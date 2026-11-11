Senatorul Nicoleta Pauliuc vrea consultări cu aleşii locali liberali pe reforma administrativ-teritorială

„Propun o consultare în PNL cu aleșii noștri locali, să construim împreună o propunere liberală de reformă, pe care să o susținem în Parlament” transmite senatorul liberal Nicoleta Pauliuc, miercuri, către cei 1.132 de primari şi preşedinţi de consilii judeţene ai partidului.

Pauliuc consideră că numărul de aleşi local dă dreptul liberalilor „să aibă un cuvânt de spus în reforma administrativ-teritorială”.

„România funcționează după o organizare administrativă din 1968. E clar că trebuie să regândim acest sistem. Ieri am aflat noi detalii despre reforma administrativ-teritorială pregătită de PSD, pe care social-democrații vor să o adopte prin asumarea răspunderii Guvernului. Un algoritm va evalua comunele, apoi vor exista consultări la nivelul prefecturilor, dar oamenii vor avea cu adevărat un cuvânt de spus sau vor fi doar informați despre deciziile deja luate. PNL nu trebuie să aștepte reforma PSD ca să o critice. Trebuie să vină cu propria viziune.

Scopul reformei nu poate fi doar să desființăm primării și să reducem cheltuieli. Scopul trebuie să fie ca oamenii să trăiască mai bine, pentru că reforma administrativ-teritorială trebuie făcută pentru oameni, nu peste capul lor”, propune senatorul Nicoleta Pauliuc.

Hartă cu situaţia comunelor mici din România

Senatoarea a creat o hartă pe pagina sa oficială de parlamentar care poate să fie consultată de fiecare ales şi unde se poate regăsi situaţia fiecărei localităţi în parte.