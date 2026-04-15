Șefa CCR dă detalii din culise despre anularea alegerilor din 2024. Ce spune actuala președintă: „A fost cea mai dură intervenție a CCR"

Președinta Curții Constituționale a României, Simina Tănăsescu, a vorbit, într-o intervenție pentru TVR Info, despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Șefa CCR a explicat care au fost motivele care au determinat instituția să anuleze alegerile și a subliniat că decizia nu a fost una ușoară. 

Simina Tănăsescu a subliniat că motivele pentru care au fost anulate alegerile din 2024 țin de încălcarea drepturilor electorale ale alegătorilor, încălcarea dreptului de a fi ales al candidaților și nerespectarea flagrantă a regulilor de finanțare a campaniei electorale. De asemenea, șefa CCR a subliniat că motivele au fost detaliate într-o hotărâre care este publicată în Monitorul Oficial și care a trecut de multe teste juridice.

Membrii Curtii Constitutionale, Cristian Deliorga si Simina Elena Tanasescu discuta sesizarile depuse de Inalta Curte de Casatie si Justitie, dar si de partidele AUR, S.O.S. si POT impotriva legilor din Pachetul 2 pentru care Guvernul Bolojan si-a angajat raspunderea in Parlament, miercuri, 24 septembrie 2025. ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO

„Motivele țin de încălcarea drepturilor electorale ale alegătorilor, încălcarea dreptului de a fi ales al candidaților și nerespectarea flagrantă a regulilor de finanțare a campaniei electorale. Sunt trei motive extrem de solid ancorate în textul Constituției noastre. Ele sunt de domeniul de competența CCR. Și sunt motive care au fost detaliate într-o hotărâre care a trecut destul de multe teste juridice, și testul Comisiei de la Veneția și testul Comisiei Europene”, a explicat Simina Tănăsescu.

 

Referitor la procesul de deliberare care a dus la anularea alegerilor prezidențiale, Simina Tănăsescu a explicat că nu a fost o decizie ușoară, dar a fost una calmă. Șefa CCR a mai spus că judecătorii au fost interesați din documentele desecretizate, de acele informații legate de modul în care s-a desfășurat campania electorală și a subliniat că ea nu a avut unele dintre acele detalii.

„Nu a fost o decizie ușoară, pe care să ne-o dorim, la care să ne fi gândit vreodată. Dar a fost o decizie calmă. Informații pe care nu le-a avut nimeni înainte să fie desecretizate au necesitat un timp de decantare. Din perspectivă juridică ne-au interesat lucruri legate de modul de desfășurare a campaniei electorale. Eu nu am televizor acasă și înțeleg că în timpul campaniei au existat declarații ale candidaților despre modul de desfășurare a campaniei. Aceste informații nu le aveam. Lumea îmi spunea: nu ai văzut ce a declarat un candidat? Și răspunsul meu era că nu am văzut că nu am TV. Dar în momentul în care e un salt spectaculos fără cheltuieli, asta a fost o informație pe care să o analizăm”.

CCR a decis anularea alegerilor în unanimitate

Reamintim că CCR a decis la 6 decembrie anularea întregului proces electoral cu privire la alegerea preşedintelui ţării şi reluarea acestuia în integralitate şi de la zero. Magistraţii au invocat articolul 146 litera f din Constituţie, potrivit căruia Curtea Constituţională veghează la respectarea procedurii pentru alegerea preşedintelui României şi confirmă rezultatele sufragiului.

Membrii Curtii Constitutionale, Asztalos Csaba Ferenc, Dimitrie Bogdan Licu, Mihaela Ciochina, Cristian Deliorga, Simina Elena Tanasescu, Gheorghe Stan, Laura Iuliana Scantei, Mihai Busuioc si Dacian Cosmin Dragos discuta sesizarile depuse de Inalta Curte de Casatie si Justitie, dar si de partidele AUR, S.O.S. si POT impotriva legilor din Pachetul 2 pentru care Guvernul Bolojan si-a angajat raspunderea in Parlament, miercuri, 24 septembrie 2025. ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO

Decizia de anulare, luată cu unanimitate de 9 voturi, a intervenit după ce Curtea Constituțională validase primul tur de scrutin, la o săptămână după ce instituţia ceruse renumărarea celor peste 9 milioane de voturi, iar în străinătate se vota de peste 12 ore în al doilea tur.

Citește și

JUSTIȚIE Preluare de ștafetă la Parchetul instanței supreme. Care sunt prioritățile noului procuror general Cristina Chiriac
10:48
Preluare de ștafetă la Parchetul instanței supreme. Care sunt prioritățile noului procuror general Cristina Chiriac
NEWS ALERT Ministrul Fondurilor Europene anunță declanșarea unei anchete a Parchetului European, condus de Kovesi privind achiziția de microbuze școlare
23:21, 13 Apr 2026
Ministrul Fondurilor Europene anunță declanșarea unei anchete a Parchetului European, condus de Kovesi privind achiziția de microbuze școlare
NEWS ALERT Ministrul Justiției, primele declarații după ce Nicușor Dan a numit șefii marilor parchete
11:04, 10 Apr 2026
Ministrul Justiției, primele declarații după ce Nicușor Dan a numit șefii marilor parchete
JUSTIȚIE Dosarul 10 August. Tribunalul Militar București admite eliminarea a 373 de martori. Decizia poate fi contestată
19:38, 09 Apr 2026
Dosarul 10 August. Tribunalul Militar București admite eliminarea a 373 de martori. Decizia poate fi contestată
NEWS ALERT Nicușor Dan a semnat decretele pentru numirile controversate ai noilor șefi de la marile parchete. Când își încep mandatele
13:30, 09 Apr 2026
Nicușor Dan a semnat decretele pentru numirile controversate ai noilor șefi de la marile parchete. Când își încep mandatele
FLASH NEWS Stelian Ion, fost ministru al Justiției al USR, îl critică direct pe Nicușor Dan: „Numirile de azi, o mare greșeală”. Cum argumentează
23:35, 08 Apr 2026
Stelian Ion, fost ministru al Justiției al USR, îl critică direct pe Nicușor Dan: „Numirile de azi, o mare greșeală”. Cum argumentează
Mediafax
EXCLUSIV. Ce se întâmplă cu sumele suspendate pentru nerespectarea jaloanelor din a treia cerere de plată din PNRR?
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
Valentin Sanfira nu se mai ascunde! A dat fuga la ferma iubitei și s-a fotografiat într-o ipostază neașteptată
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Adevarul
Cine sunt cei cinci politicieni europeni care ar putea călca pe urmele lui Viktor Orbán într-o politică ostilă față de UE
Mediafax
Atac cibernetic masiv al Rusiei asupra mai multor state europene, printre care și România
Click
Zodiile care au parte de un miracol în luna mai. Ei sunt nativii care vor trăi 4 săptămâni ca-n povești
Digi24
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă România într-un astfel de clasament mondial
Cancan.ro
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Monica Gabor în prezent, după ce a dispărut din lumina reflectoarelor. Imaginea postată de Irina Columbeanu
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
De ce sunt furate catalizatoarele auto și cum te poți proteja. Ce model de autoturism este cel mai vizat de hoți
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Descopera.ro
Oamenii de știință au găsit legătura dintre durere și depresie

