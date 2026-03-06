De ce au plecat de pe stadion „ultrașii” lui Dinamo la meciul de Cupă, cu Metalul Buzău. PCH, front comun cu Peluza Sud

Galeria lui Dinamo a protestat la meciul de Cupă, cu Metalul Buzău, și a părăsit stadionul Arcul de Triumf la scurt timp după startul reprizei secunde. Tonul l-au dat „ultrașii” din Peluza Sud, iar ulterior lor li s-au alăturat și cei din PCH.

„Câinii” sunt nemulțumiți pe conducerea clubului și au ales să transmită un mesaj la partida din „sferturile Cupei României.

De la ce a pornit totul

Potrivit gsp.ro, dinamoviștii sunt supărați că șefii clubului nu le-au permis să stea la peluza din sud a arenei. Pentru acest meci, oficialii lui Dinamo au plasat acolo suporterii adversarei Metalul Buzău. În plus, se pare că și prețurile biletelor au generat nemulțumire printre fani.

Ori de câte ori Dinamo joacă pe „Arcul de Triumf”, facțiunea Peluza Sud stă într-un sector de la Tribuna a II-a, cealaltă peluză fiind rezervată oaspeților, iar nordul, galeriei PCH. Miercuri, însă, ținând cont de numele adversarei din Cupă, care nu a avut mulți suporteri veniți de la Buzău, „câinii” au vrut să stea la sud.

Conducerea clubului a refuzat să le dea curs solicitării, iar în semn de protest „ultrașii” grupați în Peluza Sud Dinamo nu au mai intrat pe stadion.

La T2, acolo unde stau cei din Peluza Sud în mod normal, prețul unui bilet a fost de 60 de lei, prea mare, în viziunea fanilor dinamoviști. La peluze, tichetele au fost 30 de lei.

Prețul biletelor la Dinamo – Metalul Buzău:

VIP Experience – 500 lei

Tribuna 0 Cat. 1 – 150 lei

Tribuna 0 Cat. 2 – 100 lei

Tribuna 2 – 60 lei

Peluza PCH – 30 lei

Peluza oaspete – 30 lei

În semn de solidaritate cu fanii din Peluza Sud Dinamo, și PCH a protestat, iar la scurt timp după startul reprizei a doua a părăsit stadionul. Rând pe rând, grupurile din galerie au ieșit din peluză, condamnând atitudinea șefilor clubului față de ei.

În total, la Dinamo – Metalul Buzău au fost 2917 de spectatori, o asistență care arată că această partidă nu a suscitat prea mare interes printre microbiști.

