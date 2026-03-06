Prima pagină » Actualitate » A treia scumpire consecutivă la pompă. Motorina urcă până la 8,70 lei/l în benzinăriile OMV. Nicușor Dan: „Nu avem posibilitatea să intervenim”

06 mart. 2026, 09:02, Actualitate
Prețul motorinei a crescut din nou în benzinării, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al conflictului izbucnit în Iran. Petrom a operat în noaptea de joi spre vineri a treia majorare consecutivă în doar câteva zile.

Combustibilul diesel s-a scumpit cu încă 9 bani pe litru, iar în trei zile creșterea cumulată a ajuns la 33 de bani. Benzina a rămas, pentru moment, la același nivel, conform Profit.

Motorina trece de 8,7 lei/l în unele stații

Potrivit datelor din piață, majorarea aplicată de OMV Petrom a dus prețul motorinei standard la aproximativ 8,66 – 8,70 lei pe litru în stațiile OMV din București. În stațiile Petrom, prețul a ajuns în jurul valorii de 8,57 – 8,61 lei/l.

Creșterea vine după alte două scumpiri succesive din ultimele zile, astfel că motorina s-a scumpit cu 33 de bani pe litru de la începutul acestei serii de ajustări. În schimb, benzina nu a fost modificată de data aceasta.

Alte companii ar putea urma aceeași mișcare

De regulă, modificările de preț operate de liderul pieței sunt replicate rapid de ceilalți mari distribuitori de carburanți. În aceste condiții, este posibil ca Rompetrol, Mol, Socar sau Lukoil să ajusteze la rândul lor tarifele în cursul zilei.

În ziua precedentă, aceste companii au urmat modelul OMV Petrom și au crescut atât prețul benzinei, cât și pe cel al motorinei cu aproximativ 9 bani pe litru.

Nicușor Dan: autoritățile nu pot interveni „nici în plus, nici în minus”

Președintele Nicușor Dan a declarat joi că autoritățile nu pot modifica, cel puțin deocamdată, nivelul taxelor incluse în prețul carburanților.

„Deocamdată suntem la o săptămână de când a început această situație nouă. Pot să spun, cu titlu general: din prețul benzinei pe care un om îl plătește la pompă, jumătate este prețul brut al petrolului rafinat și jumătate sunt taxele și accizele statului. Ce pot să spun cu certitudine este că nu se pune problema ca pe aceste componente de taxe și accize ale statului să se intervină în plus. Din păcate, nici în minus nu avem posibilitatea să o facem”, a afirmat acesta.

Tensiunile din Orientul Mijlociu împing în sus prețul petrolului

Scumpirile de la pompă apar pe fondul creșterii prețului petrolului pe piețele internaționale, după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. Cotațiile au depășit 84 de dolari pe baril, în contextul tensiunilor legate de traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, rută prin care trece peste 20% din petrolul tranzacționat la nivel mondial.

La începutul anului, petrolul era tranzacționat în jurul valorii de 60-61 de dolari pe baril.

Economiștii de la ING Group avertizează că o blocare a acestei rute strategice ar putea produce un șoc major pe piața petrolului, cu posibile cotații de 100 până la 140 de dolari pe baril.

