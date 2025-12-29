Prima pagină » Actualitate » Când se vor închide Târgurile de Crăciun din București. Ce decizie a fost luată în Sectorul 6

Când se vor închide Târgurile de Crăciun din București. Ce decizie a fost luată în Sectorul 6

29 dec. 2025, 08:15, Actualitate
Când se vor închide Târgurile de Crăciun din București. Ce decizie a fost luată în Sectorul 6

Data de 28 decembrie a anunțat sfârșitul perioadei de vizitare pentru mai multe târguri de Crăciun din București, unele închise mai repede decât se așteptau vizitatorii. Totuși, pentru Sectorul 6, conducerea a venit cu o veste care prelungește atmosfera festivă.

Ultima zi de vizitare pentru târgurile de Crăciun din București

Cei care nu au ajuns la târgurile de Crăciun din București, ar trebui să știe că multe dintre acestea au fost deja închise. Târgul din Piața Constituției, cel mai mare și mai vizitat din Capitală, s-a închis duminică, 28 decembrie, aceea fiind ultima zi în care bucureștenii mai pot profita de căsuțele decorate, produsele tradiționale și atmosfera festivă.

Piața Constituției a fost arhiplină în aceste zile, semn că oamenii au ales să profite de ultimele momente înainte de închidere. În fiecare seară, au fost programate concerte cu muzică live, între orele 18:30 și 22:00, care au atras un public numeros.

Tot duminică au fost închise și târgul din Piața Operei, cel din Piața Universității și târgul din Parcul Drumul Taberei, cunoscut și ca West Side Christmas Market, aflat în Sectorul 6.

Târgul care rămâne deschis și după Anul Nou

După închiderea majorității târgurilor, Bucureștiul va mai avea un singur punct festiv activ și după Revelion. Târgul de Crăciun din Piața Alba Iulia rămâne deschis și după Anul Nou și este, totodată, locul unde se organizează singura petrecere de Revelion în aer liber, pentru cei care au rămas fără planuri.

În paralel, comercianții încep să tragă linie și să facă bilanțul ediției din acest an. Pentru cei care au vândut produse tradiționale românești și vin fiert, în special în Piața Constituției, câștigurile au fost mai mari cu aproximativ 30% față de anul trecut, semn că interesul publicului pentru aceste târguri rămâne ridicat.

Decizia de ultim moment luată în Sectorul 6

Chiar dacă târgul din Drumul Taberei a fost închis, atmosfera de sărbătoare nu dispare, iluminatul festiv se va prelungi până pe 12 ianuarie.

”Iluminatul de sărbătoare rămâne
Știm că vă bucură mult, astfel că primarul interimar Paul Moldovan a decis ca #Sectorul6 să fie decorat festiv până pe 12 ianuarie.
Parcurile, intersecțiile, toate vor fi împodobite și după Sfântul Ion. Inclusiv plasa care îmbracă podul de la West Side Christmas Market va fi aprinsă.
Bucurăm suflete! #PentruSectorul6
Sărbători cu bine să aveți!”

