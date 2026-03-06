Șefii Vămilor din Portul Constanța, reținuți de DNA. Lică Octavian Parfene și Christian Gudu, prinși în flagrant de luare de mită

Doi șefi ai vămilor din Portul Constanța au fost reținuți de procurorii Direcția Națională Anticorupție, după ce ar fi fost prinși în flagrant în timp ce primeau mită, relatează Mediafax. Este vorba despre Lică Octavian Parfene și Christian Gudu, funcționari ai Autoritatea Vamală Română – Direcția Regională Vamală București, Biroul Vamal de Frontieră Constanța.

Procurorii spun că ar fi luat bani pentru urgentarea formalităților vamale

Potrivit sursei citate, Christian Gudu a fost reținut joi seară, la ora 23:35, în timp ce Lică Octavian Parfene a fost reținut în cursul nopții, la ora 01:50.

Cei doi sunt acuzați de luare de mită, după ce ar fi primit bani pentru a urgenta îndeplinirea unor formalități vamale care intrau în atribuțiile lor de serviciu.

Surse judiciare susțin că sumele ar fi fost primite pentru ca formalitățile vamale privind importuri de mărfuri realizate în perioada 1–5 decembrie 2025 să fie procesate cu prioritate și fără dificultăți. Importurile vizate ar fi fost efectuate de agenți economici care aveau drept comisionar vamal firma Quality Broker SRL.

Cei doi funcționari au fost prinși în flagrant de procurorii DNA, iar ancheta în acest caz este în desfășurare.

