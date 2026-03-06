Prima pagină » Știri externe » Kievul acuză Budapesta că „a luat ostatici” șapte angajați ai unei bănci, 35.000.000 de euro și 9 kg de aur în tranzit între Austria și Ucraina

Kievul acuză Budapesta că „a luat ostatici” șapte angajați ai unei bănci, 35.000.000 de euro și 9 kg de aur în tranzit între Austria și Ucraina

Mihai Tănase
06 mart. 2026, 09:48, Știri externe
Kievul acuză Budapesta că „a luat ostatici” șapte angajați ai unei bănci, 35.000.000 de euro și 9 kg de aur în tranzit între Austria și Ucraina
Andrii Sîbiha - Foto: Profimedia images

Kievul acuză autoritățile ungare că au reținut la Budapesta șapte angajați ai unei bănci ucrainene și două vehicule care transportau 35 de milioane de euro și 9 kilograme de aur.

Ucraina a acuzat vineri autoritățile din Ungaria că au reținut șapte angajați ai unei bănci de stat ucrainene la Budapesta și că au blocat două vehicule care transportau bani și aur în tranzit între Austria și Ucraina. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, a afirmat că persoanele reținute sunt cetățeni ucraineni și a calificat situația drept un act grav împotriva Kievului, scrie Reuters.com.

„Astăzi, la Budapesta, autorităţile ungare au luat ostatici şapte cetăţeni ucraineni. Motivele rămân necunoscute, la fel ca şi starea lor actuală de sănătate”, a scris ministrul pe platforma X.

Potrivit acestuia, cei reținuți sunt angajați ai băncii de stat Oschadbank și operau două vehicule bancare aflate în tranzit între Austria și Ucraina.

„Persoanele reţinute sunt angajaţi ai băncii de stat Oschadbank, care operau două vehicule bancare aflate în tranzit între Austria şi Ucraina şi transportau numerar”, a precizat Andrii Sîbiha, cerând „eliberarea lor imediată”.

Oficialul ucrainean a acuzat Budapesta de acțiuni ostile.

„Este vorba despre terorism şi şantaj de stat comise de Ungaria”, a declarat ministrul, adăugând că Kievul a transmis deja o notă oficială prin care solicită „eliberarea imediată” a cetățenilor ucraineni.

Într-un comunicat separat, banca Oschadbank a precizat că vehiculele transportau valori importante.

„35 de milioane de euro şi 9 kg de aur” erau transportate joi de la Raiffeisen Bank din Austria, „în conformitate cu regulile internaţionale de transport şi cu procedurile vamale europene în vigoare”.

Potrivit instituției financiare, cele două vehicule de transport valori se află în prezent în centrul Budapestei, însă nu există informații despre locul în care sunt ținuți angajații reținuți.

Criză diplomatică între Ungaria și Ucraina se adâncește

Guvernul ungar nu a oferit până acum un punct de vedere oficial privind acuzațiile formulate de Kiev.

Tensiunile dintre Ucraina și Ungaria s-au accentuat în ultimii ani, Budapesta fiind unul dintre puținele state membre ale NATO și Uniunii Europene care și-au consolidat relațiile cu Moscova după invazia Rusiei în Ucraina din 2022.

Amintim, de asemenea, că Ungaria a blocat în repetate rânduri inițiative europene de sprijin pentru Kiev, inclusiv adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei și acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei.

Recomandarea autorului:

Fico îl acuză pe Zelenski că „minte” în privința avarierii conductei rusești de petrol Drujba: „Am imagini secrete. Ruta principală nu e avariată”

Recomandarea video

Citește și

ANALIZA de 10 Pe aripile vântului, varianta europeană. „În conflictul din Orientul Mijlociu, pasivitatea UE este derutantă, Europa riscă să se condamne la statutul de jucător marginalizat”
10:00
Pe aripile vântului, varianta europeană. „În conflictul din Orientul Mijlociu, pasivitatea UE este derutantă, Europa riscă să se condamne la statutul de jucător marginalizat”
ECONOMIE Reacția lui Trump în contextul scumpirii benzinei în SUA din cauza războiului din Orient: „Nu am nicio îngrijorare. Dacă prețurile cresc, cresc”
09:07
Reacția lui Trump în contextul scumpirii benzinei în SUA din cauza războiului din Orient: „Nu am nicio îngrijorare. Dacă prețurile cresc, cresc”
FLASH NEWS Criza zborurilor de la Aeroportul Otopeni. Lista celor 28 de zboruri anulate vineri din cauza războiului din Orientul Mijlociu
08:43
Criza zborurilor de la Aeroportul Otopeni. Lista celor 28 de zboruri anulate vineri din cauza războiului din Orientul Mijlociu
CONTROVERSĂ Următoarea „țință” a lui Trump după Iran: „Cuba este doar o chestiune de timp”
08:12
Următoarea „țință” a lui Trump după Iran: „Cuba este doar o chestiune de timp”
RĂZBOI Donald Trump, despre continuarea războiului din Orientul Mijlociu: „Nu am nicio limită de timp pentru războiul cu Iranul”
07:31
Donald Trump, despre continuarea războiului din Orientul Mijlociu: „Nu am nicio limită de timp pentru războiul cu Iranul”
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 7: Atacuri masive israeliene asupra Teheranului. Trump: Invazia Iranului, o pierdere de timp. Alertă de atac cu rachete în Dubai
07:17
🚨 Lupte în Orient, ziua 7: Atacuri masive israeliene asupra Teheranului. Trump: Invazia Iranului, o pierdere de timp. Alertă de atac cu rachete în Dubai
Mediafax
O anchetă americană indică o posibilă responsabilitate a SUA în atacul asupra unei școli de fete din Iran
Digi24
Cât timp poate Iranul să continue războiul. „Teheranul va vrea să câștige timp. Se pregătesc de mult pentru asta”
Cancan.ro
A băgat divorț de soție și a fugit la Insula Iubirii 2026! Vedeta a publicat primele imagini din Thailanda: 'Sezonul X'
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Prețul carburanților, umflat nejustificat în România. Transportatorii economisesc 3.000 de lei la un plin făcut în Bulgaria
Mediafax
Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie. O spun cu responsabilitate
Click
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
Digi24
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol
Cancan.ro
BREAKING! Cosmin Seleși, internat în spital: 'Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției'
Ce se întâmplă doctore
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de greutate”
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Descopera.ro
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Descopera.ro
Noi dovezi că NASA a detectat un posibil fulger pe Marte. S-a întâmplat pe partea întunecată!

Cele mai noi

Trimite acest link pe