Șefa CCR dă detalii din culise despre anularea alegerilor din 2024. Ce spune actuala președintă: „A fost cea mai dură intervenție a CCR”

Președinta Curții Constituționale a României, Simina Tănăsescu, a vorbit, într-o intervenție pentru TVR Info, despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Șefa CCR a explicat care au fost motivele care au determinat instituția să anuleze alegerile și a subliniat că decizia nu a fost una ușoară.

Simina Tănăsescu a subliniat că motivele pentru care au fost anulate alegerile din 2024 țin de încălcarea drepturilor electorale ale alegătorilor, încălcarea dreptului de a fi ales al candidaților și nerespectarea flagrantă a regulilor de finanțare a campaniei electorale. De asemenea, șefa CCR a subliniat că motivele au fost detaliate într-o hotărâre care este publicată în Monitorul Oficial și care a trecut de multe teste juridice.

„Motivele țin de încălcarea drepturilor electorale ale alegătorilor, încălcarea dreptului de a fi ales al candidaților și nerespectarea flagrantă a regulilor de finanțare a campaniei electorale. Sunt trei motive extrem de solid ancorate în textul Constituției noastre. Ele sunt de domeniul de competența CCR. Și sunt motive care au fost detaliate într-o hotărâre care a trecut destul de multe teste juridice, și testul Comisiei de la Veneția și testul Comisiei Europene”, a explicat Simina Tănăsescu.

Referitor la procesul de deliberare care a dus la anularea alegerilor prezidențiale, Simina Tănăsescu a explicat că nu a fost o decizie ușoară, dar a fost una calmă. Șefa CCR a mai spus că judecătorii au fost interesați din documentele desecretizate, de acele informații legate de modul în care s-a desfășurat campania electorală și a subliniat că ea nu a avut unele dintre acele detalii.

„Nu a fost o decizie ușoară, pe care să ne-o dorim, la care să ne fi gândit vreodată. Dar a fost o decizie calmă. Informații pe care nu le-a avut nimeni înainte să fie desecretizate au necesitat un timp de decantare. Din perspectivă juridică ne-au interesat lucruri legate de modul de desfășurare a campaniei electorale. Eu nu am televizor acasă și înțeleg că în timpul campaniei au existat declarații ale candidaților despre modul de desfășurare a campaniei. Aceste informații nu le aveam. Lumea îmi spunea: nu ai văzut ce a declarat un candidat? Și răspunsul meu era că nu am văzut că nu am TV. Dar în momentul în care e un salt spectaculos fără cheltuieli, asta a fost o informație pe care să o analizăm”.

CCR a decis anularea alegerilor în unanimitate

Reamintim că CCR a decis la 6 decembrie anularea întregului proces electoral cu privire la alegerea preşedintelui ţării şi reluarea acestuia în integralitate şi de la zero. Magistraţii au invocat articolul 146 litera f din Constituţie, potrivit căruia Curtea Constituţională veghează la respectarea procedurii pentru alegerea preşedintelui României şi confirmă rezultatele sufragiului.

Decizia de anulare, luată cu unanimitate de 9 voturi, a intervenit după ce Curtea Constituțională validase primul tur de scrutin, la o săptămână după ce instituţia ceruse renumărarea celor peste 9 milioane de voturi, iar în străinătate se vota de peste 12 ore în al doilea tur.

