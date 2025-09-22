Guvernul Bolojan, acuzat că pedepsește angajații care ies la proteste. Sindicatele cer INTERVENȚIA Comisiei Europene printr-o scrisoare deschisă

Scandalul dintre sindicate și Guvern se adâncește. După ce Federația Națională a Sindicatelor din Administrație a anunțat că va sesiza Comisia Europeană și Organizația Internațională a Muncii pentru abuzuri grave comise de autorități, și Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) a transmis o scrisoare deschisă către aceleași instituții internaționale.

De precizat faptul că Gândul a semnalat încă de acum patru zile începutul acestei „vânători de angajați” declanșate de Ilie Bolojan. Atunci, șeful Cancelariei premierului a cerut întocmirea unei „liste cu trădători”, adică angajații care au ieșit la proteste pentru a le tăia salariile.

În plus, liderii sindicali susțin că planul de reorganizare a Cancelariei urmărește desființarea postului unde activează chiar președintele SAALG, ceea ce ar fi o încercare de a elimina sindicatul din interiorul Guvernului.

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului a trimis o scrisoare deschisă către Comisia Europeană, Organizația Internațională a Muncii (OIM) și Ombudsmanul European.

Problemele semnalate:

Desființarea forțată a unei structuri – în planul de reorganizare a Cancelariei premierului se propune eliminarea departamentului unde lucrează președintele SAALG. Măsura nu are explicații clare și ar avea ca efect direct înlăturarea liderului de sindicat.

Încercări de intimidate – conducerea Cancelariei a cerut numele angajaților care au participat la un protest pașnic, deși Constituția garantează dreptul la întrunire și la manifestări sindicale.

– conducerea Cancelariei a cerut numele angajaților care au participat la un protest pașnic, deși Constituția garantează dreptul la întrunire și la manifestări sindicale. Declarații ostile din partea Guvernului – inclusiv premierul a lansat mesaje publice care pun într-o lumină negativă activitatea sindicatului și justifică măsuri represive.

De ce sunt aceste practici problematice:

Încalcă Constituția României și Legea dialogului sociar nr. 367/2022.

Contravin Convențiilor OIM87 și 98, care garantează dreptul la asociere.

Încalcă Carta Drepturilor Fundamentale a UE, articolele 11 și 12 (libertatea de exprimare și de asociere).

Ce solicită SAALG:

O evaluare europeană și internațională a acestor practici.

Publicarea unui raport privind respectarea libertății sindicale în România.

Interpelări oficiale adresate Guvernului României, pentru a opri represaliile împotriva liderilor sindicali.

Garanții pentru un dialog social real, nu doar formal.