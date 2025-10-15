Incidentul a avut loc pe 16 septembrie și, de atunci, spune șeful ANP, Bogdan Burcu, au fost luate măsuri pentru identificarea vinovaților și tragerea lor la răspundere.

Practic, un deținut încarcerat la Târgu Jiu s-ar fi folosit de lipsa de pricepere într-ale calculatoarelor ale angajaților din penitenciar și ar fi accesat de pe infochioșcurile din instituție, cu ajutorul unor tastaturi fizice, baza de date care este comună, la nivel național.

Au fost notificate toate instituțiile abilitate, imediat ce s-a făcut constatarea.