Franța se află în pragul unei schimbări istorice în configurația politică, afirmă analistul de politică externă Ștefan Popescu. După o lungă dominație de orientare progresistă, culminând cu un deceniu alături de Emmanuel Macron, alegerile din 2027 pot confirma venirea la putere a ultranaționalistei Marine Le Pen, a cărei susținere a atins o masă critică, a explicat cunoscutul politolog în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache.

Vizionați emisiunea integrală pe Youtube.

Sondaj Gândul A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Lagarde nu e un pericol

Ionuț Cristache: A ajuns în sfârșit numele Le Pen răul cel mai mic în Franța? A ajuns în punctul ăla al istoriei?

Ștefan Popescu: Da. Cred că în Franța, uitându-mă la mișcări și mai ales mișcările în plan politic, dar și ce s-a întâmplat, rănile provocate de aceste dezordini în mai multe orașe din Franța, cred că există deja o masă critică care să o aducă pe Marine Le Pen la putere. Și nu cred că Christine Lagarde ar putea crea o bază suficient de puternică pentru a reprezenta o altă parte.

„Balonul” Macron se dezumflă

Moderatorul emisiunii a invitat la dialog pe tema succesiunii unor președinți slabi, de la Sarkozy la Hollande și culminând cu Emmanuel Macron, pe care l-a numit „golul răsunător venit de nicăieri, purtat pe brațe ca o speranță și care moare politic într-o rușine inegalabilă”.

În viziunea invitatului său, președintele progresist nu mai are cu adevărat forța de a marca viitoarele alegeri.

Ionuț Cristache: Macron mai poate influența jocul electoral?

Ștefan Popescu: Cu 13%? Nu știu, cred că atât mai are. Foarte puțin mai are. Și cred că și Macron preferă mai degrabă Reuniunea Națională decât pe Melenchon. Gândiți-vă că a fost înconjurat de personaje de dreapta. El, mă rog, nu a avut culoare politică, chiar dacă a fost ministrul lui François Hollande, dar…

Ionuț Cristache: De Finanțe, parcă, nu?

Ștefan Popescu: Da, da, da, de Finanțe. L-a trădat pe Hollande. Hollande chiar a ieșit și este și el foarte prezent, spunând cât l-a trădat Macron.