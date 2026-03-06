Prima pagină » Actualitate » Zeljko Kopic le-a trasat un nou obiectiv dinamoviștilor: „Au timp până la semifinala cu Universitatea Craiova”

Zeljko Kopic le-a trasat un nou obiectiv dinamoviștilor: „Au timp până la semifinala cu Universitatea Craiova”

06 mart. 2026, 08:59, Actualitate
Zeljko Kopic le-a trasat un nou obiectiv dinamoviștilor: „Au timp până la semifinala cu Universitatea Craiova”
Zeljko Kopic le-a trasat un nou obiectiv dinamoviștilor / Sursa FOTO: prosport.ro

Dinamo s-a impus cu 1-0 în fața celor de la Metalul Buzău în sferturile Cupei României. La finalul partidei, antrenorul Zeljko Kopic a comentat victoria echipei sale și a anunțat ce obiectiv le-a trasat „câinilor”.

Calificarea în semifinalele Cupei este doar un pas, tehnicianul croat anunțând că vrea să câștiga trofeul cu formația pe care o pregătește.

Kopic: „Terenul a fost foarte greu, tare”

Până atunci, Kopic le cere jucătorilor ieșiți din formă să revină la potențial maxim, fiindcă în semifinale îi așteaptă liderul campionatului, Universitatea Craiova. Iar forma arătată de olteni în acest sezon bagă „spaima” în toți adversarii din România.

„Sunt fericit. Am câștigat, normal că sunt fericit. Terenul este foarte greu, tare. Fotbaliștii au probleme când schimbă terenurile A fost un meci la care nu ne așteptam. Am alergat mult, am luptat.

Alex Pop a marcat, am avut două bare. Echipa a fost motivată. Adversarii, la fel, au jucat bine. De aceea Cupa este interesantă Pentru ei a fost o oportunitate. Pentru echipele din ligile inferioare reprezintă o ocazie să arate ce pot, să facă ceva extra, special. Pentru noi e important că am trecut, că suntem în semifinală și asta contează.

Am spus înainte de startul sezonului că vrem să fim competitivi în ambele competiții. Ne-am calificat cu trei sau patru etape înainte de finalul sezonului regular în play-off. După ce ne-am calificat nu am avut rezultate bune și cred că era un joc foarte important pentru noi. Jucătorii au resimțit presiunea că trebuie să câștigăm. Am simțit că nu am avut echilibru pe teren, dar suntem în semifinale și sunt mândru de jucători.

„Mai e până la Craiova, avem timp”

Mai e până la Universitatea Craiova în Cupă și avem timp destul. Sper ca până atunci Pușcaș și Karamoko să fie apți, iar și alți jucători care nu sunt în cea mai bună formă să ridice nivelul. Mergem și ne luptăm. Mi s-a părut că acordarea cartonașelor galbene nu era echilibrată, l-am întrebat de criterii și mi-a dat galben.

Andrei Mărginean va fi pe teren în șapte – zece zile pe teren. Va reveni mai repede decât ceilalți doi băieți. Acum trebuie să ne recuperăm după acest meci. CFR Cluj este un oponent dificil, dar mergem să ne îndeplinim misiunea”, a declarat Zeljko Kopic după meci.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Lovitură la Craiova: Baiaram pleacă de la Universitatea! „Conducerea mi-a promis”

Știm semifinalele Cupei României la fotbal! Dinamo s-a impus la limită

Dinamo salvează onoarea la handbal! Victorie cu Kolstad în ultimul meci al Ligii Campionilor

