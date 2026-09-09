Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis un alt cod galben de caniculă. Este valabil începând de joi, de la ora 10:00 și până la ora 18:00. În același timp, este în vigoare și o altă atenționare meteo de caniculă, valabilă până în această seară.

Vor fi temperaturi deosebit de ridicate în mai multe județe ale României, potrivit ANM.

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„Joi (10 septembrie) în sudul Banatului, în sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade”, anunță ANM.

Cum va fi vremea în București

În București, potrivit meteorologilor ANM, vremea se menține frumoasă.

În intervalul 09 septembrie, ora 12:00 – 09 septembrie , ora 18:00, pentru municipiul București nu vor fi în vigoare mesaje de informare/ atenționare/ avertizare meteorologică.

, ora 18:00, pentru municipiul București nu vor fi în vigoare mesaje de informare/ atenționare/ avertizare meteorologică. În intervalul 10 septembrie, ora 12:00 – 10 septembrie, ora 18:00, pentru municipiul București nu vor fi în vigoare mesaje de informare/ atenționare/ avertizare meteorologică, anunță ANM.

Două grade Celsius la Miercurea Ciuc

Ca și în dimineața de marți, cea mai scăzută temperatură a dimineții – 2 grade Celsius – s-a înregistrat la Miercurea Ciuc. Conform informațiilor publicate de ANM, precipitațiile au lipsit în întreaga țară.

La București, la ora 08:00, au fost 12 grade, iar cerul era senin.

Pe litoral au fost 22 de grade la Sulina – cea mai ridicată temperatură, la nivel național -, dar doar 17 grade la Constanța.

Au fost 16 grade la Oradea și Timișoare, în timp ce la Arad termometrele au arătat 18 grade Celsius.

La Suceava și Baia Mare au fost 12 grade Celsius.

Au fost 16 grade la Vaslui și 14 grade la Iași, în timp ce la Suceava s-au înregistrat 12 grade Celsius. Brașovenii au avut parte de doar 7 grade Celsius în această dimineață, la ora 08:00.