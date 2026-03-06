Zeljko Kopic le-a trasat un nou obiectiv dinamoviștilor: „Au timp până la semifinala cu Universitatea Craiova”

Dinamo s-a impus cu 1-0 în fața celor de la Metalul Buzău în sferturile Cupei României. La finalul partidei, antrenorul Zeljko Kopic a comentat victoria echipei sale și a anunțat ce obiectiv le-a trasat „câinilor”.

Calificarea în semifinalele Cupei este doar un pas, tehnicianul croat anunțând că vrea să câștiga trofeul cu formația pe care o pregătește.

Kopic: „Terenul a fost foarte greu, tare”

Până atunci, Kopic le cere jucătorilor ieșiți din formă să revină la potențial maxim, fiindcă în semifinale îi așteaptă liderul campionatului, Universitatea Craiova. Iar forma arătată de olteni în acest sezon bagă „spaima” în toți adversarii din România.

„Sunt fericit. Am câștigat, normal că sunt fericit. Terenul este foarte greu, tare. Fotbaliștii au probleme când schimbă terenurile A fost un meci la care nu ne așteptam. Am alergat mult, am luptat.

Alex Pop a marcat, am avut două bare. Echipa a fost motivată. Adversarii, la fel, au jucat bine. De aceea Cupa este interesantă Pentru ei a fost o oportunitate. Pentru echipele din ligile inferioare reprezintă o ocazie să arate ce pot, să facă ceva extra, special. Pentru noi e important că am trecut, că suntem în semifinală și asta contează.

Am spus înainte de startul sezonului că vrem să fim competitivi în ambele competiții. Ne-am calificat cu trei sau patru etape înainte de finalul sezonului regular în play-off. După ce ne-am calificat nu am avut rezultate bune și cred că era un joc foarte important pentru noi. Jucătorii au resimțit presiunea că trebuie să câștigăm. Am simțit că nu am avut echilibru pe teren, dar suntem în semifinale și sunt mândru de jucători.

„Mai e până la Craiova, avem timp”

Mai e până la Universitatea Craiova în Cupă și avem timp destul. Sper ca până atunci Pușcaș și Karamoko să fie apți, iar și alți jucători care nu sunt în cea mai bună formă să ridice nivelul. Mergem și ne luptăm. Mi s-a părut că acordarea cartonașelor galbene nu era echilibrată, l-am întrebat de criterii și mi-a dat galben.

Andrei Mărginean va fi pe teren în șapte – zece zile pe teren. Va reveni mai repede decât ceilalți doi băieți. Acum trebuie să ne recuperăm după acest meci. CFR Cluj este un oponent dificil, dar mergem să ne îndeplinim misiunea”, a declarat Zeljko Kopic după meci.

