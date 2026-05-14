Sindicaliştii de la Apele Române au protestat azi la București. Ce au discutat cu Diana Buzoianu la Ministerul Mediului

Salariații din cadrul Administrației Naționale ”Apele Române” (ANAR) au protestat, joi, în fața sediului central al instituției. Aceștia sunt nemulțumiți de măsurile administrative care au fost luate împotriva lor și solicită transparenţă totală în negocierea Contractului Colectiv de Muncă, deblocarea angajărilor în structurile operative, protejarea veniturilor personalului din teren, reducerea funcţiilor de conducere din sediul central ANAR. Diana Buzoianu a purtat discuții la Ministerul mediului cu o parte dintre protestatari.

Update: Diana Buzoianu a devăluit ce discuții a purtat la Ministerul Mediului cu sindicaliștii care au protestat astăzi la București.

”Mesajul a fost unul foarte clar, și anume că trebuie să discutăm și despre condiții salariale mai bune, dar acest lucru se face doar mergând mână în mână și cu o reformă, și cu o curățire în instituții. Nu putem ignora complet corupția care există în instituție, funcțiile politice care au fost ocupate de-a lungul timpului, dar care nu au livrat rezultate și care sunt astăzi protejate pentru a nu se putea atinge nimeni de ele.

Pe scurt, discuția este una foarte cinstită: trebuie și drepturile salariale să fie îngrijite, dar acest lucru nu se poate face fără o reformă. Nu avem încă reorganizarea. Noi, acum, suntem în punctul în care am cerut unor experți să vină cu o propunere de reorganizare. Ea ar trebui să fie făcută de către Consiliul de Conducere al ANAR, dar sunt convinsă că și Ministerul Mediului va fi parte din acest proces.

În această instituție există oameni care merg pe teren și care sunt plătiți, într-adevăr, cu un salariu care ar trebui îmbunătățit. În același timp, avem și partea de funcționari care, la propriu, doar așteaptă să treacă timpul ca să facă vechimea necesară și nu livrează rezultate concrete.

Am avut cazuri în care au fost mutați inclusiv pe posturile de la ANAR șoferi, pentru a putea fi urcați în organigramă și să poată fi create funcțiile. Aceste lucruri sunt niște anomalii”, a declarat Diana Buzoianu.

Update: Sindicaliștii merg pe rând la discuții cu Diana Buzoianu.

Update: Diana Buzoianu a ieșit în fața protestatarilor: „Dacă dumneavoastră ați fi primit măcar o singură informație corectă, n-ar fi trebuit să bateți drumul până aici. Adevărul este că ați fost mințiți și o să vă spun eu lucrurile corecte. Sunt câteva lucruri care mie mi se pare importante de tranșat de la bun început. Reforma și reorganizarea trebuie să se întâmple, ca dumneavoastră să vă puteți bucura de drepturi salariale mai bune”, a spus Diana Buzoianu, în timp ce protestatarii i-au întrerupt discursul.

Brișcaru: Doamnă ministru, e dialog, nu e monolog! Dvs. v-ați obișnuit cu monologul. Citiți, vă rog frumos, fluturașul unui corupt.

Buzoianu: Acesta nu este fluturașul unui om pus pe pilă.

Brișcaru: Corupții i-ați pus dvs. în funcții.

Buzoianu: Domnule Brișcaru, reprezentați unii dintre cei mai corupți oameni din Apele Române, nu vă e rușine?

Diana Buzoianu: Sunt deschisă să am un dialog cu dvs., dar nu cu șefii, nu cu pilele și nu cu corupții. Puteți să veniți în următoarele 15-20 de minute cu reprezentanți în minister, dar în niciun caz cu șefii care se luptă pentru privilegii. Astăzi nu aveți contract de muncă pentru că domnul a atacat de două ori contractul colectiv de muncă la Ministerul Muncii.”

Update: Protestatarii au ajuns în fața ministerului condus de Diana Buzoianu.

Update: Sindicaliștii se îndreaptă spre Ministerul Mediului, unde vor protesta în intervalul 13.00 – 16.00.

Update: Sindicaliștii pleacă spre minister.

