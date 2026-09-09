Kievul, sub un atac masiv cu drone și rachete rusești. Bilanțul: 5 morți, 35 de răniți, blocuri, o școală și un post TV, lovite

Rusia a lansat un atac masiv cu rachete și drone asupra Kievului după scurta pauză a loviturilor asupra capitalei. Cel puțin 5 oameni au murit și 35 au fost răniți. Blocuri, o școală, depozite și un post TV au fost avariate.

Kievul s-a trezit din nou sub rachete și drone după scurta pauză a atacurilor asupra capitalei care a coincis cu vizita emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner.

Rusia a lansat în noaptea de 8 septembrie un atac aerian de amploare, soldat cu cel puțin cinci morți și 35 de răniți. Exploziile au zguduit mai multe cartiere, incendii uriașe au ridicat coloane de fum deasupra orașului, iar clădiri rezidențiale, o școală, depozite și sediul unui post de televiziune au fost avariate.

Sursa video – Facebook/Volodimir Zelenski

Primele explozii puternice au fost auzite în capitala Ucrainei în jurul orei locale 03:30, potrivit jurnaliștilor Kyiv Independent aflați în oraș.

O nouă explozie s-a produs aproximativ zece minute mai târziu, iar în jurul orei 04:14 au fost auzite până la șase deflagrații într-o succesiune rapidă.

Forțele Aeriene ucrainene avertizaseră că rachete balistice și drone de atac cu propulsie cu reacție se îndreptau spre Kiev. Canalele de monitorizare au relatat că cel puțin 12 rachete balistice ar fi vizat capitala într-un interval de aproximativ o oră.

Potrivit Kievului, Rusia a lansat 32 de rachete de croazieră și 166 de drone de tip Shahed, dintre care mai mult de jumătate ar fi fost aparate cu propulsie cu reacție, precum și un număr nespecificat de rachete balistice.

Apărarea aeriană ucraineană susține că a interceptat 31 dintre cele 32 de rachete de croazieră, 142 de drone și două rachete balistice.

Lovituri sau efecte ale atacului au fost înregistrate în 29 de locații, potrivit Forțelor Aeriene. Bilanțul victimelor a crescut pe parcursul zilei.

Autoritățile locale au anunțat în cele din urmă că cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte 35 au fost rănite. Mai mulți răniți au necesitat spitalizare, iar trei persoane se aflau în stare gravă, potrivit informațiilor comunicate în timpul zilei de primarul Vitali Klitschko.

Cel puțin două blocuri de locuințe cu mai multe etaje au fost avariate. De asemenea, incendii au izbucnit în depozite, iar garaje și autoturisme au fost distruse sau avariate.

Serviciul de Urgență al Ucrainei a anunțat că salvatorii au evacuat două persoane dintr-un bloc cu 16 etaje afectat de atac. Alte zece persoane au fost salvate după ce au rămas blocate într-o clădire cu cinci etaje.

„Te culci întrebându-te dacă te vei mai trezi”

În cartierul Solomianskyi, una dintre zonele afectate, locuitorii au descris o noapte de teroare. Dariia Kolisnyk se afla acasă împreună cu familia când o explozie a avariat clădirea în care locuiește.

„E ca în «Jocurile Foamei», e doar o chestiune de supraviețuire. Te culci întrebându-te dacă te vei mai trezi sau nu. Asta e viața la Kiev”, a declarat Dariia Kolisnyk, locuitoare a cartierului Solomianskyi din Kiev.

Femeia a povestit că o bubuitură extrem de puternică a trezit întreaga familie.

„S-a auzit o bubuitură foarte puternică. Am deschis ochii și am văzut fereastra zburând și lumini puternice. Am alergat în a doua cameră, unde dormeau copilul meu și soțul meu, și am intrat prin ușa și ferestrele sparte”, a relatat ea. „L-am luat pe copil, slavă Domnului, l-am așezat în șezut, totul este în regulă. Soțul meu a suferit câteva tăieturi ușoare de la sticlă. Dar, slavă Domnului, totul este în regulă”, a spus Kolisnyk.

