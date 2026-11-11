Prima pagină » Actualitate » Senatorul Nicoleta Pauliuc vrea consultări cu aleşii locali liberali pe reforma administrativ-teritorială

Senatorul Nicoleta Pauliuc vrea consultări cu aleşii locali liberali pe reforma administrativ-teritorială

Luiza Dobrescu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Propun o consultare în PNL cu aleșii noștri locali, să construim împreună o propunere liberală de reformă, pe care să o susținem în Parlament” transmite senatorul liberal Nicoleta Pauliuc, miercuri, către cei 1.132 de primari şi preşedinţi de consilii judeţene ai partidului.

Pauliuc consideră că numărul de aleşi local dă dreptul liberalilor „să aibă un cuvânt de spus în reforma administrativ-teritorială”.

„România funcționează după o organizare administrativă din 1968. E clar că trebuie să regândim acest sistem. Ieri am aflat noi detalii despre reforma administrativ-teritorială pregătită de PSD, pe care social-democrații vor să o adopte prin asumarea răspunderii Guvernului.

Un algoritm va evalua comunele, apoi vor exista consultări la nivelul prefecturilor, dar oamenii vor avea cu adevărat un cuvânt de spus sau vor fi doar informați despre deciziile deja luate.

PNL nu trebuie să aștepte reforma PSD ca să o critice. Trebuie să vină cu propria viziune.
Scopul reformei nu poate fi doar să desființăm primării și să reducem cheltuieli.

Scopul trebuie să fie ca oamenii să trăiască mai bine, pentru că reforma administrativ-teritorială trebuie făcută pentru oameni, nu peste capul lor”, propune senatorul Nicoleta Pauliuc.

Hartă cu situaţia comunelor mici din România

Senatoarea a creat o hartă pe pagina sa oficială de parlamentar care poate să fie consultată de fiecare ales şi unde se poate regăsi situaţia fiecărei localităţi în parte.

„Părerea dumneavoastră, a aleșilor locali, contează acum mai mult decât oricând. Dumneavoastră știți cel mai bine ce înseamnă o primărie mică, ce poate face pentru oameni și ce pierderi ar fi dacă reforma s-ar face doar din birou.

Unul dintre criteriile discutate este numărul de locuitori. De aceea am făcut o simulare pe datele INS de la 1 ianuarie 2026. Este o hartă pe care fiecare dintre dumneavoastră poate vedea în ce situație sunt comunele din județul său, la pragurile de 1.500, 2.500 și 3.000 de locuitori:

Vă rog să o distribuiți colegilor și să îmi spuneți ce credeți că trebuie să propunem”, transmite senatorul.

Comentarii 1
  • Dumitru Amarghioalei

    Reforma administrativ- teritoriala nu este un moft a politicienilor , ci este o necesitate pentru Romania hiperbirocrata .
    Doamna senator , care probabil n-a facut mare lucru in viata ei , vrea sa-i intrebe pe cei care-si vor pierde posturile si odata cu acestea veniturile daca sunt de acord cu reforma.

