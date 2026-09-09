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După victoria AfD, Friedrich Merz trăiește politic din „timp împrumutat”. The Guardian: Nu este clar dacă și pentru cât timp își poate menține propria coaliție unită și se poate agăța de funcția de cancelar

Cristian Lisandru
După victoria AfD, Friedrich Merz trăiește politic din „timp împrumutat”. The Guardian: Nu este clar dacă și pentru cât timp își poate menține propria coaliție unită și se poate agăța de funcția de cancelar
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Friedrich Merz / Foto - Mediafax
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La câteva secunde după dezvăluirea primelor sondaje la ieșirea din urne din Saxonia-Anhalt, Donald Trump a postat rezultatele pe platforma sa Truth Social. Aparent, a fost încântat de dezastrul înregistrat de creștin-democrații conservatori de centru (CDU) și de ascensiunea partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD).

A fost, într-adevăr o umilință, pentru cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, se arată într-o analiză publicată de The Guardian.

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După victoria AfD din Germania, crezi că va lovi valul suveranist și în Franța, la alegerile prezidențiale?

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  • Partidul său – CDU – a pierdut mai mult de jumătate din locurile sale în parlamentul regional (Landtag).
  • AfD și-a mărit numărul de locuri de la 23 la 39.

Aceasta a fost exact opusul a ceea ce Merz a promis că va realiza în timpul campaniei electorale, notează Jörg Lau, autorul analizei.

Cu un guvern bun sub conducerea sa, a insistat el, ar putea cu ușurință să înjumătățească AfD. Co-liderii AfD nu au ratat ocazia de a sublinia surpriza istorică în discursurile lor de victorie. Alice Weidel s-a lăudat chiar că CDU „nu va mai câștiga niciodată alegeri”.

Cancelarul german Friedrich Merz / Foto – Mediafax

Merz, imaginea publică a unei crize de încredere în conducerea Germaniei

Potrivit autorului analizei publicate de The Guardian, Merz nu este direct vinovat de înfrângerea din landul Saxonia-Anhalt.

Dar asta se întâmplă doar pentru că este atât de nepopular încât propriul său partid nu a vrut să-l facă campanie. Chipul lui Merz nu era pe niciun afiș. Asta spune totul despre poziția sa în propriul partid.

  • Alte două alegeri vor avea loc pe 20 septembrie, la Berlin și în statul Mecklenburg-Pomerania de Vest de pe coasta Mării Baltice.
  • Având în vedere traiectoria actuală, CDU se confruntă cu încă două dezastre.

Conducerea lui Merz a devenit o povară și va fi contestată mai devreme decât mai târziu. Deocamdată, doar absența unei alternative convingătoare și numeroasele obstacole constituționale împotriva schimbărilor bruște de conducere din Germania îl protejează.

Merz este imaginea publică a unei crize de încredere în conducerea Germaniei, dar nu este singura cauză a acesteia.

Natura seismică a acestui moment depășește cu mult tacticile de partid. Germania intră într-o perioadă de tulburări politice în care valorile fundamentale ale republicii postbelice sunt puse în discuție”, explică autorul analizei.

Ulrich Siegmund – AfD / Foto – Mediafax

Deteriorarea normelor politice din Germania

Jörg Lau consideră că AfD nu poate fi comparat cu partidele populiste din Italia sau Franța. AfD este un partid care „devine din ce în ce mai radical pe măsură ce se apropie de putere”.

Conducerea din Magdeburg are mai mulți foști membri ai unor grupări neonaziste interzise. Acești oameni ar putea ocupa în curând funcții înalte în stat, controlând poliția, serviciul de spionaj intern (Verfassungsschutz), sistemul judiciar și educația.

  • Este un semn al deteriorării normelor politice din țara mea că această perspectivă șocantă abia dacă a mai existat în urma alegerilor.
  • Tabuul german despre extremiștii de extremă dreapta în funcții executive se destramă.

