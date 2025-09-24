Șefii armatelor din România și Ucraina, convorbire despre situația actuală de pe FRONT. Kievul a mulțumit Bucureștiului pentru sprijinul militar

Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sirski, a anunțat luni seară că a avut o convorbire telefonică cu șeful Statului Major al Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad. Discuțiile au vizat situația de pe front, nevoile armatei ucrainene și riscurile generate de atacurile aeriene rusești în apropierea graniței cu România.

Oleksandr Sirski a transmis că în cadrul convorbirii i-a prezentat generalului Gheorghiță Vlad „situația actuală din zonele de luptă și principalele nevoi ale Forțelor Armate ale Ucrainei”.

„Am discutat și alte subiecte de interes comun, în special în contextul contracarării amenințărilor legate de traversarea frontierei ucraineano-române de către mijloacele de atac aerian ale agresorului rus”, a declarat Sirski, potrivit G4Media.

Oficialul ucrainean a mulțumit României pentru sprijinul constant acordat.

„Am mulțumit, prin intermediul generalului Gheorghiță Vlad, conducerii României și întregului popor român pentru sprijinul politic constant acordat Ucrainei, pentru ajutorul militar oferit țării noastre, precum și pentru cooperarea de durată în sprijinul apărării Ucrainei și al protejării democrației în Europa și în lume”, a scris Sirski pe rețelele sociale.

Potrivit premierului de la Kiev, România a oferit până acum 23 de pachete de ajutor militar Ucrainei. Autoritățile române au refuzat însă constant să ofere detalii despre conținutul acestui sprijin.