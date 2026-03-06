Kievul acuză Budapesta că „a luat ostatici” șapte angajați ai unei bănci, 35.000.000 de euro și 9 kg de aur în tranzit între Austria și Ucraina

Kievul acuză autoritățile ungare că au reținut la Budapesta șapte angajați ai unei bănci ucrainene și două vehicule care transportau 35 de milioane de euro și 9 kilograme de aur.

Ucraina a acuzat vineri autoritățile din Ungaria că au reținut șapte angajați ai unei bănci de stat ucrainene la Budapesta și că au blocat două vehicule care transportau bani și aur în tranzit între Austria și Ucraina. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, a afirmat că persoanele reținute sunt cetățeni ucraineni și a calificat situația drept un act grav împotriva Kievului, scrie Reuters.com.

„Astăzi, la Budapesta, autorităţile ungare au luat ostatici şapte cetăţeni ucraineni. Motivele rămân necunoscute, la fel ca şi starea lor actuală de sănătate”, a scris ministrul pe platforma X.

Potrivit acestuia, cei reținuți sunt angajați ai băncii de stat Oschadbank și operau două vehicule bancare aflate în tranzit între Austria și Ucraina.

„Persoanele reţinute sunt angajaţi ai băncii de stat Oschadbank, care operau două vehicule bancare aflate în tranzit între Austria şi Ucraina şi transportau numerar”, a precizat Andrii Sîbiha, cerând „eliberarea lor imediată”.

Oficialul ucrainean a acuzat Budapesta de acțiuni ostile.

„Este vorba despre terorism şi şantaj de stat comise de Ungaria”, a declarat ministrul, adăugând că Kievul a transmis deja o notă oficială prin care solicită „eliberarea imediată” a cetățenilor ucraineni.

Într-un comunicat separat, banca Oschadbank a precizat că vehiculele transportau valori importante.

„35 de milioane de euro şi 9 kg de aur” erau transportate joi de la Raiffeisen Bank din Austria, „în conformitate cu regulile internaţionale de transport şi cu procedurile vamale europene în vigoare”.

Potrivit instituției financiare, cele două vehicule de transport valori se află în prezent în centrul Budapestei, însă nu există informații despre locul în care sunt ținuți angajații reținuți.

Criză diplomatică între Ungaria și Ucraina se adâncește

Guvernul ungar nu a oferit până acum un punct de vedere oficial privind acuzațiile formulate de Kiev.

Tensiunile dintre Ucraina și Ungaria s-au accentuat în ultimii ani, Budapesta fiind unul dintre puținele state membre ale NATO și Uniunii Europene care și-au consolidat relațiile cu Moscova după invazia Rusiei în Ucraina din 2022.

Amintim, de asemenea, că Ungaria a blocat în repetate rânduri inițiative europene de sprijin pentru Kiev, inclusiv adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei și acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei.

Recomandarea autorului:

Fico îl acuză pe Zelenski că „minte” în privința avarierii conductei rusești de petrol Drujba: „Am imagini secrete. Ruta principală nu e avariată”