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ANM anunță temperaturi deosebit de ridicate în mai multe județe. A fost emis cod galben. Cum va fi vremea în București

ANM anunță temperaturi deosebit de ridicate în mai multe județe. A fost emis cod galben. Cum va fi vremea în București
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Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis un alt cod galben de caniculă. Este valabil începând de joi, de la ora 10:00 și până la ora 18:00. În același timp, este în vigoare și o altă atenționare meteo de caniculă, valabilă până în această seară.

Vor fi temperaturi deosebit de ridicate în mai multe județe ale României, potrivit ANM.

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„Joi (10 septembrie) în sudul Banatului, în sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade”, anunță ANM.

Sursa – ANM

Cum va fi vremea în București

În București, potrivit meteorologilor ANM, vremea se menține frumoasă.

  • În intervalul 09 septembrie, ora 12:00 – 09 septembrie, ora 18:00, pentru municipiul București nu vor fi în vigoare mesaje de informare/ atenționare/ avertizare meteorologică.
  • În intervalul 10 septembrie, ora 12:00 – 10 septembrie, ora 18:00, pentru municipiul București nu vor fi în vigoare mesaje de informare/ atenționare/ avertizare meteorologică, anunță ANM.

Două grade Celsius la Miercurea Ciuc

Ca și în dimineața de marți, cea mai scăzută temperatură a dimineții – 2 grade Celsius – s-a înregistrat la Miercurea Ciuc. Conform informațiilor publicate de ANM, precipitațiile au lipsit în întreaga țară.

  • La București, la ora 08:00, au fost 12 grade, iar cerul era senin.
  • Pe litoral au fost 22 de grade la Sulina – cea mai ridicată temperatură, la nivel național -, dar doar 17 grade la Constanța.
  • Au fost 16 grade la Oradea și Timișoare, în timp ce la Arad termometrele au arătat 18 grade Celsius.

Sursa – ANM

  • La Suceava și Baia Mare au fost 12 grade Celsius.

Au fost 16 grade la Vaslui și 14 grade la Iași, în timp ce la Suceava s-au înregistrat 12 grade Celsius. Brașovenii au avut parte de doar 7 grade Celsius în această dimineață, la ora 08:00.

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