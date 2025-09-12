Jeni și Biki formează cel mai simpatic cuplu de tineri nepalezi din cartierul bucureștean Militari. Căsătoriți de 10 ani, cei doi tineri asiatici lucrează de 3 ani în România. Nu au copii, dar au planuri mari pentru o familie numeroasă. Vor să rămână la noi în țară, pentru că s-au îndrăgostit de România. Mai ales că au învățat să facă și sarmale… Sunt foarte încântați de oamenii de aici, de vremea de la noi, dar mai ales de condițiile de muncă. Cei doi ne-au spus câți bani câștigă și este uimitor ce sumă trimit ei acasă, în Nepal, la rude.

Dacă locuiești în Militari, în zona Gorjului, nu ai cum să nu o recunoști pe Jeni. De mai bine de un an, tânăra nepaleză își servește clienții la patiseria de lângă gura de metrou. Este mereu zâmbitoare, jovială și foarte drăguță cu cei care se opresc mereu pe fugă, dimineața, pentru un covrig și o cafea.

În spatele ei stă mereu Biki. Pe el îl văd clienții mai rar, pentru că tânărul nepalez face treaba cea mai grea: se ocupă de cuptoare și are grijă să nu se ardă merdenelele sau pateurile cu brânză.

„El este soțul meu. Este foarte deștept și muncitor, se pricepe la multe”, ni-l prezintă Jeni pe iubitul ei.

Ce salarii au Jeni și Biki, cuplul de nepalezi care lucrează la patiserie

Cei doi formează un cuplu de 10 ani. Încă nu au copii, dar vor să-și clădească aici o familie.

„Îmi place mult în România, viața este bună și vremea este frumoasă. Oamenii sunt buni, iar salariile foarte ok. Cazarea, mâncarea și banii sunt asigurați de șeful meu”, ne spune Biki.

Cei doi tineri nepalezi primesc fiecare câte un salariu de 3.000 de lei, plus bonuri de masă de 500 de lei fiecare. În total au un venit de 7.000 de lei, iar cazarea este asigurată de patronul lor. Este uluitor însă câți bani trimit ei din venitul lor acasă, la rude, în Nepal.

„Trimit bani în Nepal, eu îi am pe mama și pe tata acolo. Trimitem 5.000 de lei”, mărturisește tânărul de Asia.

„Stăm bine, avem bucătărie și baie separat”

Biki se declară foarte mulțumit și de locul de cazare asigurat de șeful său.

„Stăm bine, avem bucătărie și baie separat. Și cameră pentru somn. În Nepal nu se plătește pentru mâncare și pentru cazare. La transport trebuie să plătești singur acolo. Aici, totul plătește șeful, iar salariul este separat. Asta e frumos”, spune Biki.

Ca să se ajungă cu banii, cei doi gătesc aproape zilnic.

Sarmalele și mămăliga, la concurență cu orezul nepalez

„Gătim mâncare nepaleză și mâncare românească. Am făcut mămăligă și sarmale, care ne plac foarte mult”, spune tânărul asiatic.

Biki se întristează când este întrebat de ce se întâmplă în prezent în Nepal.

„Vorbesc cu rudele mele de acolo. Este un adevărat război între tineri și forțele politice. Nu este bine deloc, corupția este foarte mare, prețurile sunt uriașe. Se trăiește foarte greu. Nu vrem să ne întoarcem în Nepal”, ne-a mai mărturisit Biki.

Pentru că este foarte populară și mereu zâmbitoare, Jeni are multe prietene în România.

„Îmi lipsesc prietenele mele din Nepal. Dar am și aici prietene românce. Fetele din România sunt foarte frumoase și aranjate. Îmi place mult să petrec timpul cu ele”, ne spune Jeni, în timp ce-și servește un client.

Ca foarte mulți nepalezi care lucrează în România, Jeni și Biki sunt foarte apreciați.

„Ei sunt baza patiseriei, fără ei nu ar funcționa nimic. S-au adaptat foarte repede, înțeleg românește, se pricep la multe lucruri”, ne spune una dintre vânzătoarele care lucrează la magazinul vecin.

Cetățenii nepalezi conduc detașat în topul muncitorilor străini din România

Inspectoratul General pentru Imigrări transmite, la solicitarea Gândul, că la data de 31 iulie 2025, numărul total al străinilor cu drept de ședere valabil în România era de 206.333, dintre care 128.941 erau în scop de muncă.

Potrivit aceleiași surse, topul cetățenilor străini este condus de Nepal (43.755), urmat de Sri Lanka (21.601), India (11.536), Turcia (8.242) și Bangladesh (7.678). Cei mai mulți dintre aceștia se află în București (33.616), Ilfov (17.335), Constanța (7.866), Timiș (6.699) și Cluj (6.269).

