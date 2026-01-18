Prima pagină » Actualitate » Siegfried Mureșan îl amenință pe Donald Trump și îi dă lecții despre democrație, în numele PPE. Ce spune europarlamentarul român al PNL

18 ian. 2026, 11:21, Actualitate
Siegfried Mureșan îl amenință pe Donald Trump și îi dă lecții despre democrație, în numele PPE. Ce spune europarlamentarul român al PNL

Europarlamentarul PNL, Siegfried Mureșan, a anunțat astăzi că grupurile parlamentare considerate progresiste ale Parlamentului European nu vor mai ratifica acordul dintre SUA și Uniunea Europeană. Anunțul lui Mureșan este făcut în numele PPE și, cu această ocazie, europarlamentarul PNL nu s-a putut abține să nu dea președintelui SUA o lecție despre democrație.

„Cele mai mari trei grupuri pro-europene din Parlamentul European — Grupul PEE, The Progressives și Renew Europe — vor amâna ratificarea acordului comercial UE-SUA de anul trecut. Parlamentul European contează. Parlamentele contează în democrații”, scrie Mureșan.

Tarife sau Groenlanda?

Tot scandalul între SUA și UE a plecat de la anunțul făcut de președintele SUA că va impune tarife de 10 și 25% pentru 8 state europene care susțin vocal Groenlanda.

În replică, europenii – prin PPE și grupul apropiat de Emmanuel Macron – amenință că oprirea ratificării acordului comercial dintre SUA și Uniunea Europeană.

Apropiat de Joseph Daul, fostul președinte PPE, Siegfried Mureșan și-a făcut o carieră în Parlamentul European, alături de populării europeni. Este în prezent europarlamentar al PNL și vicepreședinte al PPE la nivel european.

Și Manfred Weber, actualul președinte al Partidului Popular European, cel mai mare grup politic din Parlamentul European, a declarat ieri seară că un acord cu SUA nu mai este posibil. PPE este grupul care o susține politic pe Ursula von Der Leyen în fruntea Comisiei Europene.

 Tensiuni puternice între UE și SUA din cauza Groenlandei. Europenii convoacă pentru astăzi o reuniune de urgență a ambasadorilor și amenință SUA cu ruperea acordului comercial

