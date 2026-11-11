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Concedieri masive la STB. Sute de angajați au primit preavize. Ce salarii vor încasa persoanele disponibilizate

Nicolae Oprea
Concedieri masive la STB. Sute de angajați au primit preavize. Ce salarii vor încasa persoanele disponibilizate
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Societatea de Transport București (STB) anunță că miercuri a transmis aproape 800 de preavize de concediere, iar în final, numărul total de posturi desființate va ajunge la 1.715.

„Azi, 11 noiembrie 2026, am comunicat un număr de 796 de preavize de concediere, corelativ cu desfiintarea unui numar echivalent de posturi din organigrama STB. Prin noua organigrama, se desfiinteaza si un numar de 919 posturi vacante, astfel incat numarul de posturi ce vor ramane dupa incheierea acestui proces de reorganizare sa fie 8.428.  Mentionez ca Societatea de Transport Bucuresti S.A. traverseaza o perioada extrem de dificila din punct de vedere financiar, caracterizata de un volum foarte mare al datoriilor de peste 3 miliarde lei, o pierdere la 10 luni de 765 milioane lei si o trezorerie neta negativa de 67 milioane lei.  Fără o optimizare a costurilor cu forța de munca, care în prezent presupune un efort financiar de 1,2 miliarde leiâanual, reprezentand 70% din total venituri, STB riscă falimentul”, a anunțat, miercrui, Remus Borza, reprezentantul consorțiului de administratori judiciari format din Euro Insol, Ceres Insolv și Turmac Insolvency.

Potrivit sursei citate, concedierea colectiva urmărește desființarea unor posturi ce corespund unor meserii redundante.

„Astfel, se desfiinteaza 24 de posturi de curier, 12 de posturi de fochist din 88, 17 posturi de statistician, 4 de posturi de legător manual, 44 de posturi de operator introducere validare date (studii medii) din 145, 13 posturi referent (studii medii). Concedierea vizează și reducerea unor posturi aferente unor meserii excesiv reprezentate în organigramă față de nevoile reale ale Societații. Astfel, se desființează 58 posturi de casier din 374, 28 posturi de economist și contabil din 293, 37 posturi de sudor din 138, 69 posturi de lăcătuș mecanic din 442, 10 posturi de electrician intretinere din 166, 16 posturi de mecanic auto din 290, 23 de posturi de repartizor, 7 posturi de consilier juridic din 40, 30 posturi referent de specialistate din 109”, anunță Borza.

120 de șoferi și 50 de vatmani, concediați

Concedierile colective îi vizează și pe șoferii de autobuze și troleibuze, precum și pe vatmani. Au fost emise 120 de preavize pentru șoferi, dintr-un total de 3.508 de posturi, și 50 de preavize pentru vatmani, din 850 de posturi.

Potrivit lui Remus Borza, printre angajații care au primit preavize se numără persoane cu abateri disciplinare, cercetate penal pentru furt de combustibil, declarate inapte medical sau depistate sub influența alcoolului.

Acesta susține că unii angajați au abuzat de concedii medicale, deși nu aveau probleme de sănătate reale, și au lucrat în această perioadă pentru agenții de turism sau alte companii de transport persoane.

Reprezentantul administratorilor judiciari a transmis că eliminarea celor 170 de posturi de șoferi și vatmani nu va perturbă programul de transport.

Salariații concediati vor primii salarii compensatorii între 20.000 și 40.000 lei, în funcție de vechime.

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