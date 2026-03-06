Prima pagină » Actualitate » Șefii Vămilor din Portul Constanța, reținuți de DNA. Lică Octavian Parfene și Christian Gudu, prinși în flagrant de luare de mită

Șefii Vămilor din Portul Constanța, reținuți de DNA. Lică Octavian Parfene și Christian Gudu, prinși în flagrant de luare de mită

06 mart. 2026, 08:38, Actualitate
Șefii Vămilor din Portul Constanța, reținuți de DNA. Lică Octavian Parfene și Christian Gudu, prinși în flagrant de luare de mită

Doi șefi ai vămilor din Portul Constanța au fost reținuți de procurorii Direcția Națională Anticorupție, după ce ar fi fost prinși în flagrant în timp ce primeau mită, relatează Mediafax. Este vorba despre Lică Octavian Parfene și Christian Gudu, funcționari ai Autoritatea Vamală Română – Direcția Regională Vamală București, Biroul Vamal de Frontieră Constanța.

Procurorii spun că ar fi luat bani pentru urgentarea formalităților vamale

Potrivit sursei citate, Christian Gudu a fost reținut joi seară, la ora 23:35, în timp ce Lică Octavian Parfene a fost reținut în cursul nopții, la ora 01:50.

Cei doi sunt acuzați de luare de mită, după ce ar fi primit bani pentru a urgenta îndeplinirea unor formalități vamale care intrau în atribuțiile lor de serviciu.

Surse judiciare susțin că sumele ar fi fost primite pentru ca formalitățile vamale privind importuri de mărfuri realizate în perioada 1–5 decembrie 2025 să fie procesate cu prioritate și fără dificultăți. Importurile vizate ar fi fost efectuate de agenți economici care aveau drept comisionar vamal firma Quality Broker SRL.

Cei doi funcționari au fost prinși în flagrant de procurorii DNA, iar ancheta în acest caz este în desfășurare.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Donald Trump, acuzat de agresiune sexuală în documentele FBI din dosarul Epstein. Casa Albă respinge acuzațiile
10:30
Donald Trump, acuzat de agresiune sexuală în documentele FBI din dosarul Epstein. Casa Albă respinge acuzațiile
ULTIMA ORĂ Românii încep să se întoarcă din Dubai. Un avion a aterizat în această dimineață la București: ”Au fost momente înfricoșătoare”
09:36
Românii încep să se întoarcă din Dubai. Un avion a aterizat în această dimineață la București: ”Au fost momente înfricoșătoare”
SPORT De ce au plecat de pe stadion „ultrașii” lui Dinamo la meciul de Cupă, cu Metalul Buzău. PCH, front comun cu Peluza Sud
09:17
De ce au plecat de pe stadion „ultrașii” lui Dinamo la meciul de Cupă, cu Metalul Buzău. PCH, front comun cu Peluza Sud
ULTIMA ORĂ A treia scumpire consecutivă la pompă. Motorina urcă până la 8,70 lei/l în benzinăriile OMV. Nicușor Dan: „Nu avem posibilitatea să intervenim”
09:02
A treia scumpire consecutivă la pompă. Motorina urcă până la 8,70 lei/l în benzinăriile OMV. Nicușor Dan: „Nu avem posibilitatea să intervenim”
SPORT Zeljko Kopic le-a trasat un nou obiectiv dinamoviștilor: „Au timp până la semifinala cu Universitatea Craiova”
08:59
Zeljko Kopic le-a trasat un nou obiectiv dinamoviștilor: „Au timp până la semifinala cu Universitatea Craiova”
ECONOMIE Cât te costă în 2026, în România, să îți pui centrală termică. Am făcut calculul complet pentru garsonieră și apartament cu 2 sau 3 camere
08:45
Cât te costă în 2026, în România, să îți pui centrală termică. Am făcut calculul complet pentru garsonieră și apartament cu 2 sau 3 camere
Mediafax
O anchetă americană indică o posibilă responsabilitate a SUA în atacul asupra unei școli de fete din Iran
Digi24
Cât timp poate Iranul să continue războiul. „Teheranul va vrea să câștige timp. Se pregătesc de mult pentru asta”
Cancan.ro
A băgat divorț de soție și a fugit la Insula Iubirii 2026! Vedeta a publicat primele imagini din Thailanda: 'Sezonul X'
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Prețul carburanților, umflat nejustificat în România. Transportatorii economisesc 3.000 de lei la un plin făcut în Bulgaria
Mediafax
Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie. O spun cu responsabilitate
Click
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
Digi24
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol
Cancan.ro
BREAKING! Cosmin Seleși, internat în spital: 'Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției'
Ce se întâmplă doctore
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de greutate”
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Descopera.ro
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Descopera.ro
Noi dovezi că NASA a detectat un posibil fulger pe Marte. S-a întâmplat pe partea întunecată!
INEDIT Fața nevăzută a justiției. Cum arată arhiva unei judecătorii. Imagini făcute publice de un membru CSM
10:46
Fața nevăzută a justiției. Cum arată arhiva unei judecătorii. Imagini făcute publice de un membru CSM
TEHNOLOGIE Cum poți vizualiza starea cuiva pe WhatsApp pe ascuns. Trucul care te ajută să rămâi anonim
10:45
Cum poți vizualiza starea cuiva pe WhatsApp pe ascuns. Trucul care te ajută să rămâi anonim
Gândul de Vreme În ce zone din România va fi cel mai cald în orele următoare. Prognoza ANM pentru Gândul
10:40
În ce zone din România va fi cel mai cald în orele următoare. Prognoza ANM pentru Gândul
ANALIZA de 10 Pe aripile vântului, varianta europeană. „În conflictul din Orientul Mijlociu, pasivitatea UE este derutantă, Europa riscă să se condamne la statutul de jucător marginalizat”
10:00
Pe aripile vântului, varianta europeană. „În conflictul din Orientul Mijlociu, pasivitatea UE este derutantă, Europa riscă să se condamne la statutul de jucător marginalizat”
METEO România, străbătută de un val de praf saharian până pe 8 martie 2026. Ce sunt și de ce apar „ploile murdare”
09:59
România, străbătută de un val de praf saharian până pe 8 martie 2026. Ce sunt și de ce apar „ploile murdare”
ACUZAȚII Kievul acuză Budapesta că „a luat ostatici” șapte angajați ai unei bănci, 35.000.000 de euro și 9 kg de aur în tranzit între Austria și Ucraina
09:48
Kievul acuză Budapesta că „a luat ostatici” șapte angajați ai unei bănci, 35.000.000 de euro și 9 kg de aur în tranzit între Austria și Ucraina

Cele mai noi

Trimite acest link pe