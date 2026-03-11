Un nou denunț la DNA pe numele Oanei Țoiu, acuzată de abuz în serviciu. Cine a cerut ridicarea imunității pentru ministrul de Externe

La Structura Centrală a Direcției Naționale Anticorupție a fost înregistrat un denunț pe numele Oanei Țoiu. Ministrul de Extern este acuzată de abuz în serviciu în legătură cu repatrierea românilor aflați în Dubai, scrie Mediafax.

Cel care a înregistrat denunțul este avocatul Adrian Cuculis.

Pentru că trebuie percheziționate dispozitivele ministrului, s-a cerut ridicarea imunității.

„Abuz în serviciu în forma autoratului”

Cuculis spune că a înregistrat, marți, 10 martie, denunțul la DNA Structura Centrală, în legătură cu modul în care ministrul de Externe, Țoiu Oana Silvia, „a dispus, manageriat și implicat în problema repatrierii românilor aflați în Dubai cu ocazia izbucnirii conflictelor armate ce au avut bilanț cu pierderi omenești și vătămări corporale”.

„În disonanță cu alte păreri, apreciez că în raport de modul de organizare al MAE și al responsabilităților și prerogativele conferite de către lege Min. de Externe, fapta de care se poate face vinovată doamna Țoiu este de abuz în serviciu în forma autoratului și nu instigare la abuz in serviciu, având în vedere că toată coordonarea se face vertical de la Ministru spre consulate, conform legii”, spune Cuculis.

Potrivit avocatului, ridicarea imunității a fost cerută în denunț „ca o consecință normală a perchezitionării dispozitivelor ministrului în vederea stabilirii cu exactitate a modului de comunicare cu palierele inferioare”.

„Din spațiul public am luat cu toții la cunoștință despre situația ca la data de 28.02.2026, pe teritoriul statului Dubai, statul Iran a lansat succesiv valori majore de rachete balistice ce au vizat zone din Dubai și Abu Dhabi, inclusiv în desfășurarea de evenimente chiar și către aeroportul internațional Dubai, dar și către clădiri emblematice, cum ar fi Burj Al Arab și alte structuri și infrastructuri civile și turistice.

Deși stirea s-a propagat cu un oarecare scepticism, rezultatul sau bilanțul în primele zile s-a ridicat la peste 100 de răniți și 4 morți, dintre care majoritatea se aflau în Dubai, astfel încât și evenimentele din zilele următoare din datele de 1 și 7 martie a.c au consolidat ideea unui conflict militar important”, spune Cuculis.

„Aveau obligația să…”

Astfel, potrivit avocatului Adrian Cuculis, pentru statul român trebuia să fie un moment de declanșare a tuturor mecanismelor europene, naționale și locale de a-și repatria de urgență toți cetățenii români.

„În acest context, conform reglementărilor aflate în vigoare și în funcție de ierarhizarea Ministerului Afacerilor Externe, în fruntea căruia se afla făptuitoarea Țoiu Oana Silvia, pe filiera consulară și în subordinea directă a acesteia, aveau obligația așa cum vom arăta, să stabilească în cadrul celulei de criza din cadrul MAE și ulterior în secțile consulare, modul de evacuare al cetățenilor români în funcție de criteriile interne de vulnerabilitate ce pot fi date fie de către legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului sau legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap sau persoanele vulnerabile așa cum sunt ele reglementate în dreptul comun penal în zona traficului sau exploatării”, spune Cuculis.

Avocatul acuză că ordinea și criteriile de selecționare și aplicare a prioritizării celor ce urmau să fie evacuați din zona de război s-a făcut total netransparent, iar momentul la care opinia publică a aflat că un minor de 17 ani a fost refuzat la îmbarcarea într-un avion ce s-a întors la București cu o capacitate de 14 locuri goale a fost momentul la care la nivel de spațiu public „oricine cu o minimă pregătire juridică își putea da seama că la nivelul M.A.E prin principalul coordonator în situații de criză, Ministrul de Externe, comisese cel puțin o infracțiune conexa infracțiunilor de corupție”.