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWSPrecizările SRI după dejucarea atacului cibernetic lansat de gruparea de hackeri ruși Apt Turla: Atacatorii au exploatat o serie de vulnerabilități sistemice la nivelul sistemelor de operare Microsoft
14:06
Precizările SRI după dejucarea atacului cibernetic lansat de gruparea de hackeri ruși Apt Turla: Atacatorii au exploatat o serie de vulnerabilități sistemice la nivelul sistemelor de operare Microsoft
FLASH NEWSEuroparlamentarul Dragoş Benea, vicepreşedinte al PSD, îi calmează pe „ipocriții de serviciu” care se opun reformei administrativ-teritoriale: „Localitățile nu vor dispărea, satul rămâne”
13:51
Europarlamentarul Dragoş Benea, vicepreşedinte al PSD, îi calmează pe „ipocriții de serviciu” care se opun reformei administrativ-teritoriale: „Localitățile nu vor dispărea, satul rămâne”
REACȚIEDiana Buzoianu, pusă la punct de Romsilva în scandalul cabanelor silvice. Regia de stat anunță ce soartă vor avea imobilele
13:40
Diana Buzoianu, pusă la punct de Romsilva în scandalul cabanelor silvice. Regia de stat anunță ce soartă vor avea imobilele
ULTIMA ORĂAlertă majoră în Italia: Cel puțin 300 de școli au fost evacuate în urma unor amenințări cu bomba
13:35
Alertă majoră în Italia: Cel puțin 300 de școli au fost evacuate în urma unor amenințări cu bomba
ALERTĂConcedieri masive la STB. Sute de angajați au primit preavize. Ce salarii vor încasa persoanele disponibilizate
13:16
Concedieri masive la STB. Sute de angajați au primit preavize. Ce salarii vor încasa persoanele disponibilizate
Uniunea Europeană introduce standardul Euro 7 și penalizează mașinile electrice: Ce se schimbă începând cu 29 noiembrie
13:05
Uniunea Europeană introduce standardul Euro 7 și penalizează mașinile electrice: Ce se schimbă începând cu 29 noiembrie
Mediafax
Cu o singură condiție. Mașinile pe benzină și diesel ar putea fi vândute și după 2035
Digi24
Cum vrea Ucraina să preîntâmpine o nouă invazie după încheierea războiului. Obiectivul ambițios postbelic
Cancan.ro
Sub 5.000 de euro pentru un apartament cu două camere! Ce ascunde, de fapt, oferta ANAF
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Adevarul
Țara europeană cu cel mai ridicat nivel de trai caută 335.000 de angajați. Meseriile pentru care angajează străini
Mediafax
„Trebuie să schimbăm atitudinea”. Ce spune Andrei Coubiș, înainte de meciurile din Liga Națiunilor cu Polonia și Bosnia și Herțegovina
Click
Mihaela Rădulescu, mesaj dur după pierderile care i-au schimbat viața: „Nu mai sunt aceeași. Nu mai am răbdare”
Digi24
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe, semnalată de către Remus Ștefureac, șeful INSCOP
Cancan.ro
1.000 lei amendă pentru toți șoferii din București care fac această greșeală în 2026. Majoritatea cred că e ceva normal, dar legea este clară
Ce se întâmplă doctore
Meteorologii ANM au actualizat prognoza până la începutul lunii decembrie. Se anunță ninsori puternice
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Cantitatea de lumină la care te expui zilnic ar putea fi un puternic predictor al demenței
Mediafax Italia
„Tata mă violează”. Un român acuzat de abuz sexual chiar de fiica lui
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
COMUNICATWALDEVAR Energy îl numește pe Ioan Popoviciu în funcția de CEO
14:12
WALDEVAR Energy îl numește pe Ioan Popoviciu în funcția de CEO
NEWS ALERTCe s-a decis la Abu Dhabi. Primele rezultate ale negocierilor Rusia-SUA-Ucraina. Negociatorul-șef al lui Putin: „Europenii contribuie la moartea în masă a populației civile. Delegația rusă nu a comunicat cu reprezentanții europeni“
14:06
Ce s-a decis la Abu Dhabi. Primele rezultate ale negocierilor Rusia-SUA-Ucraina. Negociatorul-șef al lui Putin: „Europenii contribuie la moartea în masă a populației civile. Delegația rusă nu a comunicat cu reprezentanții europeni“
ULTIMA ORĂPNL a absorbit oficial partidul lui Ludovic Orban. Ilie Bolojan: ”Bine ai revenit acasă”
13:44
PNL a absorbit oficial partidul lui Ludovic Orban. Ilie Bolojan: ”Bine ai revenit acasă”
DEZVĂLUIRIUn lider regional PNL ar fi beneficiat de 80 milioane de lei din PNRR prin schema bateriilor de 1.000 de euro vândute cu 5.000 de euro – ReporterIS
13:01
Un lider regional PNL ar fi beneficiat de 80 milioane de lei din PNRR prin schema bateriilor de 1.000 de euro vândute cu 5.000 de euro – ReporterIS
PROIECT DE LEGEDiana Buzoianu a depus un proiect de lege care prevede ca inspectorii care merg pe teren să poarte bodycam-uri: ”Cei care erau corupți să nu-și mai poată negocia plicul în momentul în care merg în control”
13:00
Diana Buzoianu a depus un proiect de lege care prevede ca inspectorii care merg pe teren să poarte bodycam-uri: ”Cei care erau corupți să nu-și mai poată negocia plicul în momentul în care merg în control”
NEWS ALERTGrevă generală în Spania. Blocaje rutiere, intervenții ale forțelor de ordine și arestări în mai multe orașe, încă de la primele ore ale dimineții. „Este prima acțiune de acest tip din ultimii 14 ani“
12:57
Grevă generală în Spania. Blocaje rutiere, intervenții ale forțelor de ordine și arestări în mai multe orașe, încă de la primele ore ale dimineții. „Este prima acțiune de acest tip din ultimii 14 ani“

Cele mai noi

Trimite acest link pe