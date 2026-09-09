Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis un alt cod galben de caniculă. Este valabil începând de joi, de la ora 10:00 și până la ora 18:00. În același timp, este în vigoare și o altă atenționare meteo de caniculă, valabilă până în această seară.
Vor fi temperaturi deosebit de ridicate în mai multe județe ale României, potrivit ANM.
„Joi (10 septembrie) în sudul Banatului, în sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade”, anunță ANM.
În București, potrivit meteorologilor ANM, vremea se menține frumoasă.
Ca și în dimineața de marți, cea mai scăzută temperatură a dimineții – 2 grade Celsius – s-a înregistrat la Miercurea Ciuc. Conform informațiilor publicate de ANM, precipitațiile au lipsit în întreaga țară.
Au fost 16 grade la Vaslui și 14 grade la Iași, în timp ce la Suceava s-au înregistrat 12 grade Celsius. Brașovenii au avut parte de doar 7 grade Celsius în această dimineață, la ora 08:00.