Update: Sindicaliştii din Apele Române i-au dedicat o melodie Dianei Buzoianu: ”Hei, Diana, barajul este gol. Numai vorbe curg la televizor”

Update: ”Mai puțini șefi la etaj, mai mulți oameni la baraj”, ”noi în frig și intervenții, voi în birou cu invenții”. ”Trai decent, prețuri decente”

Update: Brișcaru Cornel Gheorghiță, Președinte Jr. la Sindicatul Mureșul din Apele Române, a tras un semnal de alarmă cu privire la situația de la ANAR. Acesta a menționat că instituția mai are nevoie de minim 4.500–5.000 de angajați.

”Colegii mei au ieșit astăzi în stradă pentru că s-au săturat să fie mințiți, s-au săturat ca oamenii din administrația Apelor Române și cei din Ministerul Mediului să-i trateze cu dispreț. Astăzi, în România ar trebui să fie, pe tot perimetrul național, minim 12 mii de oameni, noi suntem 7 mii în Apele Române. Oamenii aceștia nu sunt în stare să gestioneze, ne-au depășit lucrurile, le spunem asta de ani de zile, am ieșit în stradă.

Dacă ministerul, conducerea ANAR-ului, Guvernul României nu se uită și către domeniul acesta, nu este de joacă. Fiecare mort din țara asta, fiecare casă dărâmată, este pentru că noi nu putem să asigurăm siguranța oamenilor și a bunurilor și de asta se fac vinovați cei care guvernează România.

Avem nevoie de minim 4.500–5.000 de angajați, avem nevoie ca oamenii aceștia să nu mai meargă acasă cu 3.000–3.500 de lei. Nu se poate. Noi avem aici oameni care au calificare, toți au meserii”.

Update: Momentan, protestatarii nu scandează nimic la adresa Guvernului sau a Ministerului. Au venit pregătiți cu multe pancarte. Printe mesajele afișate se numără: ”Tăiați bani de la partide, nu de la cei care muncesc”/ ”Apa, ca și educația, este o resursă vitală”, ”Taxați corupția, nu munca”, ”Nu putem apăra digurile muncind pe salariul minim pe economie”, ”Trai decent, prețuri decente” , ”Ne-ați inundat locurile de muncă cu incompetenții de la partid”.

Update: Protestatarii i-au dedicat un mesaj special Dianei Buzoianu, Ministrul Mediului: ”Diana, cât tu stai în lumea virtuală, barajul cade în viața reală”

Update: Peste 200 de protestatari s-au strâns în fața în fața sediului central al instituției.

Știre inițială

Sindicaliştii din Apele Române protestează la București

Sindicatul transmite că protestul din 14 reprezintă „un semnal clar că salariații din Apele Române nu mai acceptă decizii arbitrare, lipsă de transparență și măsuri care afectează direct personalul care asigură funcționarea sistemului de gospodărire a apelor din România”. Reprezentanții SMAR avertizează că, în cazul în care revendicările nu vor fi luate în considerare de factorii de decizie, protestele vor continua și ar putea culmina cu oprirea activității în structurile teritoriale ale Apelor Române.

SMAR acuză conducerea ANAR și Ministerul Mediului că evită un dialog autentic cu reprezentanții angajaților și susține că negocierile pentru Contractul Colectiv de Muncă 2026–2028 au fost afectate de lipsa transparenței și de favorizarea anumitor organizații sindicale. Sindicatul reclamă, totodată, blocarea angajărilor, suspendarea promovărilor și diminuarea unor drepturi salariale tocmai pentru angajații implicați în intervențiile la inundații, poluări și alte situații de urgență. Potrivit SMAR, presiunea reducerilor bugetare este suportată exclusiv de personalul operativ.

Ce solicită SNAR

SMAR cere acordarea integrală a sporului pentru consemn la domiciliu, prevăzut de legislație și confirmat inclusiv prin hotărâri judecătorești definitive. Sindicatul atrage atenția că angajații sunt chemați constant să intervină în situații de urgență fără a beneficia de o remunerație corespunzătoare.

De asemenea, sindicaliștii critică abandonarea proiectului privind statutul special al instituției și lipsa unei poziții clare referitoare la salarizarea personalului din gospodărirea apelor în viitoarea lege a salarizării unitare. Angajații solicită, în același timp, recunoașterea rolului strategic pe care îl au în siguranța și funcționarea statului român.