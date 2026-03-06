Prima pagină » Știri externe » Reacția lui Trump în contextul scumpirii benzinei în SUA din cauza războiului din Orient: „Nu am nicio îngrijorare. Dacă prețurile cresc, cresc”

Reacția lui Trump în contextul scumpirii benzinei în SUA din cauza războiului din Orient: „Nu am nicio îngrijorare. Dacă prețurile cresc, cresc”

Mihai Tănase
06 mart. 2026, 09:07, Știri externe
Donald Trump - Foto: Mediafax foto

Președintele Donald Trump spune că nu este îngrijorat de scumpirea benzinei în SUA în urma războiului cu Iranul. Liderul de la Casa Albă afirmă că prețurile vor scădea după încheierea conflictului și exclude folosirea Rezervei Strategice de Petrol.

Președintele Donald Trump a declarat că nu este îngrijorat de creșterea prețurilor la benzină în Statele Unite, în contextul războiului cu Iranul, afirmând că eventualele scumpiri sunt un cost secundar față de obiectivele strategice ale conflictului, scrie Reuters.

Liderul de la Casa Albă a spus că impactul asupra pieței combustibililor nu îl preocupă în acest moment, precizând că piața se va stabiliza imediat ce războiul din Orientul Mijlociu se va termina.

„Nu am nicio îngrijorare în privinţa asta. Vor scădea foarte rapid când totul se va termina şi, dacă cresc, cresc, dar acest lucru este mult mai important decât faptul că preţurile la benzină ar putea creşte puţin”, a declarat Trump.

Potrivit datelor recente din piață, conflictul dintre Statele Unite și Iran a dus la o creștere a prețurilor la benzină cu aproximativ 20 de cenți pe galon, echivalentul unei majorări de aproximativ 7% în doar câteva zile.

Trump exclude folosirea rezervei strategice de petrol

Trump a precizat că administrația sa nu intenționează să utilizeze Rezerva Strategică de Petrol a Statelor Unite, cea mai mare rezervă de urgență de petrol din lume. Aceasta este stocată într-o rețea de galerii subterane situate în statele Louisiana și Texas.

Președintele american a abordat și situația din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel global. Aproximativ unul din cinci barili de petrol tranzitează acest punct strategic aflat în largul coastei sudice a Iranului.

Trump a declarat că este convins că ruta va rămâne deschisă pentru transportul petrolului, afirmând că marina iraniană se află „pe fundul mării”.

Declarațiile liderului de la Casa Albă vin la mai mult de o săptămână după ce tot el a spus, în discursul despre starea națiunii, că prețurile la benzină din Statele Unite au înregistrat scăderi în timpul mandatului său.