Pentru Liudmyla Akhremenko, o altă locuitoare din Solomianskyi, nu a fost prima dată când războiul i-a ajuns direct în casă. Locuința sa a fost avariată pentru a doua oară într-un atac asupra zonei.

„Unda de șoc a spart geamurile, iar pietrele au pătruns în casă. Mobilierul oamenilor a fost avariat”, a declarat Liudmyla Akhremenko, locuitoare a cartierului Solomianskyi.

Femeia spune că în apropierea locuinței sale nu există încă un adăpost, motiv pentru care se afla în apartament în momentul atacului.

„A fost foarte înfricoșător. Dormeam și m-am trezit din cauza exploziei. Am văzut că ferestrele se deschiseseră, geamurile se spărseseră, iar florile căzuseră. Totul a sărit până la tavan”, a povestit Akhremenko.

Yevhen Panchenko locuiește la etajul nouă al unui bloc din aceeași zonă. Pe măsură ce exploziile deveneau tot mai puternice, bărbatul a fugit la parter.

„Deja numesc această stradă un «teren de antrenament», deoarece aceste atacuri nu au loc pentru prima dată. Aceste atacuri distrug viețile și mijloacele de trai ale oamenilor. Nu mai au unde să locuiască sau să lucreze. E oribil”, a declarat Yevhen Panchenko, locuitor al districtului Solomianskyi.

Pagube au fost raportate în mai multe districte ale Kievului, printre care Holosiivskyi, Solomianskyi, Darnytskyi, Podilskyi și Dniprovskyi.

Atacul a lovit și sediul postului de televiziune „We-Ukraine”, parte a teledonului național ucrainean. Potrivit autorităților ucrainene, o dronă a lovit clădirea chiar în timpul unei transmisiuni în direct, iar cel puțin cinci persoane au fost rănite.

„Dronele îndreptate împotriva mass-mediei reprezintă un nou capitol în degradarea Rusiei, iar Europa și lumea trebuie să reacționeze cu siguranță la acest lucru”, a declarat Volodimir Zelenski.

Postul de televiziune a confirmat că redacția și birourile sale au fost lovite.

Atacul vine după pauza de trei zile. Zelenski cere noi interceptoare americane

Loviturile marchează revenirea atacurilor de amploare asupra capitalei după o scurtă perioadă în care Kievul fusese ferit de bombardamente aeriene rusești.

Pe 6 septembrie, Moscova anunțase o pauză de trei zile a atacurilor asupra Kievului, în perioada în care emisarii speciali americani Steve Witkoff și Jared Kushner se aflau în capitala ucraineană pentru discuții privind războiul.

Vizita celor doi emisari s-a desfășurat fără un atac aerian asupra capitalei. După plecarea acestora, pe 7 septembrie, drone rusești au început din nou să se îndrepte spre Kiev.

Zelenski a acuzat Moscova că a utilizat o combinație de arme pentru a maximiza efectele loviturilor.

„Rușii au încercat să provoace în mod deliberat cât mai multe victime – rachete balistice, de croazieră și anti-navă, precum și drone cu propulsie cu reacție de tip «Shahed»”, a declarat Zelenski.

Liderul ucrainean a apreciat drept „un rezultat bun” faptul că apărarea antiaeriană ar fi reușit să intercepteze aproape toate rachetele de croazieră lansate de Rusia. El a avertizat însă că actualele capacități nu sunt suficiente, în special împotriva rachetelor balistice.

„Este suficient? Nu. Avem nevoie de rachete (interceptoare)! Avem nevoie de un pachet de rachete balistice de la americani. Ei au auzit în detaliu de ce avem nevoie și când avem nevoie”, a spus Zelenski.

Zelenski a spus că intenționează să ridice problema direct în discuțiile cu Donald Trump.