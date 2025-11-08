Senatorul Pintea a fost din nou prins conducând fără permis. Alesul pe listele POT a mai fost condamnat definitiv pentru aceeași apucătură

Senatorul Paul Ciprian Pintea, care a fost prins mințind în CV, a fost prins din nou conducând fără permis. Paul Pintea a fost ales pe listele POT, însă a fost exclus din partid, devenind independent. Senatorul Paul Pintea a fost prins în noaptea de vineri spre sâmbătă la volan fără permis în Zalău. Acesta a fugit de polițiști, dar a fost oprit în scurt timp.

Paul-Ciprian Pintea, senator ales în decembrie 2024 din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT) în județul Sălaj, are deja la activ o condamnare penală și este în prezent judecat într-un al doilea dosar, pentru o infracțiune similară: conducerea unui autovehicul fără permis. În CV-ul oficial, senatorul menționează că urmează cursuri la „Academic Singles” – o platformă care, în realitate, este un site de matrimoniale.

Pintea a călcat accelerația în locul frânei

Polițiștii rutieri din Sălaj au observat, în municipiul Zalău, au făcut semnal regulamentar de oprire unei mașini conduse de un bărbat. Șoferul nu s-a conformat, astfel că polițiștii au urmărit mașina în trafic. Autoturismul a fost oprit la scurt timp.

La volan a fost identificat un bărbat de 37 de ani, din municipiul Zalău, senatorul Paul Pintea, ales pe listele POT, iar în urma verificărilor polițiștii au constatat faptul că acesta avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, scriu jurnaliștii de la Sălajul Liber.

Instanța Supremă l-a condamnat pe Paul Ciprian Pintea, pe 17 iunie 2025, la un an şi cinci luni închisoare, cu suspendare.

Senatorul a primit o pedeapsă de nouă luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul de către o persoană căreia dreptul de a conduce i-a fost suspendat. ÎCCJ a contopit pedeapsa cu o alta de un an și două luni pentru infracțiuni la regimul rutier, care data din martie 2024. În total, Pintea a primit 1 an şi 5 luni închisoare, cu suspendare.

De data aceasta, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. A fost deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul pe drumurile publice având dreptul de a conduce suspendat. Totodată, bărbatul a fost sancționat contravențional.

Un CV de mare excepție și permis de profesionist

La doar câteva luni de la preluarea mandatului, Paul-Ciprian Pintea, unul dintre cei șapte senatori ai Partidului Oamenilor Tineri (POT), este acuzat că și-a falsificat CV-ul oficial publicat pe site-ul Senatului. Mai exact, în CV-ul de pe site-ul Parlamentului, presărat cu greșeli gramaticale și de ortografie, Paul-Ciprian Pintea scria că a absolvit liceul cu diplomă de bacalaureat, deși presa din Sălaj scrisese că are doar 8 clase.

Mai mult, inițial, acesta a declarat că urmează cursuri „Academic Singles”, o platformă de matrimoniale, pe care ulterior a înlocuit-o în CV, menționând „Cambridge – Business Academy”, o instituție a cărei existență este neclară.

Potrivit CV-ului, Pintea ar fi avut permis de conducere pentru categoriile A,B,C, și E. Este căsătorit, este ortodox și are, la cei 37 de ani, o vechime în muncă de 12 ani.

Recomandarea autorului: Senatorul POT Paul-Ciprian Pintea a scris în CV că urmează cursurile unui site de MATRIMONIALE. Are opt clase și două dosare penale