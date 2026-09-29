„Alegerile anticipate nu sunt o soluție”, a spus președintele Nicușor Dan, marți, cu o zi înainte ca Parlamentul să voteze dacă învestește sau nu Guvernul Siegfried Mureșan. „E momentul ca partidele să se privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul naţional”, a precizat șeful statului.

Nicușor Dan intervine înaintea votului pentru Guvernul Mureșan

„E momentul ca această criză să se încheie. Criză politică. E momentul ca partidele să se privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul naţional”, a spus Nicușor Dan într-o scurtă declaraţie de presă.

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„Alegerile anticipate nu sunt o soluţie. Dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilităţii şi a neîncrederii cetăţenilor români şi a pieţelor financiare”, a adăugat şeful statului.

„Indiferent de ce se va întâmpla, România îşi va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta. Asta e declaraţia pe care am vrut să o fac”, a mai spus preşedintele.

Declarațiile președintelui vin în ajunul votului pentru învestirea Executivului condus de Siegfried Mureșan. Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului este programată miercuri, 30 septembrie, de la ora 13:00.

Guvernul Mureșan are nevoie de 233 de voturi pentru a fi învestit, iar premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat că are în acest moment aproximativ 200 de voturi certe. PNL, USR și UDMR susțin Cabinetul, în timp ce PSD și AUR au anunțat că nu îl vor vota.