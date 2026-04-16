Simion, pe locul 1 și într-un sondaj Digi24. În ce funcție îl vor românii pe președintele AUR

George Simion se află pe locul 1 într-un sondaj al Agenției de Rating Politic, realizat la comanda Digi24. Tot în acest sondaj se arată și că majoritatea respondenților susțin idea ca președintele Nicușor Dan să fie pe poziție neutră în scandalul dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. De asemenea, întrebați și pe cine își doresc la conducerea Guvernului, românii au spus că îl preferă pe George Simion.

Astfel, la întrebarea: „De partea cui ar trebui să fie Nicușor Dan în conflictul Grindeanu-PSD vs. Bolojan-PNL-USR?”, cei mai mulți respondenți susțin că președintele ar trebui să rămână neutru.

Ar trebui să rămână neutru – 42,2%

Nu știu – 20,9%

Ilie Bolojan – 13,1%

Nu urmăresc știrile – 11%

PSD – 5,5% Sorin

Grindeanu – 4,2%

PNL – 1,7%

USR – 1,4%

Datele vin chiar la o zi după ce Nicușor Dan s-a întâlnit cu Ilie Bolojan la Cotroceni. Conform Digi 24, discuțiile dintre premier și președinte au durat circa două ore. Nicușor Dan a vrut să se întâlnească cu fiecare lider politic al Coaliției de guvernare înainte de ședința de luni, 20 aprilie, arunci când social-democrații vor decide dacă îi retrag sprijinul lui Ilie Bolojan și dacă ies de la guvernare. În perioada următoare, Nicușor Dan va avea discuții și cu Sorin Grindeanu, președintele PSD, dar și cu liderul USR, Dominic Fritz.

Totodată, conducerea PSD a stabilit deja planul pentru schimbarea guvernării, ce mizează pe forțarea premierului să demisioneze, prin retragerea sprijinului politic. Dar, în ciuda presiunilor PSD, Bolojan le-a transmis colegilor de partid că nu va demisiona.

Pe cine vor românii în fruntea Guvernului

Întrebați și „Cine ați vrea sa conducă Guvernul în continuare?”, românii au spus, în cea mai mare proporție, că nu știu.

Primul politician în topul preferințelor este președintele AUR, George Simion, iar pe locul doi este Ilie Bolojan. Procentele arată astfel:

Nu știu – 26,2%

George Simion – 20,9%

Ilie Bolojan – 16,2%

Un tehnocrat – 14,7%

Nu urmăresc politica – 8,4%

Alte variante – 5,4%

Sorin Grindeanu – 4,7%

Călin Georgescu – 2,5%

Victor Ponta – 0,8%

Petrișor Peiu – 0,2%

Sondajul Agenției de Rating Politic, la comanda Digi24, cuprinde 1187 de interviuri, realizate între 1 și 10 aprilie 2026, cu o marjă de eroare de plus minus 2,8%.

AUR, în scădere în preferințele românilor

Datele acestea apar în contextul în care, potrivit unui sondaj INSCOP publicat miercuri, deși AUR rămâne pe primul loc în intenția de vot pentru alegerile parlamentare, partidul lui George Simion a atins cel mai scăzut nivel după alegerile prezidențiale din mai 2025.

AUR – 37% (în scădere de la 38% în martie și 40,9% în ianuarie);

PSD – 20,1%;

PNL – 15,5%;

USR – 12,7%;

UDMR – 4,3%;

POT – 3,6%;

SOS România – 2,8%;

SENS – 2,4%;

Independent – 1%;

Alt partid – 0,7%.

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, a explicat acestă tendință descendentă a partidului lui George Simion.

„AUR atinge cel mai mic scor în măsurătorile INSCOP realizate după alegerile prezidențiale din mai 2025 (37%), pierzând față de începutul anului 2026, 4 puncte procentuale. În același timp, se observă un nou fenomen care, luna aceasta, pare mai amplu față de alte măsurători, și anume creșterea semnificativă a diferențelor între intenția de vot a respondenților care aleg un partid, respectiv a respondenților care aleg un partid și declară că ar veni sigur la vot (votanții mobilizați). De exemplu, în cazul PSD este o diferență de 3,5 puncte procentuale între cei care aleg PSD (20,1%) și votanții mobilizați ai PSD (16,6%). Spre comparație, PNL, USR și AUR au alegători mai mobilizați, în timp ce PSD și UDMR au alegători mai puțin mobilizați în acest moment”, a explicat Ștefureac, conform unui comunicat de presă.

