dificultăţile de transport între Constanţa şi Galaţi: navigaţia pe Dunăre nu este funcţională, iar capacitatea de transport feroviar este limitată de un număr insuficient de vagoane. În plus, contextul actual al pieţei oţelului, caracterizat de niveluri scăzute ale preţurilor, reduce atractivitatea comercială a produselor finite. Cu toate acestea, managementul companiei lucrează activ pentru depăşirea acestor obstacole şi îşi menţine angajamentul de a începe operaţiunile de tolling cât mai curând posibil”, a adăugat Cîrlănaru.

Ce companii sunt interesate

Noul regulament pentru vânzarea directă a Liberty Galați a fost finalizat și transmis creditorilor. Prețul minim nu a fost încă stabilit, dar decizia este așteptată în scurt timp. Până acum au fost organizate 2 licitații, cu prețuri de pornire de 709 și 463 de milioane de euro, dar niciuna nu a atras oferte. Cinci companii sunt interesate și au cumpărat caietele de sarcini. Companiile sunt:

  • UMB Steel SRL, din grupul UMB, deţinut de familia Umbrărescu;
  • Metinvest B.V., care este un grup siderurgic și minier cu operațiuni în Ucraina, Italia, Bulgaria, Marea Britanie și SUA. Compania este controlată de omul de afaceri ucrainean Rinat Ahmetov;
  • Sidenor Steel Industry este cel mai mare producător grec de produse din oțel;
  • JSW Steel Limited este un producător multinațional indian de oțel, cu sediul în Mumbai;
  • Jindal Steel International activează pe piețele oțelului, energiei și minereurilor. În 2025, compania a preluat combinatul siderurgic din Ostrava, Cehia.
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