Guvernul Bolojan, acuzat că pedepsește angajații care ies la proteste. Sindicatele cer INTERVENȚIA Comisiei Europene printr-o scrisoare deschisă

Scandalul dintre sindicate și Guvern se adâncește. După ce Federația Națională a Sindicatelor din Administrație a anunțat că va sesiza Comisia Europeană și Organizația Internațională a Muncii pentru abuzuri grave comise de autorități, și Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) a transmis o scrisoare deschisă către aceleași instituții internaționale.
De precizat faptul că Gândul a semnalat încă de acum patru zile începutul acestei „vânători de angajați” declanșate de Ilie Bolojan. Atunci, șeful Cancelariei premierului a cerut întocmirea unei „liste cu trădători”, adică angajații care au ieșit la proteste pentru a le tăia salariile.
În plus, liderii sindicali susțin că planul de reorganizare a Cancelariei urmărește desființarea postului unde activează chiar președintele SAALG, ceea ce ar fi o încercare de a elimina sindicatul din interiorul Guvernului.
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului a trimis o scrisoare deschisă către Comisia Europeană, Organizația Internațională a Muncii (OIM) și Ombudsmanul European.
Problemele semnalate:
De ce sunt aceste practici problematice:
„În loc să fie recunoscut ca partener de dialog social, primul sindicat constituit în cadrul Guvernului României este tratat ca un adversar politic. Această atitudine nu doar că subminează libertatea de asociere, dar afectează grav capacitatea administrativă a statului și poate pune în pericol angajamentele internaționale ale României”, a declarat Noni-Emil Iordache, președintele SAALG.