Sloganurile AfD împotriva partidelor principale («Altparteien») reflectă propaganda plină de ură împotriva «sistemului» disprețuit de acum un secol. Nu este o coincidență faptul că toate cărțile despre sfârșitul republicii de la Weimar sunt bestseller-uri în zilele noastre.

  • AfD nu este un partid normal. Trebuie înțeles ca o mișcare (contra)revoluționară care încearcă să schimbe sistemul din interior.
  • Ambițiile liderilor săi depășesc o schimbare sau alta de politică.

Să ne uităm la subiectul crucial al migrației. Numărul cererilor de azil scade rapid (cu 48% în iulie 2026 față de aceeași lună a anului trecut), parțial din cauza măsurilor restrictive luate de guvernul lui Merz”, mai scrie autorul analizei.

Noua lege a ajutoarelor sociale din Germania. Cine riscă să rămână fără bani, după reforma promovată de guvernul lui Friedrich Merz

Noua lege a ajutoarelor sociale din Germania. Cine riscă să rămână fără bani, după reforma promovată de guvernul lui Friedrich Merz

Victorie electorală pentru Putin?

Totuși, continuă Jörg Lau, dreapta extremă se dezvoltă și se radicalizează în același timp.

În centrul său se află ideea unui „etnostat german cu cât mai puțini străini posibil”. Strigătul de mobilizare al partidului, „remigrare”, vizează nu doar „imigranții ilegali”, ci toți imigranții (și descendenții acestora) cu origini străine nedorite.

Conducerea a inventat un termen pentru ceea ce nu vrea să devină: jură să evite Melonisierung (Melonizare). Giorgia Meloni i-a surprins pe mulți acasă și în străinătate.

  • S-a apropiat de curentul dominat, alăturându-se Ucrainei și susținând zona euro, NATO și principiul liberei circulații în cadrul UE.
  • AfD, în schimb, promite să părăsească UE și zona euroși să pună capăt acordului Schengen.

Este extrem de pro-rus și dorește să reducă orice sprijin pentru Ucraina (inclusiv trimiterea înapoi a refugiaților).

Teama de escaladare cu Rusia a jucat un rol important în alegeri.

  • Recentele atacuri hibride asupra aeroportului din Leipzig și a altor infrastructuri ar fi putut înclina balanța.
  • Merz a arătat cu degetul spre Rusia și a promis că îi va face pe autori să plătească.

Acest lucru s-a dovedit a fi materialul perfect pentru campania AfD. Abandonarea Ucrainei, apropierea de Rusia, redeschiderea conductei Nord Stream în Marea Baltică – toate acestea au fost prezentate ca o politică de pace.

Aceasta este, de asemenea, o victorie electorală pentru Vladimir Putin”, avertizează Jörg Lau.

Victorie electorală pentru Putin? / Foto – Mediafax

Land tulburat, vrajă întunecată

Întrebarea cea mai importantă, la acest moment, se referă la ceea ce urmează.

Fără o majoritate absolută, AFD s-ar putea baza pe cooperarea unui mic partid disident.

Conducerea Alianței Sahra Wagenknecht (BSW), care s-a desprins de partidul de extremă stângă Die Linke, ar putea dori să ajute.

  • Aceștia reprezintă un nou tip de naționalism de stânga, puternic anti-imigrație și pro-rus.
  • În acest sens, compatibil cu AfD.
  • Totuși, formarea unui guvern la Magdeburg nu va fi o activitate ușoară.
  • Și mai este mult până când AfD va ajunge la Berlin.

O licărire de lumină este că societatea civilă se mobilizează, acum că șocul inițial a dispărut. Ne putem aștepta la demonstrații mari în orașele mari.

O majoritate tăcută antifascistă începe să se organizeze. Dar va fi greu să se rupă vraja întunecată pe care această victorie într-un land tulburat a aruncat-o asupra peisajului politic din Germania.

Un lucru este sigur: săptămânile următoare vor fi o provocare pentru imaginația politică, nu doar pentru germani”, încheie autorul analizei publicate de The Guardian.

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