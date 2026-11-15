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Două minivacanțe pentru angajați până la sfârșitul anului 2026. Câte zile libere mai sunt în calendar

Două minivacanțe pentru angajați până la sfârșitul anului 2026. Câte zile libere mai sunt în calendar
Foto - caracter ilustrativ: Facebook
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Calendarul ultimelor săptămâni din 2026 aduce 4 sărbători legale, dar numai 3 din ele pică în zile lucrătoare.

Cei care au program de luni până vineri pot beneficia de două minivacanțe, în timp ce elevii vor avea și vacanța de iarnă.

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Prima pauză mai lungă începe sâmbătă, 28 noiembrie și continuă până marți, 1 decembrie.

Sfântul Andrei, sărbătorit luni, 30 noiembrie, și Ziua Națională a României, marți, 1 decembrie, completează tabloul zilelor libere.

Angajații revin la muncă miercuri, 2 decembrie. Și pentru elevi, cele două sărbători înseamnă o întrerupere a cursurilor. Copiii se întorc în bănci tot miercuri, 2 decembrie.

Câte zile libere aduce Crăciunul. Când intră elevii în vacanța de iarnă

A doua minivacanță este mai scurtă. Crăciunul pică vineri, 25 decembrie, iar a doua zi de Crăciun este sâmbătă, 26 decembrie.

Împreună cu duminica de 27 decembrie, acestea formează 3 zile consecutive de repaus pentru salariații care au weekenduri libere. În absența unui concediu aprobat sau a altor zile libere, programul obișnuit se reia luni, 28 decembrie, scrie b1tv.ro.

Deși preced sărbătorile și sunt frecvent asociate cu pregătirile de final de an, 24 și 31 decembrie nu sunt zile libere legale.

Pentru elevi, vacanța de iarnă începe miercuri, 23 decembrie și durează până duminică, 10 ianuarie 2027, totalizând 19 zile calendaristice.

Astfel, revenirea la școală se face luni, 11 ianuarie, după Crăciun, Anul Nou, Bobotează și Sfântul Ioan.

Ce drepturi au angajații care lucrează de sărbători

Zilele libere nu se aplică uniform tuturor locurilor de muncă, deoarece unele activități nu pot fi întrerupte în condiții normale. Printre acestea se numără serviciile medicale, alimentația publică și activitățile unde procesul de producție ori specificul muncii impun continuitate. Codul muncii prevede pentru cei care lucrează de sărbători timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. Dacă acordarea acestuia nu este posibilă din motive justificate, salariații primesc un spor de minimum 100% din salariul de bază aferent muncii respective.

În sectorul bugetar există o regulă distinctă pentru anul 2026: lucrul efectuat în aceste zile se compensează, de regulă, numai prin timp liber, în 90 de zile. Legea nr. 141/2025 stabilește această măsură și prevede excepții pentru militari, polițiști și polițiștii de penitenciare, în condițiile legii.

„În anul 2026, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcții de execuție, de conducere și de înalți funcționari publici, precum și munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează în cadrul schimbului normal de lucru se compensează numai cu timp liber corespunzător acestora în următoarele 90 de zile după prestarea muncii suplimentare.”, stipulează actul normativ.

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