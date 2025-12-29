Când se vor închide Târgurile de Crăciun din București. Ce decizie a fost luată în Sectorul 6

Data de 28 decembrie a anunțat sfârșitul perioadei de vizitare pentru mai multe târguri de Crăciun din București, unele închise mai repede decât se așteptau vizitatorii. Totuși, pentru Sectorul 6, conducerea a venit cu o veste care prelungește atmosfera festivă.

Ultima zi de vizitare pentru târgurile de Crăciun din București

Cei care nu au ajuns la târgurile de Crăciun din București, ar trebui să știe că multe dintre acestea au fost deja închise. Târgul din Piața Constituției, cel mai mare și mai vizitat din Capitală, s-a închis duminică, 28 decembrie, aceea fiind ultima zi în care bucureștenii mai pot profita de căsuțele decorate, produsele tradiționale și atmosfera festivă.

Piața Constituției a fost arhiplină în aceste zile, semn că oamenii au ales să profite de ultimele momente înainte de închidere. În fiecare seară, au fost programate concerte cu muzică live, între orele 18:30 și 22:00, care au atras un public numeros.

Tot duminică au fost închise și târgul din Piața Operei, cel din Piața Universității și târgul din Parcul Drumul Taberei, cunoscut și ca West Side Christmas Market, aflat în Sectorul 6.

Târgul care rămâne deschis și după Anul Nou

După închiderea majorității târgurilor, Bucureștiul va mai avea un singur punct festiv activ și după Revelion. Târgul de Crăciun din Piața Alba Iulia rămâne deschis și după Anul Nou și este, totodată, locul unde se organizează singura petrecere de Revelion în aer liber, pentru cei care au rămas fără planuri.

În paralel, comercianții încep să tragă linie și să facă bilanțul ediției din acest an. Pentru cei care au vândut produse tradiționale românești și vin fiert, în special în Piața Constituției, câștigurile au fost mai mari cu aproximativ 30% față de anul trecut, semn că interesul publicului pentru aceste târguri rămâne ridicat.

Decizia de ultim moment luată în Sectorul 6

Chiar dacă târgul din Drumul Taberei a fost închis, atmosfera de sărbătoare nu dispare, iluminatul festiv se va prelungi până pe 12 ianuarie.

”Iluminatul de sărbătoare rămâne

Știm că vă bucură mult, astfel că primarul interimar Paul Moldovan a decis ca #Sectorul6 să fie decorat festiv până pe 12 ianuarie.

Parcurile, intersecțiile, toate vor fi împodobite și după Sfântul Ion. Inclusiv plasa care îmbracă podul de la West Side Christmas Market va fi aprinsă.

Bucurăm suflete! #PentruSectorul6

Sărbători cu bine să aveți!”