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Donald Trump, acuzat de agresiune sexuală în documentele FBI din dosarul Epstein. Casa Albă respinge acuzațiile
10:30
Donald Trump, acuzat de agresiune sexuală în documentele FBI din dosarul Epstein. Casa Albă respinge acuzațiile
ULTIMA ORĂ Românii încep să se întoarcă din Dubai. Un avion a aterizat în această dimineață la București: ”Au fost momente înfricoșătoare”
09:36
Românii încep să se întoarcă din Dubai. Un avion a aterizat în această dimineață la București: ”Au fost momente înfricoșătoare”
SPORT De ce au plecat de pe stadion „ultrașii” lui Dinamo la meciul de Cupă, cu Metalul Buzău. PCH, front comun cu Peluza Sud
09:17
De ce au plecat de pe stadion „ultrașii” lui Dinamo la meciul de Cupă, cu Metalul Buzău. PCH, front comun cu Peluza Sud
ULTIMA ORĂ A treia scumpire consecutivă la pompă. Motorina urcă până la 8,70 lei/l în benzinăriile OMV. Nicușor Dan: „Nu avem posibilitatea să intervenim”
09:02
A treia scumpire consecutivă la pompă. Motorina urcă până la 8,70 lei/l în benzinăriile OMV. Nicușor Dan: „Nu avem posibilitatea să intervenim”
ECONOMIE Cât te costă în 2026, în România, să îți pui centrală termică. Am făcut calculul complet pentru garsonieră și apartament cu 2 sau 3 camere
08:45
Cât te costă în 2026, în România, să îți pui centrală termică. Am făcut calculul complet pentru garsonieră și apartament cu 2 sau 3 camere
FLASH NEWS Criza zborurilor de la Aeroportul Otopeni. Lista celor 28 de zboruri anulate vineri din cauza războiului din Orientul Mijlociu
08:43
Criza zborurilor de la Aeroportul Otopeni. Lista celor 28 de zboruri anulate vineri din cauza războiului din Orientul Mijlociu
Mediafax
O anchetă americană indică o posibilă responsabilitate a SUA în atacul asupra unei școli de fete din Iran
Digi24
Cât timp poate Iranul să continue războiul. „Teheranul va vrea să câștige timp. Se pregătesc de mult pentru asta”
Cancan.ro
A băgat divorț de soție și a fugit la Insula Iubirii 2026! Vedeta a publicat primele imagini din Thailanda: 'Sezonul X'
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Prețul carburanților, umflat nejustificat în România. Transportatorii economisesc 3.000 de lei la un plin făcut în Bulgaria
Mediafax
Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie. O spun cu responsabilitate
Click
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
Digi24
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol
Cancan.ro
BREAKING! Cosmin Seleși, internat în spital: 'Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției'
Ce se întâmplă doctore
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de greutate”
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Descopera.ro
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Descopera.ro
Noi dovezi că NASA a detectat un posibil fulger pe Marte. S-a întâmplat pe partea întunecată!
TEHNOLOGIE Cum poți vizualiza starea cuiva pe WhatsApp pe ascuns. Trucul care te ajută să rămâi anonim
10:45
Cum poți vizualiza starea cuiva pe WhatsApp pe ascuns. Trucul care te ajută să rămâi anonim
Gândul de Vreme În ce zone din România va fi cel mai cald în orele următoare. Prognoza ANM pentru Gândul
10:40
În ce zone din România va fi cel mai cald în orele următoare. Prognoza ANM pentru Gândul
ANALIZA de 10 Pe aripile vântului, varianta europeană. „În conflictul din Orientul Mijlociu, pasivitatea UE este derutantă, Europa riscă să se condamne la statutul de jucător marginalizat”
10:00
Pe aripile vântului, varianta europeană. „În conflictul din Orientul Mijlociu, pasivitatea UE este derutantă, Europa riscă să se condamne la statutul de jucător marginalizat”
METEO România, străbătută de un val de praf saharian până pe 8 martie 2026. Ce sunt și de ce apar „ploile murdare”
09:59
România, străbătută de un val de praf saharian până pe 8 martie 2026. Ce sunt și de ce apar „ploile murdare”
ACUZAȚII Kievul acuză Budapesta că „a luat ostatici” șapte angajați ai unei bănci, 35.000.000 de euro și 9 kg de aur în tranzit între Austria și Ucraina
09:48
Kievul acuză Budapesta că „a luat ostatici” șapte angajați ai unei bănci, 35.000.000 de euro și 9 kg de aur în tranzit între Austria și Ucraina
ACTUALITATE Misterul unei comori vechi de 3.000 de ani din Spania: două dintre obiecte au fost realizate din fier de meteorit
09:38
Misterul unei comori vechi de 3.000 de ani din Spania: două dintre obiecte au fost realizate din fier de meteorit

Cele mai noi

Trimite acest link pe