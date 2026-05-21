Președintele României, Nicușor Dan, mulțumiri din partea premierului Estoniei, Kristen Michal, pentru drona doborâtă de comandorul Costel Pavelescu

Ruxandra Radulescu
Președintele României Nicușor Dan a avut astăzi o conversație telefonică cu premierul Republicii Estonia, Kristen Michal. Șeful Guvernului de la Talinn a mulțumit României pentru gestul căpitanului comandor Pavelescu Costel-Alexandru, aflat la bordul avionului F-16, care a doborât marți o dronă intrată în spațiul aerian al Estoniei.

„Șeful Guvernului de la Talinn a mulțumit României pentru doborârea unei drone, intrate în spațiul aerian eston, de către un avion F-16 românesc din Detașamentul Carpathian Vipers.

Pentru a patra oară începând cu 2007, Forțele Aeriene Române asigură serviciul de Poliție Aeriană în statele baltice. La misiunea din acest an participă 6 aeronave F16 şi 101 militari”, anunţă Administraţia Prezidenţială.

O aeronavă F-16 a Forţelor Aeriene Române, care execută misiuni de Poliţie Aeriană Întărită în spaţiul aerian baltic, în cadrul angajamentului României faţă de securitatea colectivă a NATO, a doborât, marţi, o dronă în spaţiul aerian estonian.

Ministrul Apărării din Estonia, Hanno Pevkur, a explicat că drona a fost monitorizată încă dinainte de a intra în spaţiul aerian estonian. Ulterior, a fost doborâtă de prima rachetă trasă de către aeronava F-16, pilotată de căpitanul comandor Pavelescu Costel-Alexandru şi a căzut într-o zonă mlăştinoasă.

Radu Miruță l-a decorat pe căpitanul comandor Pavelescu

Ministrul Apărării Radu Miruță i-a acordat căpitanului comandor Pavelescu Costel-Alexandru distincția de emisar pentru pace, clasa întâi.

„În complicata luptă mondială contra dronelor, un pilot militar român este astăzi cel care a reușit.
Aflat în misiune de poliție aeriană în Lituania, din partea României, la bordul unui avion de vânătoare F16 românesc, căpitanul comandor Pavelescu Costel-Alexandru a reușit să încadreze, să angajeze și să pună la pământ o dronă intrată în spațiul aerian al Estoniei.

L-am cunoscut pe comandorul Pavelescu în baza aeriană 86 de la Fetești și i-am remarcat de atunci determinarea că profesional să demonstreze că de la bordul unui F16 vă reuși să doboare o astfel de țintă. Astăzi a demonstrat-o.

Reușita comandorului român este extrem de apreciată la nivelul aliaților, ministrul Apărării din Estonia, colegul meu Hanno Pevkur a ținut să transmită României felicitări.
Pentru că dintr-un avion F16 să fie tras într-o dronă, trebuie îndeplinite simultan o serie de condiții. Ceea ce s-a întâmplat astăzi în Estonia. Da, România poate.

În semn de apreciere pentru ceea ce comandorul Pavelescu a realizat astăzi am propus acordarea emblemei de emisar pentru pace, clasa întâi”, a transmis Miruță pe Facebook.

