Simion, dezvăluiri despre relația cu Călin Georgescu: Suntem printre puținii care nu ne-am dezis de el. Ar putea intra într-un guvern AUR?

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, președintele AUR, George Simion, a dat detalii în legătură cu actuala relație a partidului său cu fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu.

Așa cum se știe, fostul prezidențiabil, a cărui candidatură a fost interzisă la scrutinul din mai 2025, l-a susținut pe George Simion, când acesta a pierdut finala prezidențială în favoarea lui Nicușor Dan. Chestionat de jurnalistul Marius Tucă în ce relații se află acum cu controversatul politician, George Simion a punctat că legătura sa personală, dar și cea a partidului cu Călin Georgescu se menține.

Relația a rămas cât se poate de normală. Noi am rămas printre puținii care nu s-au dezis, nu și-au bătut joc de voința poporului român. În toate greutățile pe care le-a întâmpinat, am fost alături de domnul Călin Georgescu

Călin Georgescu ar putea face dintr-un viitor guvern AUR

Întrebat dacă fostul candidat ar putea fi luat în calcul de AUR în formulele care ar putea înlocui guvernul Bolojan, liderul partidului suveranist a răspuns afirmativ, explicând variantele de lucru după cum urmează:

Asta va trebui să-l întrebați pe dumnealui, însă ceea ce pot eu să vă spun este că, atâta timp cât oamenii au votat, susținerea pentru dumnealui continuă. Cât timp nu există variante pentru a depăși criza economică în care România se află, vă dați seama că e o chestiune logică, din punctul nostru de vedere (n.r. – să fie cooptat într-o viitoare guvernare AUR). Dar nimic din ceea ce pare logic și normal, în ultimii ani nu pare că mai este ascultat. Ăn tot ce a zis, în toate aformațiile sale, a avut dreptate. Vedem ce se întâmplă și actualele crize. 

