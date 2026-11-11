Uniunea Europeană introduce standardul Euro 7 și penalizează mașinile electrice: Ce se schimbă începând cu 29 noiembrie

Reglementarea impune o limită mai strictă privind particulele rezultate din frânare pentru mașinile electrice decât pentru autovehiculele cu motor cu ardere internă, scrie El Economista.

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Mașinile electrice au fost prezentate mult timp drept principala alternativă sustenabilă la vehiculele cu motor cu ardere internă. Evoluția lor tehnologică a dus la o creștere explozivă a vânzărilor, marcând un punct de cotitură pentru industria auto. Acestea oferă posibilitatea de a circula fără a emite gaze sau particule poluante.

Dar, cu toate acestea, în timp, s-a dovedit că și vehiculele electrice generează poluare. De fapt, deși Uniunea Europeană le clasifica anterior drept vehicule cu emisii zero, introducerea reglementărilor Euro 7, începând cu luna noiembrie a acestui an, va supune vehiculele electrice unei analize mai riguroase în ceea ce privește impactul lor asupra mediului.

Ce se va schimba

Euro 7 este un regulament al Uniunii Europene care vizează reducerea emisiilor vehiculelor. Acest regulament a fost aprobat în luna mai 2024, însă va intra efectiv în vigoare abia la 29 noiembrie 2026, producătorilor fiindu-le acordată o perioadă de grație. Prin urmare, începând cu acea dată, vehiculele electrice care primesc o nouă omologare de tip vor trebui să respecte limitele stabilite la nivelul UE privind emisiile de particule.

Apoi, un an mai târziu, în noiembrie 2027, reglementările se vor aplica și tuturor mașinilor electrice noi înmatriculate în Uniunea Europeană. Problema principală este că vehiculele electrice au două surse de poluare. Pe de o parte, abraziunea și uzura anvelopelor care eliberează în aer substanțe chimice toxice, iar pe de altă parte, praful generat în timpul frânării este considerat un poluant, întrucât este compus din particule metalice ultrafine.

De precizat că, deși acești factori sunt comuni tuturor vehiculelor, impactul lor este mai mare în cazul vehiculelor electrice, deoarece acestea sunt mai grele din cauza bateriilor de la bord. Asta duce la emisii mai ridicate cauzate de frecare și la o uzură accentuată a anvelopelor în timpul frânării.

Noile reglementări

Standardul Euro 7 impune ca emisiile de particule rezultate din frânare să nu depășească 7 mg/km pentru mașinile pe benzină, diesel și hibride, și 3 mg/km pentru vehiculele electrice. Anterior, acești factori nu erau luați în considerare, dar conform noilor reglementări, ei vor fi incluși, ceea ce înseamnă că vehiculele electrice nu mai pot fi clasificate drept vehicule cu „zero emisii”. Altfel spus, deși nu produc gaze de eșapament, își vor pierde statutul de vehicule cu zero emisii din cauza acestor factori poluanți.