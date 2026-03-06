Criza zborurilor de la Aeroportul Otopeni. Lista celor 28 de zboruri anulate vineri din cauza războiului din Orientul Mijlociu

Compania Națională Aeroporturi București anunță anularea a 28 de curse aeriene vineri, pe Aeroportul Otopeni, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Sunt afectate zboruri spre și dinspre Israel, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Egipt, Iordania și Liban.

Potrivit reprezentanților CNAB, sunt afectate 13 plecări și 15 sosiri operate de mai multe companii aeriene care aveau programate zboruri spre sau dinspre state din regiune, scrie Mediafax.ro.

Majoritatea curselor anulate aveau ca destinație sau punct de plecare aeroporturi importante din Orientul Mijlociu, inclusiv Tel Aviv – Ben Gurion, Dubai International, Doha – Hamad International Airport, Cairo International, Beirut International, Queen Alia International din Amman și Sharm-El-Sheikh.

Iată lista zborurilor anulate de vineri:

COMPANIA ANIMA WINGS AVIATION S.A.

1 AWG760 06.03.2026 07:00:00 D AL MAKTOUM

2 AWG761 06.03.2026 18:15:00 A AL MAKTOUM

COMPANIA EL AL-ISRAEL AIRLINES

3 ELY573 06.03.2026 09:45:00 A BEN GURION

4 ELY574 06.03.2026 11:00:00 D BEN GURION

5 ELY571 06.03.2026 12:05:00 A BEN GURION

COMPANIA FLYDUBAI

6 FDB1795 06.03.2026 22:05:00 A DUBAI INTL

7 FDB1796 06.03.2026 23:10:00 D DUBAI INTL

COMPANIA QATAR AIRWAYS

8 QTR219 06.03.2026 06:40:00 A HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT

9 QTR220 06.03.2026 10:40:00 D DOHA INTERNATIONAL AIRPORT

10 QTR221 06.03.2026 13:20:00 A DOHA INTERNATIONAL AIRPORT

11 QTR222 06.03.2026 16:20:00 D HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT

COMPANIA RYANAIR

12 RYR5101 06.03.2026 14:05:00 D QUEEN ALIA INTL

13 RYR5100 06.03.2026 20:15:00 A QUEEN ALIA INTL

COMPANIA SKY UP MT LIMITED

14 SEU6242 06.03.2026 02:50:00 A SHARM-EL-SHEIKH INTL

15 SEU6241 06.03.2026 03:50:00 D SHARM-EL-SHEIKH INTL

COMPANIA TAROM

16 ROT7701 06.03.2026 00:05:00 D QUEEN ALIA INTL

17 ROT101 06.03.2026 00:45:00 D CAIRO INTL

18 ROT167 06.03.2026 00:50:00 D BEIRUT INTL

19 ROT156 06.03.2026 03:05:00 A BEN GURION

20 ROT168 06.03.2026 06:30:00 A BEIRUT INTL

21 ROT102 06.03.2026 07:20:00 A CAIRO INTL

22 ROT7702 06.03.2026 08:00:00 A QUEEN ALIA INTL

COMPANIA WIZZ AIR MALTA

23 WMT3268 06.03.2026 00:40:00 A DUBAI INTL

24 WMT3257 06.03.2026 05:15:00 D BEN GURION

25 WMT3258 06.03.2026 11:45:00 A BEN GURION

26 WMT3269 06.03.2026 13:10:00 D BEN GURION

27 WMT3267 06.03.2026 14:20:00 D DUBAI INTL

28 WMT3270 06.03.2026 19:40:00 A BEN GURION.

