În data de 15 ianuarie, în fața Ministerului rus de Externe, au avut loc scene extrem de neplăcute atunci când însărcinata cu afaceri britanică, Danae Dholakia, a părăsit clădirea. După ce a fost informată că încă un diplomat britanic urma să fie expulzat din Ambasada Marii Britanii la Moscova, ea a fost confruntată de o mulțime care striga „Marea Britanie este un stat terorist”, în timp ce țineau pancarte pe care scria „Marea Britanie ucide copii” și „Londra răspândește moartea”.

După tot acest „circ mediatic”, echipa britanică a reușit să ajungă la mașină și să plece, notează John Foreman – cercetător asociat la Chatham House și la Centrul pentru Noi Strategii Eurasiatice, fost atașat britanic al Apărării la Moscova, între 2019 și 2022 – într-o analiză publicată de publicația independentă The Moscov Times.

A trece prin fața cetățenilor ruși „îngrijorați” și a jurnaliștilor „clienți” din fața Ministerului de Externe este familiar oricui a lucrat ca diplomat la Moscova.

„Acestea reprezintă o încercare a Mariei Zaharova, directoarea de presă toxică, de a intimida, deranja și de a minimaliza vizitatorii nepoftiți. Este vârful aisbergului unei campanii de stat, coordonate, de hărțuire și presiune asupra diplomaților occidentali și de a împiedica rușii să vorbească cu ei. Această campanie se înrăutățește”, continuă Foreman.

„Există o lungă tradiție de ostilitate a statului rus față de Marea Britanie”

Există o lungă tradiție de ostilitate a statului rus față de Marea Britanie, avertizează Foreman, considerată întotdeauna un adversar ideologic implacabil al URSS, una dintre cele mai agresive voci ale NATO și un adversar iscusit și inteligent.

Liderul sovietic Leonid Brejnev ar fi spus odată că Marea Britanie era „un leu bătrân, dar unul care a îmbătrânit fiind mai viclean” decât restul haitei.

„Această percepție nu este diferită astăzi. În urma oribilei invazii rusești în Ucraina, Marea Britanie a fost descrisă drept principalul inamic al Rusiei.

Plasată fruntea unei liste de țări considerate neprietenoase, Marea Britanie a fost acuzată în diverse moduri pentru falsificarea dovezilor crimelor de război rusești, deraierea eforturilor de pace, atacuri în Ucraina ocupată, aruncarea în aer a conductei Nord Stream II și chiar pentru faptul că s-a aflat în spatele atacurilor teroriste jihadiste de la Moscova.

Ostilitatea statului rus a impulsionat și continuă să impulsioneze activitatea neobosită a Serviciului Federal de Securitate (FSB) împotriva diplomaților britanici.

Protestele înscenate cu tineri cu aspect plictisit care țineau postere suspect de similare, stimulate de agenți provocatori, au făcut mult timp parte din experiența de la Moscova.

Cetățeni presupuși a fi îngrijorați au protestat în fața Ambasadei, în 1927, în urma unui raid al Departamentului Special al Scotland Yard asupra unei delegații comerciale sovietice din Londra”, mai scrie Foreman.

Nota Redacției – „Afacerea Arcos” („The Arcos Raid”) a constituit un incident diplomatic și de spionaj major. A avut loc în data de 12 mai 1927, în Londra, atunci când poliția britanică a percheziționat sediul societății comerciale sovietice Arcos (All Russian Cooperative Society) și al Delegației Comerciale Sovietice.

„Rusia modernă, fără legi, este rareori preocupată de obligațiile sale legale”

Pe măsură ce Rusia lui Putin a intrat tot mai mult în dictatură, continuă John Foreman, lucrurile au devenit și mai sumbre, dacă se poate spune așa.

„Fosta ambasadoare a fost admonestată de protestatari și de presă la sosirea în Vladivostok, spunându-i-se că nu este binevenită.

Actuala ambasadoare a fost hărțuită în timpul unei vizite în orașul Ekaterinburg din Ural, acuzată că recrutează spioni.

Fostul ambasador adjunct a fost atacat într -o ambuscadă pe un aeroport din Moscova, în urma unor scene urâte.

Un tratament similar și mai grav, inclusiv violență, a fost aplicat de FSB de la invazia la scară largă a Ucrainei altor diplomați, inclusiv mie, și întotdeauna însoțit de supraveghere non-stop.

Expulzările nejustificate ale diplomaților și refuzul de a elibera noi vize reduc numărul de personal, sporind și mai mult presiunea și sentimentul de izolare.

Această activitate reprezintă o încălcare gravă a Convenției de la Viena, care reglementează dreptul diplomaților de a lucra nestingherit. Ministerul de Externe a declarat că «vizarea diplomaților britanici de către Rusia vine din disperare» și că acțiunile Kremlinului «subminează condițiile de bază necesare pentru ca misiunile diplomatice să funcționeze».

Însă Rusia modernă, fără legi, este rareori preocupată de obligațiile sale legale”, avertizează John Foreman în analiza publicată de The Moscow Times.

„Obsesiile geopolitice ale lui Putin nu s-au schimbat”

Este puțin probabil ca lucrurile să se schimbe în viitorul apropiat.

„Cetățenii ruși sunt, de asemenea, vizați. Au fost organizate protesteîn fața reședinței ambasadorului Marii Britanii în seara zilei de naștere a regelui, pentru a intimida oaspeții invitați, care sunt ulterior interogați.

Aceasta este o tactică deliberată, ca și în URSS, pentru a reduce numărul de persoane care se întâlnesc cu diplomații britanici, a minimiza contactul și a îngreuna capacitatea noastră de a comunica. T

oate acestea fac parte dintr-o campanie sistemică și amplă de construire a unor bariere durabile între Rusia și Europa.

Marea Britanie este încă prezentată drept inamicul numărul unu al Rusiei, obsesiile geopolitice ale lui Putin nu s-au schimbat și nu există nicio perspectivă de încălzire a relației bilaterale.

Ambasada este acum, așa cum a spus actualul ambasador la BBC, «firul subțire» de care atârnă toate relațiile diplomatice.

Personalul Ambasadei de Vest va rămâne în vizorul Kremlinului. Moscova va rămâne probabil cea mai dificilă misiune diplomatică, iar protestele puse în scenă de Zaharova vor continua”, încheie John Foreman.

