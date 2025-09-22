Prima pagină » Actualitate » Guvernul Bolojan, acuzat că pedepsește angajații care ies la proteste. Sindicatele cer INTERVENȚIA Comisiei Europene printr-o scrisoare deschisă

Guvernul Bolojan, acuzat că pedepsește angajații care ies la proteste. Sindicatele cer INTERVENȚIA Comisiei Europene printr-o scrisoare deschisă

Bianca Dogaru
22 sept. 2025, 10:56, Actualitate
Guvernul Bolojan, acuzat că pedepsește angajații care ies la proteste. Sindicatele cer INTERVENȚIA Comisiei Europene printr-o scrisoare deschisă

Scandalul dintre sindicate și Guvern se adâncește. După ce Federația Națională a Sindicatelor din Administrație a anunțat că va sesiza Comisia Europeană și Organizația Internațională a Muncii pentru abuzuri grave comise de autorități, și Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) a transmis o scrisoare deschisă către aceleași instituții internaționale.

De precizat faptul că Gândul a semnalat încă de acum patru zile începutul acestei „vânători de angajați” declanșate de Ilie Bolojan. Atunci, șeful Cancelariei premierului a cerut întocmirea unei „liste cu trădători”, adică angajații care au ieșit la proteste pentru a le tăia salariile.

În plus, liderii sindicali susțin că planul de reorganizare a Cancelariei urmărește desființarea postului unde activează chiar președintele SAALG, ceea ce ar fi o încercare de a elimina sindicatul din interiorul Guvernului.

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului a trimis o scrisoare deschisă către Comisia Europeană, Organizația Internațională a Muncii (OIM) și Ombudsmanul European.

Problemele semnalate:

  • Desființarea forțată a unei structuri – în planul de reorganizare a Cancelariei premierului se propune eliminarea departamentului unde lucrează președintele SAALG. Măsura nu are explicații clare și ar avea ca efect direct înlăturarea liderului de sindicat.
  • Încercări de intimidate – conducerea Cancelariei a cerut numele angajaților care au participat la un protest pașnic, deși Constituția garantează dreptul la întrunire și la manifestări sindicale.
  • Declarații ostile din partea Guvernului – inclusiv premierul a lansat mesaje publice care pun într-o lumină negativă activitatea sindicatului și justifică măsuri represive.

De ce sunt aceste practici problematice:

  • Încalcă Constituția României și Legea dialogului sociar nr. 367/2022.
  • Contravin Convențiilor OIM87 și 98, care garantează dreptul la asociere.
  • Încalcă Carta Drepturilor Fundamentale a UE, articolele 11 și 12 (libertatea de exprimare și de asociere).
Ce solicită SAALG:
  • O evaluare europeană și internațională a acestor practici.
  • Publicarea unui raport privind respectarea libertății sindicale în România.
  • Interpelări oficiale adresate Guvernului României, pentru a opri represaliile împotriva liderilor sindicali.
  • Garanții pentru un dialog social real, nu doar formal.
„În loc să fie recunoscut ca partener de dialog social, primul sindicat constituit în cadrul Guvernului României este tratat ca un adversar politic. Această atitudine nu doar că subminează libertatea de asociere, dar afectează grav capacitatea administrativă a statului și poate pune în pericol angajamentele internaționale ale României”, a declarat Noni-Emil Iordache, președintele SAALG.

