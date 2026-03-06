Prima pagină » Sport » Cristi Chivu, mesaj categoric pentru Radu Drăgușin. Ce i-a spus înainte ca fundașul să bată palma cu Tottenham

06 mart. 2026, 09:25, Sport
Cristi Chivu a ținut să îi transmită un mesaj categoric fundașului Radu Drăgușin, înainte de a ajunge să evolueze cu Tottenham. În cadrul unor declarații publice, Florin Manea a dezvălut că, înainte de sosirea „principalului” pe „Giuseppe Meazza”, cei doi obișnuiau să comunice constant.

Florin Manea, agentul lui Radu Drăgușin, a expus în cadrul unor declarații publice mesajul transmis de Cristi Chivu fundașului central legitimat la Tottenham Hotspur. Mesajul din partea antrenorului actual al lui Inter Milano venise în contextul în care fundașul se izbea de criticile dure din presă.

Joi seară, echipa engleză de fotbal Crystal Palace a învins formaţia londoneză Tottenham, în etapa a 29-a din Premier League. Fundașul central Radu Drăgușin nu a jucat în partidă. El n-a putut evolua din cauza protocolului medical din Premier League aplicat pentru loviturile la cap, arată ProSport.

Ce i-a spus Cristi Chivu lui Radu Drăgușin

Cristi Chivu l-a sfătuit pe Radu Drăgușin, înainte de a ajunge la Tottenham, să se concentreze asupra meciului și să nu se lase influențat de crticile aduse la adresa lui.

Cristi Chivu

„Eu i-am zis că mi-a plăcut și că a jucat extraordinar cu Arsenal, dar el mi-a răspuns: «Da, mă, dar am luat patru (n.r. – goluri)». El e un tip care își face foarte bine autocritica și mi-a trimis fazele în care era criticat, dar i-am zis să nu mai citească ziarele.

Același lucru i l-a zis și Chivu: «Băi, Radu, nu mai citi ziarele». Vorbesc și au vorbit (n.r. – Chivu și Drăgușin). Acum nu mai discută pentru că el e acolo (n.r. – la Inter), dar vorbeau înainte și i-a zis: «Nu mai citi ziarele. Stai, fă-ți treaba acolo, concentrează-te pe meci, că te influențează». Sunt niște analize ale unor oameni care nu au calificarea să analizeze”, a devoalat Florin Manea, pentru iamsport.ro.

