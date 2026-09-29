Prima pagină » Actualitate » Apelul lui Nicușor Dan înaintea votului pentru Guvernul Mureșan: „Este momentul ca partidele să privească dincolo de gard” / „Alegerile anticipate nu sunt o soluție”

Apelul lui Nicușor Dan înaintea votului pentru Guvernul Mureșan: „Este momentul ca partidele să privească dincolo de gard” / „Alegerile anticipate nu sunt o soluție”

Olga Borșcevschi
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Alegerile anticipate nu sunt o soluție”, a spus președintele Nicușor Dan, marți, cu o zi înainte ca Parlamentul să voteze dacă învestește sau nu Guvernul Siegfried Mureșan. „E momentul ca partidele să se privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul naţional”, a precizat șeful statului.

Vezi galeria foto
7 poze

Nicușor Dan intervine înaintea votului pentru Guvernul Mureșan

„E momentul ca această criză să se încheie. Criză politică. E momentul ca partidele să se privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul naţional”, a spus Nicușor Dan într-o scurtă declaraţie de presă.

Sondaj Gândul

Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Alegerile anticipate nu sunt o soluţie. Dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilităţii şi a neîncrederii cetăţenilor români şi a pieţelor financiare”, a adăugat şeful statului.

„Indiferent de ce se va întâmpla, România îşi va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta. Asta e declaraţia pe care am vrut să o fac”, a mai spus preşedintele.

Declarațiile președintelui vin în ajunul votului pentru învestirea Executivului condus de Siegfried Mureșan. Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului este programată miercuri, 30 septembrie, de la ora 13:00.

Guvernul Mureșan are nevoie de 233 de voturi pentru a fi învestit, iar premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat că are în acest moment aproximativ 200 de voturi certe. PNL, USR și UDMR susțin Cabinetul, în timp ce PSD și AUR au anunțat că nu îl vor vota.

