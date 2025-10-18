Shima, o nepaleză care lucrează de 3 ani în România, s-a întors acasă. Cum și-a găsit familia

Shima Hyolmo este din Nepal și lucrează de trei ani în România. După această periaodă, ea s-a întors în țara natală. Cum și-a găsit familia.

Shima este o tânără nepaleză care muncește în România. Este una din cei peste 25.000 de muncitori veniți din Nepal. De altfel, majoritatea muncitorilor străini, care muncesc legal în România provin din Nepal.

România se confruntă cu o criză de forță de muncă în domenii precum construcțiile, industria auto sau agricultura, iar muncitorii din Nepal sunt renumiți pentru hărnicie și adaptabilitate, fiind căutați pentru a umple aceste goluri. Salariul mediu în Nepal este de circa 300-400 de dolari pe lună. În România, chiar și pentru joburi necalificate, câștigurile pot ajunge la 515-900 euro net, oferind o îmbunătățire semnificativă a veniturilor. Femeile pot lucra în Horeca, dar și în alte domenii.

Shima este la noi, în România, de trei ani. Nu este clar, din postările sale pe YouTube ce anume lucrează aici. Cert este că a lucrat în toată această perioadă, apoi a luat avionul și a zburat către casă. Acasă, ea s-a întors la familia ei și la obiceiurile frumoase pe care le aveau împreună, și anume, să gătească. De altfel, Shima postează adesa rețete de noodles, mâncarea preferată, se pare, a ei și a familiei ei.

Shima prețuiește fiecare clipă alături de familia ei, gătind, ieșind în oraș, și ascultând muzică. Cel mai probabil, concediul acasă nu se anunță prea lung și va reveni din nou în țara care o ajută să ducă un trai mai bun.

sursa foto: youtube @ Shema Hyolmo

Autorul recomandă:

Ei sunt Jeni și Biki, cuplul de NEPALEZI îndrăgostit de România. Au învățat să facă și sarmale. Ne-au spus cât câștigă aici și câți bani trimit acasă

Acești 2 nepalezi au recunoscut ce salariu primesc în România, de fapt: „Muncim ca să stați voi acasă în weekend”