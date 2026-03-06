Cât te costă în 2026, în România, să îți pui centrală termică. Am făcut calculul complet pentru garsonieră și apartament cu 2 sau 3 camere

Cât te costă în 2026, în România, să îți pui centrală termică. Mai jos, în articol, Gândul prezintă calculul complet pentru garsonieră și apartament cu 2 sau 3 camere.

Ai în plan să îți montezi centrală termică în 2026? Există mai multe costuri pe care ar trebui să le iei în considerare, înainte de a face acest pas. Trebuie să cunoști faptul că pe lângă prețul plătit pentru centrala termică, în sine, trebuie să achiți proiectul și instalația de gaze, precum și manopera. De altfel, costurile pentru calorifere diferă în funcție de numărul de camere de care dispui.

Primul cost este legat de echipamentul ales pentru garsonieră sau apartament. Centrala termică (24 kW) costă între 3.200 și 5.500 de lei. Modelele premium (ex. Viessmann, Ariston, Vaillant) tind spre pragul de sus, în timp ce variantele mai accesibile (ex. Motan) sunt în jur de 3.200 – 3.800 lei.

Cât costă să îți pui centrală termică

Acestui cost i se adaugă cel al kitului de evacuare, prețul fiind de 400 – 600 de lei. De asemenea, tot la capitolul echipamentelor se află și caloriferele. În funcție de numărul de camere, bugetul este de 1.500 – 3.000 lei (aprox. 400-600 lei per calorifer, inclusiv robineții).

Apoi, vei avea costurile pentru proiectul și instalația de gaze. Prețul proiectului de gaze pornește de la 3.200 de le. Include de obicei proiectul, execuția traseului până la 10m si kitul de detecție. Se adaugă taxele către Distrigaz, de 180 de lei.

De asemenea, poți opta pentru senzori suplimentari (circa 350 de lei per senzor), precum și costul pentru metri în plus de țeavă (90 lei per metrul lungime de țeavă).

Manopera pentru montarea centralei termice este între 800 și 1.500 de lei (doar instalarea aparatului pe perete și legăturile). Pentru instalarea caloriferelor se percep taxe între 300 și 500 de lei per punct de căldură (manopera pentru tras țevi și montat caloriferul).

Altfel, vei avea nevoie de autorizarea funcționării (AFE), care este obligatorie la final și costă între 250 și 400 de lei. Opțional, poți alege pentru dezafectarea coloanelor vechi. Dacă trebuie să tai tevile vechi de la Radet/Termoenergetica, instalatorii cer în jur de 800 – 1.000 lei.

Costuri estimative pentru garsonieră și apartament

– garsoniera: 9.000 – 12.500 lei

– apartament cu 2 camere: 11.500 – 15.000 lei

– apartament cu 3 camere: 14.000 – 20.000 lei

Autorul recomandă: