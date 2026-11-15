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Ștefan Popescu anticipează schimbări radicale în Franța: Există o masă critică aptă să o aducă la putere pe Marine Le Pen

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Franța se află în pragul unei schimbări istorice în configurația politică, afirmă analistul de politică externă Ștefan Popescu. După o lungă dominație de orientare progresistă, culminând cu un deceniu alături de Emmanuel Macron, alegerile din 2027 pot confirma venirea la putere a ultranaționalistei Marine Le Pen, a cărei susținere a atins o masă critică, a explicat cunoscutul politolog în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. 

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Lagarde nu e un pericol

Ionuț Cristache: A ajuns în sfârșit numele Le Pen răul cel mai mic în Franța? A ajuns în punctul ăla al istoriei?

Ștefan Popescu: Da. Cred că în Franța, uitându-mă la mișcări și mai ales mișcările în plan politic, dar și ce s-a întâmplat, rănile provocate de aceste dezordini în mai multe orașe din Franța, cred că există deja o masă critică care să o aducă pe Marine Le Pen la putere. Și nu cred că Christine Lagarde ar putea crea o bază suficient de puternică pentru a reprezenta o altă parte.

„Balonul” Macron se dezumflă

Moderatorul emisiunii a invitat la dialog pe tema succesiunii unor președinți slabi, de la Sarkozy la Hollande și culminând cu Emmanuel Macron, pe care l-a numit „golul răsunător venit de nicăieri, purtat pe brațe ca o speranță și care moare politic într-o rușine inegalabilă”.

În viziunea invitatului său, președintele progresist nu mai are cu adevărat forța de a marca viitoarele alegeri.

Ionuț Cristache: Macron mai poate influența jocul electoral?

Ștefan Popescu: Cu 13%? Nu știu, cred că atât mai are. Foarte puțin mai are. Și cred că și Macron preferă mai degrabă Reuniunea Națională decât pe Melenchon. Gândiți-vă că a fost înconjurat de personaje de dreapta. El, mă rog, nu a avut culoare politică, chiar dacă a fost ministrul lui François Hollande, dar…

Ionuț Cristache: De Finanțe, parcă, nu?

Ștefan Popescu: Da, da, da, de Finanțe. L-a trădat pe Hollande. Hollande chiar a ieșit și este și el foarte prezent, spunând cât l-a trădat Macron.

Comentarii 1
  • Nastase Ileana

    Marine le Pen e mai umana decat Macron, care, in timpul manifestatiilor de strada a dat dovada de un cinism vecin cu disperarea. Daca lumea nu il mai suporta nici 6 luni cat mai are pana isi incheie mandatul, este evident ca in Franta situatia sociala este de nesuportat.

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