Cine sunt italienii care au dat o lovitură de 3,6 miliarde de lei și vor construi Autostrada care trece Prutul. CNIR anunță oficial contractul

Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat că a fost desemnat constructorul care se va ocupa de ultimul tronson al Autostrăzii Unirii, cu o lungime de 15,5 kilometri. Contractul valorează 3,57 de miliarde de lei, fără TVA. Durata de realizare a lucrării este de aproape patru ani, iar proiectul include, de asemenea, 14 poduri și pasaje, 2 tuneluri și 2 noduri rutiere.

„Reușim, astăzi, un moment de referință pentru proiectul Autostrăzii Târgu Mureș-Iași-Ungheni: stabilirea câștigătorului pentru ultimii kilometri care vor fi construiți în România, dar și primul tronson de autostradă de peste Prut, o premieră pe care o marcăm în cadrul Programului SAFE”, a precizat CNIR.

Asocierea de firme din Italia, ITINERA SPA (Lider)-ICM S.P.A, SAIPEM S.P.A a câștigat contractul pentru acest proiect, valoarea sa fiind de 3,57 de miliarde de lei fără TVA.

„În mai puțin de trei luni de la depunerea ofertelor, Compania Națională de Investiții Rutiere a atribuit contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 4 dintre Iași și Podul peste Prut de la Ungheni, proiect care include și realizarea unui segment de autostradă cu o lungime de 5 kilometri în Republica Moldova”, mai precizează Compania Națională de Investiții Rutiere.

Durata totală de realizarea a acestui contract va fi de 46 de luni, 10 luni pentru etapa de proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor. În cadrul acestui proiect a fost prioritizat segmentul de autostradă cu o lungime de 2,77 km dintre nodul rutier Golăiești și Podul peste Prut de la Ungheni, cu lucrări avansate.