Citește și

ACTUALITATE Locuitorii din peste 800 de blocuri din București rămân fără apă CALDĂ. Ce zone sunt afectate
11:40
Locuitorii din peste 800 de blocuri din București rămân fără apă CALDĂ. Ce zone sunt afectate
EXCLUSIV Ministrul Diana Buzoianu reacționează, în așteptarea moțiunii împotriva sa : „AUR sunt în căutare doar de imagine și de like-uri pe tik tok”
11:18
Ministrul Diana Buzoianu reacționează, în așteptarea moțiunii împotriva sa : „AUR sunt în căutare doar de imagine și de like-uri pe tik tok”
Clasamentul mașinilor second-hand care se STRICĂ cel mai des. Trei mărci, care cedează în primii 5.000 km, în topul reclamațiilor
11:10
Clasamentul mașinilor second-hand care se STRICĂ cel mai des. Trei mărci, care cedează în primii 5.000 km, în topul reclamațiilor
ACTUALITATE Luni, 22 septembrie, are loc ECHINOCȚIUL de toamnă/Când trece România la ora de iarnă
10:57
Luni, 22 septembrie, are loc ECHINOCȚIUL de toamnă/Când trece România la ora de iarnă
SONDAJ DE OPINIE Sondaj CURS. Austeritatea i-a îmbogățit și mai tare pe bogați si i-a sărăcit, evident, pe cei mulți și săraci. Vezi cifrele
10:57
Sondaj CURS. Austeritatea i-a îmbogățit și mai tare pe bogați si i-a sărăcit, evident, pe cei mulți și săraci. Vezi cifrele
ACTUALITATE Grecia doboară toate recordurile. Cel mai bun iulie din istorie pentru TURISMUL elen. Străinii au cheltuit 12.182.000.000 € în primele 7 luni din 2025
10:55
Grecia doboară toate recordurile. Cel mai bun iulie din istorie pentru TURISMUL elen. Străinii au cheltuit 12.182.000.000 € în primele 7 luni din 2025
Mediafax
Alertă în școlile din București. Un email anonim anunță masacrarea mai multor elevi: „Luni dimineața, voi intra în școală cu două pistoale Beretta” / Precizările Poliției Capitalei
Digi24
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile unui general: Coaliția a greșit
Cancan.ro
Vă mai amintiți de Lavinia Miloșovici? Cu ce se ocupă acum gimnasta care a pozat în reviste pentru bărbați
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Profesor sau covrigar? Dezbatere aprinsă în online generată de anunțul unei simigerii care oferă salarii de 4.500 de lei net
Mediafax
Astăzi are loc echinocțiul de toamnă 2025. Când trecem la ora de iarnă în acest an
Click
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
O femeie a găsit o comoară ascunsă într-o sacoșă cu obiecte second hand: „Descoperire epică”
Digi24
Mărturia românului arestat pe nedrept în Italia, după ce un infractor i-a furat identitatea: „Aveau numele și data mea de naștere
Cancan.ro
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Educației! Apar noi schimbări
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
observatornews.ro
Trenul prezidențial, expus la Gara de Nord. Românii au stat la coadă să vadă luxul din vremea lui Ceaușescu
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
Cine este bărbatul de 40 de ani împușcat mortal de un prieten în Satu Mare. Florin era căsătorit și avea o fetiță
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Noi modele de la KGM
Descopera.ro
Savantul sovietic care a testat nemurirea
Capital.ro
Nimeni nu se aștepta în România. Călin Georgescu a reușit să se impună. Călin Hentea: Propagandă bine ascunsă
Evz.ro
Putin își face concurs alternativ, cu artiștii exclusi de la Eurovision
A1
Dany Boy de la Insula Iubirii, cerere de căsătorie ca-n filme! Raluca a spus „DA”, iar inelul a furat toate privirile. Cum arată
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
David Pușcaș are de gând să lupte cu mama lui adoptivă, Luminița Anghel, pentru dreptul la casă? „O să spun prin tot ce am trecut, prin câte nedreptăți.”
RadioImpuls
Noi DETALII dureroase despre cazul băiatului de 13 ani mort după ce a căzut de pe o trotinetă electrică. Ce au DESCOPERIT politistii și ce s-a întâmplat cu adevărat în ziua TRAGEDIEI: "E trist și nedrept ca un copil să îşi părăsească părinții astfel"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
GÂNDUL MEDIA NETWORK, grupul de presă nr. 1 din România! De altfel, site-ul GÂNDUL este liderul absolut al publicațiilor online
VIDEO Ion Cristoiu: „Premierul Ilie Bolojan șantajează CCR în chestiunea Legii privind pensiile magistraților”
11:27
Ion Cristoiu: „Premierul Ilie Bolojan șantajează CCR în chestiunea Legii privind pensiile magistraților”
POLITICĂ Vânătoare de vrăjitoare în Moldova, înainte de alegeri? 250 de PERCHEZIȚII, într-o acțiune specială a statului. Se invocă o rețea rusească
11:01
Vânătoare de vrăjitoare în Moldova, înainte de alegeri? 250 de PERCHEZIȚII, într-o acțiune specială a statului. Se invocă o rețea rusească
EXTERNE Crucea Roșie anunță o reuniune globală în 2026/ „Comunitatea internațională trebuie să acționeze” pentru a asigura respectarea DREPTULUI umanitar
10:57
Crucea Roșie anunță o reuniune globală în 2026/ „Comunitatea internațională trebuie să acționeze” pentru a asigura respectarea DREPTULUI umanitar
EXTERNE Turcia elimină anumite TAXE pe relația comercială cu SUA. Ankara nu renunță la petrolul rusesc
10:49
Turcia elimină anumite TAXE pe relația comercială cu SUA. Ankara nu renunță la petrolul rusesc
Vacanțe fără stres pentru iubitorii de animale. Un mare aeroport din Europa inaugurează primul HOTEL de lux pentru câini. Cât cost o noapte de cazare
10:43
Vacanțe fără stres pentru iubitorii de animale. Un mare aeroport din Europa inaugurează primul HOTEL de lux pentru câini. Cât cost o noapte de cazare
ACTUALITATE Traian Băsescu vrea introducerea serviciului militar OBLIGATORIU: „Tinerele generații să învețe să țină o pușcă în mână”
10:18
Traian Băsescu vrea introducerea serviciului militar OBLIGATORIU: „Tinerele generații să învețe să țină o pușcă în mână”