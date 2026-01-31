Adrian Severin: „Refuzul de a discuta inițiativa lui Trump vine din faptul că noi nu mai suntem obișnuiți să gândim”

În ediția din 27 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin a analizat decizia României de a nu participa la Conferința de Pace inițiată de Donald Trump, calificând acest refuz drept o incapacitate de a gândi strategic. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Severin a susținut că, în actualul context geopolitic, România nu își poate permite să stea deoparte. În opinia sa, absența de la masa discuțiilor nu reprezintă o poziție neutră, ci un refuz explicit de implicare.

Fostul diplomat a afirmat că problema reală nu este dezacordul cu inițiativa americană, ci lipsa totală a unei dezbateri interne și refuzul de a analiza măcar propunerea. El a concluzionat că această atitudine trădează o pierdere a exercițiului gândirii politice și strategice la nivelul statului român.

Adrian Severin: „Noi suntem într-un context geopolitic clar, delimitat. În condițiile acestea, nu puteam să spunem că toți cei din jurul nostru, într-o formă sau alta, se alătura procesului, iar noi stăm deoparte. A sta deoparte acum înseamnă un refuz, nu o ambiguitate. Refuzul de a ne angaja înseamnă refuzul de a discuta măcar această inițiativă. Din păcate, acest refuz arată refuzul de a gândi. Noi nu mai suntem obișnuiți să gândim.”

