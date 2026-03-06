Clotilde Armand sare în apărarea Oanei Țoiu, în scandalul fiicei lui Ponta. „Îi propun un lucru simplu doamnei Sârbu: să dovedească public că Oana Țoiu a dat un ordin direct, deliberat, motivat politic”

Clotilde Armand a avut o primă reacție publică în scandalul izbucnit după ce fiica minoră a fostului premier Victor Ponta nu ar fi fost lăsată să se îmbarce în autocarul care transporta un grup de minori din Dubai spre Oman, de unde aceștia urmau să zboare către România. Armand o acuză direct pe Daciana Sârbu că își expune copilul într-un conflict politic și îi cere să aducă dovezi împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu.

Clotilde Armand: „Cel mai mare rău față de copil l-ați făcut chiar dumneavoastră”

Scandalul a izbucnit după ce fostul premier Victor Ponta a susținut că ministra de Externe ar fi dat un ordin direct ca fiica sa să nu fie lăsată să urce în autocarul care transporta mai mulți minori din Dubai către Oman, pentru zborul spre România. Informația a fost făcută publică de Dana Budeanu.

Într-o postare publicată pe Facebook, Clotilde Armand a criticat-o dur pe Daciana Sârbu, sugerând că aceasta este responsabilă pentru expunerea mediatică a situației.

„Doamna Sârbu, cel mai mare rău față de copilul dumneavoastră nu l-a făcut Oana Țoiu. L-ați făcut chiar dumneavoastră, aseară, la televizor.

E trist să vezi cum un copil nevinovat devine muniție pentru un conflict politic. Doamna Sârbu anunță că o dă în judecată pe ministra de Externe fiindcă nu a răspuns unor «comenzi» pentru aducerea mai rapide a fiicei domniei sale din Abu Dhabi. Între timp, zeci de alți copii români așteptau să fie aduși, fără conferințe de presă și fără lacrimi la Antena 3.”

Provocare pentru Daciana Sârbu: „Să dovedească public”

Fostul primar al Sectorului 1 a afirmat că are încredere în ministra de Externe și a respins acuzațiile lansate în spațiul public, sugerând că acestea ar face parte dintr-un atac politic.

„Cred în onestitatea Oanei Țoiu și în capacitatea ei de a nu face rău nimănui. Ceea ce distinsa doamnă Sârbu pare să uite este că Oana nu e doar un ministru — e și ea mamă. Nu poți lansa aberații despre o persoană publică, cu atacuri la persoană și linșaj pesedist, și să te aștepți să treacă drept curaj civic. Nu merge.”

Clotilde Armand i-a cerut public Dacianei Sârbu să prezinte dovezi care să susțină acuzația potrivit căreia ministra de Externe ar fi dat un ordin direct în acest caz.

„Îi propun un lucru simplu doamnei Sârbu: să dovedească public că Oana Țoiu a dat un ordin direct, deliberat, motivat politic. Cu probe. Nu cu lacrimi în prime time.

Până atunci, restul e zgomot. Iar principalul rău față de propria fiică îl face chiar mama ei, acum, în direct.”