Recomandarea video

Citește și

Primul Revelion fără petarde. Amenzile cresc până la 7.500 de lei. Primele efecte vizibile ale noii legi: „Nu mai aud atâtea bubuituri”
09:00
Primul Revelion fără petarde. Amenzile cresc până la 7.500 de lei. Primele efecte vizibile ale noii legi: „Nu mai aud atâtea bubuituri”
EXTERNE O familie a incinerat din greșeală corpul altei persoane, în Scoția. O eroare produsă la morgă a dus la acest incident
08:47
O familie a incinerat din greșeală corpul altei persoane, în Scoția. O eroare produsă la morgă a dus la acest incident
NEWS ALERT Vântul puternic face ravagii în țară. Mai multe localități nu au curent electric în mijlocul iernii, iar operatorii nu dau termen de remediere. Câmpina a rămas din nou fără apă
08:04
Vântul puternic face ravagii în țară. Mai multe localități nu au curent electric în mijlocul iernii, iar operatorii nu dau termen de remediere. Câmpina a rămas din nou fără apă
ACTUALITATE 29 Decembrie, calendarul zilei: Jude Law împlinește 53 de ani. Moare Pelé. Se stinge Jimmy Carter, la 100 de ani
07:15
29 Decembrie, calendarul zilei: Jude Law împlinește 53 de ani. Moare Pelé. Se stinge Jimmy Carter, la 100 de ani
LIVE UPDATE CCR „fierbe” a doua zi la rând: decide pe pensiile speciale ale magistraților, între scandal și presiunea politică „contra” cronometru a lui Ilie Bolojan
06:30
CCR „fierbe” a doua zi la rând: decide pe pensiile speciale ale magistraților, între scandal și presiunea politică „contra” cronometru a lui Ilie Bolojan
EXCLUSIV Povestea fabuloasă a doi studenți care repun România pe hartă. Aplicația care schimbă modul în care călătorim
05:00
Povestea fabuloasă a doi studenți care repun România pe hartă. Aplicația care schimbă modul în care călătorim
Mediafax
Volodimir Zelenski, îmbrăcat în costum, a ajuns la Mar-a-Lago și a fost întâmpinat de Donald Trump
Digi24
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
Cancan.ro
Vlăduța Lupău, vizată într-un dosar penal internațional. Autoritățile din două țări, în alertă
Prosport.ro
Gigi Becali a pierdut o avere dintr-un foc, dar nu-i pasă: „Am dat 14.000.000 de euro din banii mei”
Adevarul
Trump crede că Rusia va ajuta la reconstrucția Ucrainei. Reacția ironică a lui Zelenski
Mediafax
CCR nu a dat decizia pe pensiile magistraților din cauza lipsei cvorumului. Decizia s-ar putea lua luni
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă nicăieri în lume”
Cancan.ro
Ion Drăgan, înmormântat pe ritmuri de folclor! Colegii lui i-au adus un ultim OMAGIU COPLEȘITOR. Imagini dureroase de la momentul de 'adio!'
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Nemții au desenat viitoarea Dacia C-Neo. Viziunea unui tuner axat pe modelele mărcii
Descopera.ro
De ce, indiferent cât ai mâncat, mai ai loc și pentru desert?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Care sunt cele mai ieftine destinații de călătorie în 2026?
EXTERNE Reuniune crucială la Paris în contextul păcii în Ucraina. Macron cheamă aliații Kievului, la începutul lui 2026. Garanțiile de securitate, pe agendă
09:22
Reuniune crucială la Paris în contextul păcii în Ucraina. Macron cheamă aliații Kievului, la începutul lui 2026. Garanțiile de securitate, pe agendă
ECONOMIE Claudiu Năsui îl atacă pe Bolojan după măririle de taxe: „2025 a fost un an prost pentru economie”
09:13
Claudiu Năsui îl atacă pe Bolojan după măririle de taxe: „2025 a fost un an prost pentru economie”
METEO Avertizare meteo de vreme severă. Cod roșu și portocaliu de viscol în 7 județe din România cu rafale de peste 120 km/h și vizibilitate aproape zero
08:30
Avertizare meteo de vreme severă. Cod roșu și portocaliu de viscol în 7 județe din România cu rafale de peste 120 km/h și vizibilitate aproape zero
SPORT Pintilii și Charalambous, aproape de plecarea de la FCSB. Reacția dură a lui Mihai Stoica: „Niciodată!”
08:24
Pintilii și Charalambous, aproape de plecarea de la FCSB. Reacția dură a lui Mihai Stoica: „Niciodată!”
IMOBILIARE Comuna din județul Iași care se află în topul celor cu cele mai multe proiecte de construcții din România în ultimele 12 luni
08:07
Comuna din județul Iași care se află în topul celor cu cele mai multe proiecte de construcții din România în ultimele 12 luni
EXTERNE Tragedie în Mexic. Un tren a deraiat, 13 persoane au murit, iar alte aproape 100 au fost rănite
07:33
Tragedie în Mexic. Un tren a deraiat, 13 persoane au murit, iar alte aproape 100 au fost rănite

Cele mai noi