Bătaie în toată regula la un meci din liga a 4-a. Un spectator a ajuns la spital, după ce a fost lovit de doi fotbaliști

Incidentul a avut loc pe stadionul din localitatea Pristol, Mehedinți. În urma altercației, un tânăr de 24 de ani a fost transportat la spital.

„La fața locului s-au deplasat polițiștii, care au stabilit că, în jurul orei 16.20, în timpul unui meci de fotbal organizat între două echipe sportive, un bărbat de 24 de ani, din localitatea Gruia, aflat în calitate de spectator, ar fi fost agresat fizic de doi bărbați, de 32, respectiv 37 de ani, ambii din localitatea Șimian.

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Din primele verificări efectuate a reieșit că unul dintre cei doi bărbați fusese eliminat din teren, iar celălalt se afla pe banca de rezerve.

Tânărul de 24 de ani a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, spun polițiștii.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.