Siegfried Mureșan | Sursa foto: Mediafax

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Un lider UDMR anunță că este inevitabilă căderea guvernului Mureșan și spune ce urmează. Cu ce partid este gata să discute și care este linia roșie
16:37
Un lider UDMR anunță că este inevitabilă căderea guvernului Mureșan și spune ce urmează. Cu ce partid este gata să discute și care este linia roșie
EXCLUSIV Senatorul cu diplomă în „matrimoniale” şi condamnat penal fuge când este întrebat de Gândul ce a înțeles din audierile pentru Guvernul Mureșan, la care a asistat
16:34
Senatorul cu diplomă în „matrimoniale” şi condamnat penal fuge când este întrebat de Gândul ce a înțeles din audierile pentru Guvernul Mureșan, la care a asistat
LIVE Continuă audierile miniștrilor propuși în Guvernul Mureșan. Aviz favorabil și pentru Oana Țoiu, după Mircea Abrudean și Dragoș Pîslaru. Oana Gheorghiu, Raluca Turcan și Andrea Chiș, aviz negativ
15:29
Continuă audierile miniștrilor propuși în Guvernul Mureșan. Aviz favorabil și pentru Oana Țoiu, după Mircea Abrudean și Dragoș Pîslaru. Oana Gheorghiu, Raluca Turcan și Andrea Chiș, aviz negativ
REACȚIE Siegfried Mureșan sare în apărarea Oanei Gheorghiu după avizul negativ pentru funcția de ministru al Sănătății și critică votul PSD
15:20
Siegfried Mureșan sare în apărarea Oanei Gheorghiu după avizul negativ pentru funcția de ministru al Sănătății și critică votul PSD
CONTROVERSĂ Ancheta întâlnirii dintre Bolojan și șefa CCR, în impas. Politicienii și judecătorii CCR nu s-au prezentat la audieri. Confuzie și la Comisia de anchetă, condusă de fosta senatoare SOS Cosmina Cerva: vorbește de „domnul judecător” Mihai Daraban, care este de fapt șeful Camerei de Comerț
15:15
Ancheta întâlnirii dintre Bolojan și șefa CCR, în impas. Politicienii și judecătorii CCR nu s-au prezentat la audieri. Confuzie și la Comisia de anchetă, condusă de fosta senatoare SOS Cosmina Cerva: vorbește de „domnul judecător” Mihai Daraban, care este de fapt șeful Camerei de Comerț
REACȚIE Un membru CSM desființează propunerea judecătoarei Recorder pentru Ministerul Justiției
15:10
Un membru CSM desființează propunerea judecătoarei Recorder pentru Ministerul Justiției
Mediafax
„Ei au altă Constituție” Fost șef CCR, declarații ACIDE la adresa PNL despre ANTICIPATE
Digi24
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția
Cancan.ro
Prima reacție a familiei Valentinei după ce Vlad Bălțățeanu s-a predat poliției. Ce spune tatăl fetei
Prosport.ro
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Adevarul
PNL va sesiza CCR dacă Nicușor Dan nu convoacă alegerile anticipate, în cazul în care guvernul Mureșan pică: „Avem o divergență de opinii”
Mediafax
UCIGAȘUL nevăzut: Boala de care mor mai mult de jumătate din români
Click
FOTO O mai țineți minte pe „Betty cea urâtă”? La 53 de ani, actrița din celebra telenovelă arată senzațional!
Digi24
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Cancan.ro
BREAKING! Vlăd Bălțățeanu S-A PREDAT. Unde se ascundea criminalul din Olt
Ce se întâmplă doctore
Cum arată vila de lux în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă pădure și are piscină în curte
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
Descopera.ro
Cafeaua îți poate perturba somnul și fără să te țină treaz. Iată cum
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Descopera.ro
Ceaiul fierbinte ne poate răcori pe caniculă?
Mediafax Italia
Taxa „invizibilă” care mănâncă din salarii și pensii
Mediafax Spania
MOTORINA SE SCUMPEȘTE! La cât ar putea ajunge un plin de 50 de litri?!
EXCLUSIV Alin Tișe îl somează pe Ilie Bolojan să clarifice „scandalul ambasadoarei SUA din Grecia” în care România e implicată: „PNL trebuie să iasă public să reafirme fără echivoc parteneriatul cu SUA / Am senzația că PNL s-a dezis de interesul național”
16:22
Alin Tișe îl somează pe Ilie Bolojan să clarifice „scandalul ambasadoarei SUA din Grecia” în care România e implicată: „PNL trebuie să iasă public să reafirme fără echivoc parteneriatul cu SUA / Am senzația că PNL s-a dezis de interesul național”
REACȚIE Tatăl Valentinei, femeia ucisă de iubit și aruncată în Olt, copleșit de durere: „El o să vină acasă. Pe fata mea n-o mai aduce nimeni înapoi”
16:13
Tatăl Valentinei, femeia ucisă de iubit și aruncată în Olt, copleșit de durere: „El o să vină acasă. Pe fata mea n-o mai aduce nimeni înapoi”
CONTROVERSĂ Curtea de Justiție a Uniunii Europene a respins cererea Poloniei de suspendare temporară a aplicării acordului cu blocul Mercosur. Ce argumente aduce instanța de la Luxemburg
16:12
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a respins cererea Poloniei de suspendare temporară a aplicării acordului cu blocul Mercosur. Ce argumente aduce instanța de la Luxemburg
MODĂ Nadia Comăneci a urcat pe podium la Săptămâna Modei din Paris, alături de Lindsey Vonn, Jane Fonda și Eva Longoria. Celine Dion a cântat la final
16:08
Nadia Comăneci a urcat pe podium la Săptămâna Modei din Paris, alături de Lindsey Vonn, Jane Fonda și Eva Longoria. Celine Dion a cântat la final
EXCLUSIV Alin Tișe, șeful CJ Cluj: Ce a făcut Bolojan nu a fost reformă/Vedeți reforma prin faptul că am pus CASS la preoți?/Că am luat alocațiile copiilor?/Că am sărăcit România?
16:04
Alin Tișe, șeful CJ Cluj: Ce a făcut Bolojan nu a fost reformă/Vedeți reforma prin faptul că am pus CASS la preoți?/Că am luat alocațiile copiilor?/Că am sărăcit România?
STATISTICĂ România, pe primul loc în UE în privința ponderii tinerilor care stau în locuinţe supraaglomerate
15:56
România, pe primul loc în UE în privința ponderii tinerilor care stau în locuinţe supraaglomerate

Cele mai noi

Trimite acest link pe