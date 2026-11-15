O manichiuristă ironizează salariile medicilor rezidenți pe TikTok: „De bani nu vorbim, că vede ANAF-ul!”

O tânără a stârnit controverse pe TikTok după ce a făcut comparația între veniturile din domeniul manichiurii și cele ale medicilor rezidenți.

Femeia ironizează diferența dintre programul de lucru și câștigurile celor două categorii profesionale.

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„Ei face Medicină și se trezește la 4.00 pe 4.000 de lei. Eu făcut unghii, trezesc la 10.00 și de bani nu vorbim, că vede ANAF-ul”, este mesajul clipului postat de tânăra manichiuristă pe TikTok.

Clipul a stârnit reacții și discuții pe rețelele de socializare, unde comparația dintre veniturile din cele două domenii a divizat societatea.

Medicul Ciprian Maxim spune că tânăra are motive să ironizeze situația, dar atrage atenția asupra unei alte probleme.

El face trimitere la numărul mare de absolvenți de Medicină, care nu este corelat în mod necesar cu nevoia reală de personal medical și cu posibilitățile de angajare.

„O tânără ironizează pe TikTok medicii care se trezesc la patru dimineața pentru un salariu de 4.000 de lei, în timp ce ea începe programul la zece și câștigă suficient încât să prefere să nu discute despre venituri. Și, din păcate, are motive să râdă. România a transformat formarea medicilor într-o industrie universitară care produce anual mii de absolvenți, fără să demonstreze că numărul acestora este corelat cu necesarul real de personal medical și cu posibilitățile lor de angajare”, a afirmat dr. Ciprian Maxim.

„De ce te-ai mai face medic dacă poți să pui unghii?”

Discuția s-a aprins și pe Reddit, într-un post de pe comunitatea r/medicalschoolRomania, intitulată „De ce te-ai mai face medic dacă poți să pui unghii?”. Utilizatorii au comparat veniturile din cele două domenii și au discutat despre investițiile, cheltuielile și dificultățile fiecărei profesii.

„Diferența e că voi veți fi/sunteți medici, aveți 6 ani de școală, aveți mega creier, ați făcut sacrificii să ajutați oameni. Și ele… pun gel pe unghii. Și nu e nimic greșit cu asta. Fiecare alege pentru el. Dar se vede de la o poștă că se simt cu musca pe căciulă din moment ce trebuie să se laude că ele fac mai mulți bani”, a scris un participant la discuție.

Alții au spus că veniturile din manichiură nu sunt nici pe departe garantate, iar piața este suprasaturată.

„Sunt multe care fac foamea și care au 4-5 clienți pe săptămână. Asta e o meserie în care trebuie să te recomanzi, altfel bate vântul și tu faci foamea. Ca să nu mai zic că piața e saturată deja, peste tot unde mă uit, pune una unghii, bătaie mare între ele”, a explicat o utilizatoare.

Reacțiile internauților: „Peste 10 ani manichiurista tot manichiuristă o să fie”

Un comentator a spus că veniturile trebuie privite și prin prisma unei evoluții în cariera profesională: „Are dreptate, dar peste 10 ani manichiurista tot manichiuristă o să fie, pe când doctorii vor fi doctori specialiști care vor câștiga foarte bine”.

Au existat și voci care au pus accentul pe volumul de muncă al medicilor rezidenți și pe plata gărzilor. „Coc mireasă, o oră =1.000 de lei. Gardă de 24 de ore medic rezident, șapte pe lună, trei ani = 0 lei pe gardă”, a scris o altă persoană.

Nu toți cei care au intervenit au fost însă de acord cu venitul de 4.000 de lei vehiculat în clip.

„De curioasă, ce medic câștigă 4.000 de lei? Atât primește o infirmieră, din câte știu”, a comentat o utilizatoare.

Un alt internaut a spus că medicii rezidenți ajung la venituri de peste 10.000 de lei, deci premisa de la care pornește manichiurista ar fi eronată.

Sursa foto: Capturi Facebook / Dr. Ciprian Maxim